19 доказательств того, что в жизни можно встретить таких странных людей, что фильмы Линча отдыхают
Согласитесь, жизнь была бы намного скучнее, если бы окружающие всегда вели себя рационально и предсказуемо. Но иногда нам попадаются такие фрукты, что мы еще долго ходим и прокручиваем в голове их поведение или фразы.
Мы в ADME считаем, что такие встречи неизбежно украшают нашу жизнь, даже если они оставляют после себя неоднозначное послевкусие.
- Ехала в другой город на праздник к родственнице. Поезд приезжал впритык, поэтому нужно было переодеться и накраситься в пути. Одета была в шорты и футболку, на голове гулька. Взяла вещи, косметичку, пошла в туалет. Быстренько намарафетилась, возвращаюсь. И тут на меня начинает наезжать попутчица: «Ты кто, почему ты заняла чужое место? Здесь вообще другая девушка сидит». Начинаю доказывать, что это я, просто переоделась, но женщина не верит. На ее крики пришла проводница, проверила у меня билет — место мое. Женщина еще повозмущалась, мол, развелось аферисток. А я всю дорогу сидела и думала: неужели макияж и платье так меняют человека? © Палата № 6 / VK
- Много ереси повидал в супермаркетах, но недавно случился кошмар: в овощном отделе дедуля ходил и латунным маятником проверял продукты на... не знаю на что — на полезность, наверное. Выбрал он себе картошку, каждую поштучно проверил, отнес на весы и устроил скандал, так как после взвешивания маятник ему показал, что это не его тщательно отобранная картошка, и продавец ее наверняка подменила. © Подслушано / Ideer
- Ехала я как-то в автобусе, и ко мне подсел красиво одетый мужчина. Он молчал какое-то время, а потом спросил, слышала ли я когда-нибудь об Эдгаре Аллане По. Я ответила, мол, да, конечно. Тогда он полностью прочитал стихотворение «Аннабель Ли», а оно довольно длинное. Закончив, мужчина сказал, что я очень похожа на Аннабель, и вышел из автобуса. Я больше никогда его не видела. © Carole Unter / Quora
- Почти 2 года работаю в ломбарде, за это время насмотрелся всякого, но один бородатый мужик не перестает меня поражать. Раз в месяц он приходит, выкупает хорошую электробритву и уходит, а через час возвращается, но уже без бороды. Говорит, что бритва не подошла, продает ее, теряя немного денег, и уходит. Через месяц он возвращается снова, и все повторяется. Я пытался ему объяснить, что было бы дешевле просто купить бритву, но он не слушает и думает, что так ему лучше. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз я ехал на мотоцикле по городу. Начался дождь, и решил я переждать его под навесом магазина. У меня с собой была запасная футболка, и работница магазина разрешила мне переодеться прямо там. Что я и сделал. Затем девушка спросила, может ли она забрать себе мою мокрую футболку. Она поймала мой озадаченный взгляд и, застеснявшись, объяснила, что любит сериал «Симпсоны», а на моей футболке был Гомер. © Rolando Buhayo / Quora
- В детстве по пути в школу я часто видел одного странного мужичка на набережной. С самого утра он сидел на стульчике у воды и рассматривал горизонт в бинокль, загорал, читал книжки, слушал радио. Мы с ним как-то пообщались и узнали, что он сидит там для того, чтобы когда-нибудь спасти кого-то, кто окажется в беде. Он никому не мешал и ничего плохого не делал, поэтому мы всегда с ним здоровались, желали успехов и благодарили за дозор. © Палата № 6 / VK
- Работал я в магазине техники. Пришел парень и сказал: «Я потерял пульт, мне нужен новый телик». Я спросил, сломан ли телевизор. Он ответил отрицательно и добавил, что просто потерял пульт, а искать его лень. Я показал ему наши универсальные пульты, парень заявил: «Мне придется его настраивать. Новый телевизор идет с уже настроенным пультом». Да, я продал ему 50-дюймовый телевизор. © gigashadow89 / Reddit
- Сняла квартиру, хозяева оставили одну комнату с вещами запертой. Спустя месяц из комнаты по квартире стал разноситься неприятный запах, попросила хозяев разобрать вещи и найти причину. Они были в другом городе и прислали родственника. Тот разобрал комнату, вынес 6 огромных мешков мусора, включая сгнивший лук и мешок с яичной скорлупой «для цветочков». Хозяева потребовали от меня компенсировать расходы на удобрения: ведь из-за моих прихотей урожая у них на даче не будет. © Подслушано / Ideer
- Мой парень живет в заброшенной хижине на берегу озера. Однажды он построил лодку, водрузил на нее диван и кресла, а затем принес туда виниловый проигрыватель и новогодние гирлянды. И это для него обычный день. © Jennifer Lawton / Quora
- Познакомился с девушкой. В те времена сотовых не было, для связи только домашний телефон. Звоню, берет трубку ее мать. То ли она сразу меня как сына восприняла и стала предлагать другие варианты, то ли у нее ревность разыгралась. Сказала: «Зачем тебе эта корова? Вон сколько девушек вокруг!» С ее дочерью мы вместе с того времени, у нас двое детей. А теща... живет своей жизнью. © Подслушано / Ideer
- В юности я часто натыкался на человека, который называл себя Майклом Джексоном. Это был пожилой дядечка с голубыми глазами и светлыми длинными волосами. Он любил говорить о «своей» музыке и выступлениях. © Sara Angell / Quora
- Сижу в салоне, мастер покрывает ногти красным лаком. Тут клиентка за соседним столиком с ужасом в голосе выдает: «Вы что делаете? Красный маникюр на год Быка!» Было такое ощущение, что это ей намазали ногти. Я спокойно ей говорю: «Вообще, быки не различают все цвета». Дама рассердилась и начала возмущаться, что, мол, я глупая или думаю, что все люди в Испании глупые, раз используют именно красную тряпку, и вообще она же помочь хочет, а я тут, безграмотная клуша, пальцы гну. Такой тишины давно в салоне не помню. © Detcher / ADME
- Был у меня приятель из деревни. Как-то раз встретились, общаемся, говорю: «Вчера с работы пришел и, пока мылся, звонок пропустил». Он смотрит на меня удивленно и спрашивает: «В смысле помылся? Вчера же среда была только». На мое встречное недоумение начинает веселиться, мол, зачем несколько раз в неделю мыться? Ты дурачок, что ли, воду переводить. В субботу в баньку сходил, помылся как следует, и хорошо. В общем, у парня настолько укрепилась семейная традиция, что отец раз в неделю, в субботу, топит баню, они моются всей семьей и потом ходят так до следующей недели, что тех, кто моется чаще, он искренне не понимал и считал людьми, мягко говоря, странными. Кстати, никакого неприятного запаха от него при общении не ощущал. © Chickenlover / Pikabu
- Однажды я сидел на автобусной остановке и читал книгу. Ко мне подошел мужчина, и между нами состоялся такой диалог:
— Любишь читать?
— Эм, да.
— У меня есть книга с моими стихами. Хочешь их почитать?
— Наверное.
Он сунул мне бумажную папку и сказал:
— Они написаны задом наперед, потому что у меня украли время.
— Эм, спасибо.
— Надеюсь, они тебе понравятся, — сказал чудак и удалился. © schnit123 / Reddit
- Я работал в копировальном центре. Время от времени к нам приходил парень со стопками газет. Он вырезал части из разных статей и склеивал их вместе, а потом прогонял через копировальный автомат. Получались новые тексты. Затем он показывал их мне и рассказывал, о чем эти истории. © L***stusystem / Reddit
- Подарила младшему брату абонемент в спортзал, потому что он давно об этом говорил, но все никак не мог решиться. Он обрадовался, первые несколько дней ходил с большим энтузиазмом, потом заниматься ему надоело, и он решил побесить других посетителей. Ничего такого он не делал, просто приходил в спортзал, надевал наушники, ложился на лавочку и ел картошку фри, мороженое, пил молочные коктейли, слушал музыку и спал. В один день какой-то качок просто вынес его из зала вместе с лавочкой. © Палата № 6 / VK
- Я работаю в книжном магазине, и туда наведывается много странных людей. Был один парень, который всегда приходил босиком за 2 минуты до закрытия и 10 минут разглядывал журналы. Он просто брал их наугад, подносил близко к лицу и разглядывал снизу доверху. Как будто сканировал. Затем выбирал случайные 5–6 штук и покупал. © schnit123 / Reddit
- Как-то в автобусе видел мужика, который вез бревно. Он «посадил» его рядом с собой на сиденье, положил на него руку и, глядя в окно, стал рассказывать бревну обо всем, что видит. © Tempe-Jeff / Reddit
- У нас в офисе есть мужчина, который всегда носит соломенную шляпу. При любой погоде, в любом настроении. На днях мое любопытство перебороло страх. Коллега вальяжно развалился на стуле за столом, на голове та самая шляпа, ест суп, балдеет. Я подошел к нему и спрашиваю: «Извините, а зачем вам шляпа? Сегодня же дождь». Он по-доброму улыбнулся и ответил: «Я работаю здесь уже не первый год и каждому пытаюсь объяснить простую истину: обед — это твой маленький отпуск, значит, проводи его как положено хорошему отдыху!» После этой фразы он откинулся на стульчик, прикрыл шляпой глаза и уснул. © Палата № 6 / VK
А какие странные люди появлялись в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/19 доказательств того, что в жизни можно встретить таких странных людей, что фильмы Линча отдыхают
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