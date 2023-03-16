19 кладоискателей, которым улыбнулась удача. И они не прочь рассказать об этом всему интернету
Иногда жажда поиска сокровищ увлекает настолько, что не отпускает, даже когда мы уже выросли из детских штанишек. Пользователи сети с удовольствием делятся результатами своих вылазок, да таких, что нам самим хочется отправиться навстречу приключениям с надеждой откопать самый ценный клад.
«Нашел что-то очень тяжелое и такое прочное, что не могу просверлить. А еще оно не магнитится и не искрит при шлифовке»
«Эта штуковина относится к бронзовому веку. Я передал ее в музей для дальнейших исследований».
«Монетка, которую я нашел сегодня»
- Она времен Эдуарда III, 1361 год. Крутая находка. Поздравляю! © Dobro_dan / Reddit
«Не знаю, что и сказать. Я просто в шоке»
- Эта находка полностью окупит твой металлоискатель, если действительно окажется, что это золотой браслет Cartier. © nwburbschi / Reddit
«Сегодня мой муж нашел свое первое золотое кольцо, на нем стоит проба „18 карат“»
- Не хочу вас расстраивать, но это кольцо похоже на то, которое я нашел пару месяцев назад. На нем тоже стояла проба «18 карат», но после проверки оказалось, что золото ненастоящее. © GogglesPisano / Reddit
«Я всего-то 2 недели пользуюсь металлоискателем! И вот нашел классный перстень. Связался с владельцем, чтобы вернуть. Оказалось, что кольцо пролежало в земле 42 года»
«Нашел в Норвегии римский пинцет, это одна из моих самых древних находок. И он целехонький! Пролежал в полях 2 000 лет»
«На отдыхе у озера нашел кольцо с лосем»
«Сегодня в Германии нашел „пиратское кольцо“ с черепушкой»
«За 4 года коллекция так разрослась, что захватила мой кабинет. Захотелось поделиться этим с вами, ребята. Все найдено на побережье Саффолка в Великобритании»
«Впервые взял с собой на поиски племяшку — и вот результат. Разрешил ему оставить все себе»
«Мой тесть нашел это на пляже. Похоже на испанскую монету XVI века»
«Только что откопал карманные часы у себя во дворе. И они явно круче той кучи кровельных гвоздей, которые я обычно нахожу»
«Пару дней назад сгонял на пляж»
«Без понятия, что это я такое сегодня выкопал. Похоже на большие ножницы или что-то типа того»
- Это ножницы для стрижки овец. © ThePopeJH / Reddit
«Первая ценная находка! Очень рад, потому что ничего, кроме безделушек, раньше не находил. А это колье от Tiffany — серебряная цепочка с колечками из золота и серебра»
«Первое золотое кольцо с бриллиантом!»
«Есть мысли, что это? Мне кажется, оно из бронзы и, наверное, что-то римское»
- Это ручка от крохотного ручного зеркальца. © GardenGnomeOfEden / Reddit
«Нашел эту штуковину в лесу. Как думаете, насколько она древняя и из чего сделана?»
- Возможно, какая-то замысловатая подвеска для ожерелья. © CTX 3030/NOX 800 / Reddit
«Знакомая приехала из другого города помочь сыну с переездом. Выгуливала как-то его собаку и потеряла сережки и обручальное кольцо, которое принадлежало семье ее мужа больше 100 лет»
«Она попросила помочь с поисками. Я не думал, что из этого что-то получится, но решил попробовать. Маршрут, где она гуляла с собакой, оказался довольно оживленным. Шансы того, что кто-то уже нашел ее украшения, были слишком велики. Я рассчитывал, что на поиски уйдет несколько дней, однако мне повезло. Я собирался уезжать, замерзший и злой, когда нашел их совсем недалеко от места, где припарковался».
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