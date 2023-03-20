19 необыкновенных находок с пляжа, которыми похвастались пользователи интернета. А мы им немножко позавидовали

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Обычно мы ходим на пляж, чтобы отдохнуть и провести время с семьей и друзьями. Но там можно встретить и необычных животных, и обнаружить уникальные предметы, которые были выброшены на берег или потеряны. Среди множества находок всегда есть что-то новое для изучения, и пользователи сети это подтвердили.

Вот такая бутылка с записками плавала у Соломоновых островов

«На берег нашего пляжа шторм выбросил огромную ракушку»

«Нашел бутылку, оторвал ракушки и отправил их обратно в залив»



В стеклянном шарике с пляжа зародилась целая морская экосистема

«Что это за ящерица такая? Она тяпнула меня на пляже Флориды»



«Место укуса начало немного пощипывать, но это быстро прошло. Думаю, стоит ли мне волноваться. Я сфотографировал ящерицу и отпустил обратно, не причинив вреда». Не беспокойтесь, это анолис-рыцарь. © hangeryyy / Reddit

«Что это за идеально ровные круги? Похожи на „блинчики“, которые получаются, когда запускаешь плоский камень по воде»

«Выяснил, что круги остались от научного исследования моллюсков».

«Желтый камень размером с горошину лежал на пляже Аляски. На ощупь похож на воск, и это точно не пластик»

Похоже на агат. Мы часто находим их на Аляске. © akrdnk / Reddit

«Что это за необычные керамические предметы? Они были разбросаны на пляже в Шотландии»

Это подставки для гончарных изделий, которые используют во время обжига посуды в печах. © XeroDon30 / Reddit

«Встретил вот такого милаша на пляже»

«Думали, что нашли настоящий жемчуг на пляже в Таиланде. Но погуглили — фотографии не совпадают. Он жесткий, легче камня, но тяжелее пластика»

«Выяснил, что это семена лианы цезальпиния бондук. Они нагреваются при трении, и дети любят играть с ними».



«Морская черепаха задремала у воды»

Это взрослая самка. Они возвращаются на тот же пляж, на котором вылупились, чтобы отложить яйца. © Sanic-X / Reddit

«Моя дочь уверена, что нашла зуб акулы на пляже в Кастельдефельсе, Испания»

Я геолог. На фото кварцевая жила. Когда я был ребенком, у меня был похожий камень и я считал, что это зуб динозавра. Ничего страшного, что ваша дочь так думает. Возможно, она даже захочет узнать больше об окаменелостях или чем-то подобном. © geckospots / Reddit

«Что это за яркие нитевидные штуки, которые выбросило на пляж Австралии?»

«Посмотрите, какие яркие камешки мы собрали на пляже Ла-Пуш, Вашингтон»

Кусочек дерева, найденный на пляже, похож на ухо

«Обнаружил эту штуковину сегодня утром, прогуливаясь по пляжу Аляски»

Окаменелый коралл с пляжа Англии

«Обнаружил это на побережье Джорджии»

Отец часто возил меня в Калверт Клиффс в Мэриленде на поиски зубов акулы. У меня была коллекция мелких зубов. А папа всегда мечтал найти такой же большой, как обнаружили вы. © Owlhead326 / Reddit