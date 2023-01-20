19 человек, которые просто хотели сделать фото, но что-то пошло не так

Наверняка почти у всех есть фото, где кто-то «удачно» влез в кадр. Или кто-то эпично отредактировал снимок, и необязательно с помощью фотошопа. Подобные фотографии часто бывают более запоминающимися, чем просто кадр пейзажа или семейной встречи. Именно такими фото и поделились герои нашей подборки.

«Внимание, сейчас вылетит птичка. Через 3, 2, 1!»

«Прожив со своей девушкой почти 8 лет, я наконец-то попал в семейный календарь!»

«Я пытался показать другу в интернете, какая штука у меня есть, а он нечаянно влез в кадр»



О да, яичный салат

«Увлечены друг другом», «Ожидаем пополнение», «Обручены», «Яичный салат».

«Мы хотели сделать рождественскую семейную фотографию, и она влезла в кадр в самый подходящий момент»

«Моя бабушка отредактировала фото тети, чтобы не было видно ее бывшего. Это еще до фотошопа»

«Я пыталась сфотографировать свои розовые ногти и туфли. Фотосессия была сорвана этой рыжей мордой»

«Дочь прислала фотографию, на которой запечатлена команда из постановки „Аладдин“. После того как она не смогла выделить себя на фото 5-й раз, дочь сообщила мне, что она — ковер»

«Местная кошка, которая решила, что больше не хочет быть бездомной, влезла ко мне в кадр»

«Я сказала маме, что исправлю ее старую свадебную фотографию, так как она хорошо на ней выглядела и снимок не должен быть испорчен памятью о плохом человеке. Она была очень довольна результатом»

«Пыталась похвастаться своими растениями — и тут нате»

«Я фотографировала свою швабру, и тут он решил влезть в кадр»

«Наконец-то мне прислали мои свадебные фото. Да, я действительно могу выглядеть настолько плохо»

«Когда я хотел сделать красивую фотографию пейзажа, моя собака просто вошла в кадр»

«Мое фото на права. Единственное, что сказала женщина, которая меня фотографировала, это „вы не против такого?“»

«Каждое Рождество она идеально „портит“ хотя бы одну фотографию»

«Птичка решила влететь мне в кадр»

«Котик „испортил“ мне фото моего маникюра с градиентом»

«Наша подруга во время еды внезапно поняла, что я делаю предложение своей девушке»