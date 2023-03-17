19 невест, которые продумали свой образ до мелочей и доказали, что белое платье — это еще не все
Шикарное платье далеко не главное в свадебном образе. Порой макияж, прическа, аксессуары могут затмить даже самый роскошный наряд. А некоторые невесты продумывают настолько неожиданные детали, что хочется рассматривать их часами.
1. «Вот такой маникюр я сделала. Осталось дождаться свадьбы, она через 4 дня»
- Так красиво! Осторожнее со всем, что может окрасить ногти! © Fragrant-Safety-891 / Reddit
2. «Мои свадебные туфли! Я люблю вечеринки и подумала, что под моим платьем должно быть „весело“»
- Это феноменально! В стиле Сейлор Мун! © howlongwillbetoolong / Reddit
3. «Я потратила на это 19 часов»
4. «Я сделала несколько „босоножек“ на случай, если придется разуться на мероприятии. Мне нравится, как они получились»
- Если я когда-нибудь выйду замуж, это будут мои церемониальные «туфли». Каждый сантиметр на счету, когда рост под 190 см. © ***downturnup / Reddit
- Очень круто! Вам нужно открыть магазин и продавать такие штуки! © WeddingLemur / Reddit
5. «Мой свадебный макияж и прическа были просто идеальными. Но я нервничала, так как не делала пробных вариантов»
6. «Просто с ума схожу от своей прически и макияжа для свадьбы!»
7. «Итак, я сделала пробную прическу и макияж! „Английская роза“ — стиль, к которому я стремилась»
8. «Наращенные волосы для свадьбы. Мои волосы от природы очень густые, но недостаточно длинные»
9. «Мои свадебные аксессуары так круто сочетаются»
- Свадьба в саду, поэтому заколка с цветами яблони. Бисерная сумочка — от бабушки. Жемчужное ожерелье подарили родители на окончание колледжа. А к этим голубым туфлям я присматривалась почти год. Правда, еще не решила, какие сережки надеть. © ChickadeeShoes / Reddit
10. «Сделала разные узоры на каждом ногте, чтобы определиться со свадебным маникюром. Но все такие красивые, что выбрать невозможно!»
11. «Наконец все вещички собираются. Еще нужны серьги, колье и плащ для моего образа»
12. «Сделала ногти как у Хейли Бибер»
13. «Для свадьбы я сама покрасила волосы»
14. «В восторге от своего букета, а от венка — еще больше!»
15. «Мой цвет волос для свадьбы — „галактика“, хотя натуральные волосы каштановые»
16. «Самодельный макияж, попытка № 1. Я вообще редко крашусь, поэтому от советов не откажусь»
17. «Моя прическа на свадьбу»
- Ты похожа на принцессу из фантастического романа. © ChilindriPizza / Reddit
18. «Свадебный макияж. Мне почти 50»
- Обалдеть! Мне 31, а вы выглядите лучше! © needweddingadvice1 / Reddit
19. «Мне не хватило денег на фату, и ее сшила мама»
- У меня просто нет слов! © OmnomVeggies / Reddit
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Фото на превью grayeyedrunner / Reddit
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