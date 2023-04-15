19 девушек, которые теперь точно знают, что брови решают все
Кажется, что новые процедуры и средства для бровей появляются чуть ли не каждый месяц. И сначала думаешь, зачем заморачиваться и тратить время, а потом видишь «до» и «после» и понимаешь: внешность меняется кардинально. Что уж говорить, по бровям можно даже определить эпоху. Ведь у каждой из нас завалялась одна-другая фотография с когда-то модными «ниточками». А в бонусах мы покажем, как выглядит Кендалл Дженнер без ярких и темных бровей и что бывает, когда не повезло с мастером.
«Слева я на свадьбе в прошлом году, а справа — на свадьбе год спустя»
«А я и не надеялась, что мои брови можно спасти»
«Мой мастер сделал комбинированные брови. Люблю их»
«Вот так я выгляжу, когда делаю макияж. Я наношу тени на брови, чтобы подчеркнуть нижний край, немного румян, а затем подводку и тушь»
«Обесцвеченные брови не всем подходят, но я думаю, что они круто смотрятся в некоторых образах»
Блестящие голубые глаза и брови
«Я впервые осветлила и укоротила брови, и теперь я беспокоюсь, что это выглядит неуклюже и неестественно... Я их испортила?»
До и после изменений
«Брови: история любви. Мои брови в школе и сейчас»
«Это было долго, очень нервировало, но я смогла отрастить то, что нещадно выщипала».
Подводка для глаз и обесцвеченные брови
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«Вот так развлекалась с графическим карандашом и обесцвеченными бровями»
«Впервые попробовала обесцветить брови»
«Вот я и последовала совету по поводу своих бровей и сделала микроблейдинг»
«Я выбрала комбинированные брови и заказала микроблейдинг губ у того же мастера»
Кто не любит яркие брови?
«Какой цвет бровей мне сделать дальше?»
«Попробовала выбрить брови, и мне понравилось»
«От обоих вариантов я в восторге»
- Какие разные настроения. Слева такая природная красота, а с бровями-ниточками ты другая, прямо обольстительная злодейка. © plutasss / Reddit
Бонус № 1: вот так выглядит Кендалл Дженнер с осветленными бровями. Есть в этом какой-то инопланетный шарм, не находите?
Бонус № 2: иногда одного желания получить красивые брови недостаточно и все идет не по плану
- У меня широкие и очень густые брови, я их подстригаю, ну и сильно выгорают на солнце. Муж говорит, что я красивая и брови у меня очень красивые. Как-то раз парикмахер подравнивала мне концы волос, и на ее груди я увидела бейджик: «Сделаю ваши брови красивыми». Я вдруг загорелась — что я такая немодная? Попросила парикмахера сделать мне «красиво». Не видела до конца процедуры. Прихожу домой с одной густой черной монобровью. 5-летний сын, когда меня увидел, испуганно подбежал к папе и уткнулся в него. Весь вечер одним глазом на меня посматривал из-под папиной руки. И на следующий день. И в понедельник после садика поглядывал недоверчиво. Ну их с их модой! Я и так красивая, хоть и не модная. © Pensive.horse / Pikabu
Брови действительно могу изменить внешность до неузнаваемости. И знаменитости не исключение:
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Фото на превью 189324 / Reddit
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