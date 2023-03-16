19 кладоискателей, которым улыбнулась удача. И они не прочь рассказать об этом всему интернету

Иногда жажда поиска сокровищ увлекает настолько, что не отпускает, даже когда мы уже выросли из детских штанишек. Пользователи сети с удовольствием делятся результатами своих вылазок, да таких, что нам самим хочется отправиться навстречу приключениям с надеждой откопать самый ценный клад.

«Нашел что-то очень тяжелое и такое прочное, что не могу просверлить. А еще оно не магнитится и не искрит при шлифовке»

«Эта штуковина относится к бронзовому веку. Я передал ее в музей для дальнейших исследований».

«Монетка, которую я нашел сегодня»

Она времен Эдуарда III, 1361 год. Крутая находка. Поздравляю! © Dobro_dan / Reddit

«Не знаю, что и сказать. Я просто в шоке»

Эта находка полностью окупит твой металлоискатель, если действительно окажется, что это золотой браслет Cartier. © nwburbschi / Reddit

«Сегодня мой муж нашел свое первое золотое кольцо, на нем стоит проба „18 карат“»

Не хочу вас расстраивать, но это кольцо похоже на то, которое я нашел пару месяцев назад. На нем тоже стояла проба «18 карат», но после проверки оказалось, что золото ненастоящее. © GogglesPisano / Reddit

«Я всего-то 2 недели пользуюсь металлоискателем! И вот нашел классный перстень. Связался с владельцем, чтобы вернуть. Оказалось, что кольцо пролежало в земле 42 года»

«Нашел в Норвегии римский пинцет, это одна из моих самых древних находок. И он целехонький! Пролежал в полях 2 000 лет»

«На отдыхе у озера нашел кольцо с лосем»

«Сегодня в Германии нашел „пиратское кольцо“ с черепушкой»

«За 4 года коллекция так разрослась, что захватила мой кабинет. Захотелось поделиться этим с вами, ребята. Все найдено на побережье Саффолка в Великобритании»

«Впервые взял с собой на поиски племяшку — и вот результат. Разрешил ему оставить все себе»

«Мой тесть нашел это на пляже. Похоже на испанскую монету XVI века»

«Только что откопал карманные часы у себя во дворе. И они явно круче той кучи кровельных гвоздей, которые я обычно нахожу»

«Пару дней назад сгонял на пляж»

«Без понятия, что это я такое сегодня выкопал. Похоже на большие ножницы или что-то типа того»

Это ножницы для стрижки овец. © ThePopeJH / Reddit

«Первая ценная находка! Очень рад, потому что ничего, кроме безделушек, раньше не находил. А это колье от Tiffany — серебряная цепочка с колечками из золота и серебра»

«Первое золотое кольцо с бриллиантом!»

«Есть мысли, что это? Мне кажется, оно из бронзы и, наверное, что-то римское»

Это ручка от крохотного ручного зеркальца. © GardenGnomeOfEden / Reddit

«Нашел эту штуковину в лесу. Как думаете, насколько она древняя и из чего сделана?»

«Знакомая приехала из другого города помочь сыну с переездом. Выгуливала как-то его собаку и потеряла сережки и обручальное кольцо, которое принадлежало семье ее мужа больше 100 лет»