19 винтажных нарядов, которые смотрятся так круто, что их не хочется снимать

Термином «винтаж» в моде называют вещи, чей возраст превышает 20 лет. Впрочем, винтажным можно назвать и платье, сшитое по старым лекалам из современных материалов, однако у настоящих вещей с историей будто бы есть свой собственный характер. Возможно, именно поэтому так много людей любят надевать наряды, которые носили их родители или бабушки с дедушками, а то и просто найденные в магазинах или на распродажах.

ADME совершил экскурс в историю моды вместе с людьми, чья любовь к одежде в ретростиле бесконечна.

«Моей мамы не стало в апреле. Я хотела этот свитер с того самого момента, как увидела ее на видео, играющей на пианино»

«Спасибо всем, кто помог мне его найти, это очень много значит для меня».

Платье выглядит так, будто бы было сшито именно на вас!

«Оригинальный костюм из 1940-х наконец-то доставили! И он идеально на мне сидит»

Винтажный наряд, вдохновленный ягодами клубники

«Это невероятно! Уровень моей зависти просто зашкалил»

«Тренчкот от Christian Dior в идеальном состоянии достался мне всего за $ 12,5. Кажется, я влюблена»

«Я так об этом мечтала!»

«Нашла это платье в местном винтажном магазине»

«Моя мама терпеть не может этот цвет, но платье настолько хорошо, что она в него влюбилась»

Все винтажное: интерьер номера отеля, платье, аксессуары

Вы когда-нибудь видели блузку, от которой перехватывало бы дыхание?

«Я нашла идеальное платье»

«Сделал предложение этой чудесной женщине в эти выходные, и она сказала „да“. Пришлось принарядиться ради такого случая»

Ничто так не олицетворяет лето, как этот цветочный принт из 60-х

«Я просто обожаю эту брошь. Кстати, блузка из 40-х годов»

«Сегодня у меня настроение 70-х»

Просто повседневный наряд из 40-х

Винтажное платье из 70-х в сочетании с золотым клатчем и золотыми сандалиями

«В эти выходные мы с моим парнем ходили на свадьбу в стиле 20–40-х. Было очень весело подбирать наряды для этого события»