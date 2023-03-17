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19 невест, которые продумали свой образ до мелочей и доказали, что белое платье — это еще не все

Народное творчество
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Шикарное платье далеко не главное в свадебном образе. Порой макияж, прическа, аксессуары могут затмить даже самый роскошный наряд. А некоторые невесты продумывают настолько неожиданные детали, что хочется рассматривать их часами.

1. «Вот такой маникюр я сделала. Осталось дождаться свадьбы, она через 4 дня»

2. «Мои свадебные туфли! Я люблю вечеринки и подумала, что под моим платьем должно быть „весело“»

3. «Я потратила на это 19 часов»

4. «Я сделала несколько „босоножек“ на случай, если придется разуться на мероприятии. Мне нравится, как они получились»

  • Если я когда-нибудь выйду замуж, это будут мои церемониальные «туфли». Каждый сантиметр на счету, когда рост под 190 см. © ***downturnup / Reddit
  • Очень круто! Вам нужно открыть магазин и продавать такие штуки! © WeddingLemur / Reddit

5. «Мой свадебный макияж и прическа были просто идеальными. Но я нервничала, так как не делала пробных вариантов»

6. «Просто с ума схожу от своей прически и макияжа для свадьбы!»

7. «Итак, я сделала пробную прическу и макияж! „Английская роза“ — стиль, к которому я стремилась»

8. «Наращенные волосы для свадьбы. Мои волосы от природы очень густые, но недостаточно длинные»

9. «Мои свадебные аксессуары так круто сочетаются»

  • Свадьба в саду, поэтому заколка с цветами яблони. Бисерная сумочка — от бабушки. Жемчужное ожерелье подарили родители на окончание колледжа. А к этим голубым туфлям я присматривалась почти год. Правда, еще не решила, какие сережки надеть. © ChickadeeShoes / Reddit

10. «Сделала разные узоры на каждом ногте, чтобы определиться со свадебным маникюром. Но все такие красивые, что выбрать невозможно!»

11. «Наконец все вещички собираются. Еще нужны серьги, колье и плащ для моего образа»

12. «Сделала ногти как у Хейли Бибер»

13. «Для свадьбы я сама покрасила волосы»

14. «В восторге от своего букета, а от венка — еще больше!»

15. «Мой цвет волос для свадьбы — „галактика“, хотя натуральные волосы каштановые»

16. «Самодельный макияж, попытка № 1. Я вообще редко крашусь, поэтому от советов не откажусь»

17. «Моя прическа на свадьбу»

18. «Свадебный макияж. Мне почти 50»

19. «Мне не хватило денег на фату, и ее сшила мама»

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Фото на превью grayeyedrunner / Reddit
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AdMe/Народное творчество/19 невест, которые продумали свой образ до мелочей и доказали, что белое платье — это еще не все
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