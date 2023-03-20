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19 необыкновенных находок с пляжа, которыми похвастались пользователи интернета. А мы им немножко позавидовали

Народное творчество
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Обычно мы ходим на пляж, чтобы отдохнуть и провести время с семьей и друзьями. Но там можно встретить и необычных животных, и обнаружить уникальные предметы, которые были выброшены на берег или потеряны. Среди множества находок всегда есть что-то новое для изучения, и пользователи сети это подтвердили.

Вот такая бутылка с записками плавала у Соломоновых островов

«На берег нашего пляжа шторм выбросил огромную ракушку»

«Нашел бутылку, оторвал ракушки и отправил их обратно в залив»

В стеклянном шарике с пляжа зародилась целая морская экосистема

«Что это за ящерица такая? Она тяпнула меня на пляже Флориды»

«Место укуса начало немного пощипывать, но это быстро прошло. Думаю, стоит ли мне волноваться. Я сфотографировал ящерицу и отпустил обратно, не причинив вреда».

«Что это за идеально ровные круги? Похожи на „блинчики“, которые получаются, когда запускаешь плоский камень по воде»

«Выяснил, что круги остались от научного исследования моллюсков».

«Желтый камень размером с горошину лежал на пляже Аляски. На ощупь похож на воск, и это точно не пластик»

  • Похоже на агат. Мы часто находим их на Аляске. © akrdnk / Reddit

«Что это за необычные керамические предметы? Они были разбросаны на пляже в Шотландии»

  • Это подставки для гончарных изделий, которые используют во время обжига посуды в печах. © XeroDon30 / Reddit

«Встретил вот такого милаша на пляже»

«Думали, что нашли настоящий жемчуг на пляже в Таиланде. Но погуглили — фотографии не совпадают. Он жесткий, легче камня, но тяжелее пластика»

«Выяснил, что это семена лианы цезальпиния бондук. Они нагреваются при трении, и дети любят играть с ними».

«Морская черепаха задремала у воды»

  • Это взрослая самка. Они возвращаются на тот же пляж, на котором вылупились, чтобы отложить яйца. © Sanic-X / Reddit

«Моя дочь уверена, что нашла зуб акулы на пляже в Кастельдефельсе, Испания»

  • Я геолог. На фото кварцевая жила. Когда я был ребенком, у меня был похожий камень и я считал, что это зуб динозавра. Ничего страшного, что ваша дочь так думает. Возможно, она даже захочет узнать больше об окаменелостях или чем-то подобном. © geckospots / Reddit

«Что это за яркие нитевидные штуки, которые выбросило на пляж Австралии?»

«Посмотрите, какие яркие камешки мы собрали на пляже Ла-Пуш, Вашингтон»

Кусочек дерева, найденный на пляже, похож на ухо

«Обнаружил эту штуковину сегодня утром, прогуливаясь по пляжу Аляски»

Окаменелый коралл с пляжа Англии

«Обнаружил это на побережье Джорджии»

  • Отец часто возил меня в Калверт Клиффс в Мэриленде на поиски зубов акулы. У меня была коллекция мелких зубов. А папа всегда мечтал найти такой же большой, как обнаружили вы. © Owlhead326 / Reddit

«Одна из самых крутых вещей, которые я находил на пляже»

Если вам интересно читать про необычные находки, то мы рекомендуем следующие статьи:

Фото на превью cucumberblueprint / Reddit
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AdMe/Народное творчество/19 необыкновенных находок с пляжа, которыми похвастались пользователи интернета. А мы им немножко позавидовали
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