19 девушек, которые теперь точно знают, что брови решают все

Кажется, что новые процедуры и средства для бровей появляются чуть ли не каждый месяц. И сначала думаешь, зачем заморачиваться и тратить время, а потом видишь «до» и «после» и понимаешь: внешность меняется кардинально. Что уж говорить, по бровям можно даже определить эпоху. Ведь у каждой из нас завалялась одна-другая фотография с когда-то модными «ниточками». А в бонусах мы покажем, как выглядит Кендалл Дженнер без ярких и темных бровей и что бывает, когда не повезло с мастером.

«Слева я на свадьбе в прошлом году, а справа — на свадьбе год спустя»

«А я и не надеялась, что мои брови можно спасти»

«Мой мастер сделал комбинированные брови. Люблю их»

«Вот так я выгляжу, когда делаю макияж. Я наношу тени на брови, чтобы подчеркнуть нижний край, немного румян, а затем подводку и тушь»

«Обесцвеченные брови не всем подходят, но я думаю, что они круто смотрятся в некоторых образах»

Блестящие голубые глаза и брови

«Я впервые осветлила и укоротила брови, и теперь я беспокоюсь, что это выглядит неуклюже и неестественно... Я их испортила?»

До и после изменений

«Брови: история любви. Мои брови в школе и сейчас»

«Это было долго, очень нервировало, но я смогла отрастить то, что нещадно выщипала».

Подводка для глаз и обесцвеченные брови

Думаете о татуаже бровей? Сделайте это

«Вот так развлекалась с графическим карандашом и обесцвеченными бровями»

«Впервые попробовала обесцветить брови»

«Вот я и последовала совету по поводу своих бровей и сделала микроблейдинг»

«Я выбрала комбинированные брови и заказала микроблейдинг губ у того же мастера»

Кто не любит яркие брови?

«Какой цвет бровей мне сделать дальше?»

«Попробовала выбрить брови, и мне понравилось»

«От обоих вариантов я в восторге»

Какие разные настроения. Слева такая природная красота, а с бровями-ниточками ты другая, прямо обольстительная злодейка. © plutasss / Reddit

Бонус № 1: вот так выглядит Кендалл Дженнер с осветленными бровями. Есть в этом какой-то инопланетный шарм, не находите?

ABACA / Abaca / East News

Бонус № 2: иногда одного желания получить красивые брови недостаточно и все идет не по плану