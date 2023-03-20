19 необыкновенных находок с пляжа, которыми похвастались пользователи интернета. А мы им немножко позавидовали
Обычно мы ходим на пляж, чтобы отдохнуть и провести время с семьей и друзьями. Но там можно встретить и необычных животных, и обнаружить уникальные предметы, которые были выброшены на берег или потеряны. Среди множества находок всегда есть что-то новое для изучения, и пользователи сети это подтвердили.
Вот такая бутылка с записками плавала у Соломоновых островов
«На берег нашего пляжа шторм выбросил огромную ракушку»
«Нашел бутылку, оторвал ракушки и отправил их обратно в залив»
В стеклянном шарике с пляжа зародилась целая морская экосистема
«Что это за ящерица такая? Она тяпнула меня на пляже Флориды»
«Место укуса начало немного пощипывать, но это быстро прошло. Думаю, стоит ли мне волноваться. Я сфотографировал ящерицу и отпустил обратно, не причинив вреда».
- Не беспокойтесь, это анолис-рыцарь. © hangeryyy / Reddit
«Что это за идеально ровные круги? Похожи на „блинчики“, которые получаются, когда запускаешь плоский камень по воде»
«Выяснил, что круги остались от научного исследования моллюсков».
«Желтый камень размером с горошину лежал на пляже Аляски. На ощупь похож на воск, и это точно не пластик»
- Похоже на агат. Мы часто находим их на Аляске. © akrdnk / Reddit
«Что это за необычные керамические предметы? Они были разбросаны на пляже в Шотландии»
- Это подставки для гончарных изделий, которые используют во время обжига посуды в печах. © XeroDon30 / Reddit
«Встретил вот такого милаша на пляже»
«Думали, что нашли настоящий жемчуг на пляже в Таиланде. Но погуглили — фотографии не совпадают. Он жесткий, легче камня, но тяжелее пластика»
«Выяснил, что это семена лианы цезальпиния бондук. Они нагреваются при трении, и дети любят играть с ними».
«Морская черепаха задремала у воды»
- Это взрослая самка. Они возвращаются на тот же пляж, на котором вылупились, чтобы отложить яйца. © Sanic-X / Reddit
«Моя дочь уверена, что нашла зуб акулы на пляже в Кастельдефельсе, Испания»
- Я геолог. На фото кварцевая жила. Когда я был ребенком, у меня был похожий камень и я считал, что это зуб динозавра. Ничего страшного, что ваша дочь так думает. Возможно, она даже захочет узнать больше об окаменелостях или чем-то подобном. © geckospots / Reddit
«Что это за яркие нитевидные штуки, которые выбросило на пляж Австралии?»
- Это икра морского зайца. © scotty_beams / Reddit
«Посмотрите, какие яркие камешки мы собрали на пляже Ла-Пуш, Вашингтон»
Кусочек дерева, найденный на пляже, похож на ухо
«Обнаружил эту штуковину сегодня утром, прогуливаясь по пляжу Аляски»
Окаменелый коралл с пляжа Англии
«Обнаружил это на побережье Джорджии»
- Отец часто возил меня в Калверт Клиффс в Мэриленде на поиски зубов акулы. У меня была коллекция мелких зубов. А папа всегда мечтал найти такой же большой, как обнаружили вы. © Owlhead326 / Reddit
«Одна из самых крутых вещей, которые я находил на пляже»
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Фото на превью cucumberblueprint / Reddit
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