20+ оригиналов, у которых есть свой собственный способ есть обычную еду

Поужинать перед сном, сидя за компьютером или развалившись на диване, — милое дело. Все мы любим покушать, и отрицать это мало кто решится. Но есть люди, которые делают это, мягко говоря, своеобразно: одни смакуют пирог не разрезая, а другие едят яблоки ложкой.

Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, что макароны вприкуску с хлебом — это еще цветочки. А в конце статьи будет небольшой бонус, который поможет донести горячую тарелку из кухни до любимого дивана.

«Вот как моя жена ест Cheetos, чтобы не запачкать мышку»

А я обычно открываю пакет и высыпаю его содержимое в свою глотку, как пеликан. © SHMUCKLES_ / Reddit

«Я ем почти каждый свой сэндвич вот так. Начинаю с края и двигаюсь по кругу, пока не останется сердцевинка»

«Как мой друг ест ореховый пирог»

«Так моя жена ест свои сэндвичи. Мне кажется, что я должен был это узнать до того, как мы поженились»

Наймите адвоката по разводам. © ilikepotatos / Imgur

«Вот как моя жена ест шоколадные тарталетки. Спросил, как долго она была волшебницей. Захихикала и убежала»

«Я создал алфавит, тщательно откусывая кусочки от кренделей»

Я всегда хотела это сделать, но не хватало решимости. © gallowsserket / Reddit

«Вот так жена ест сыр, когда сильно голодна»

«Я люблю есть свои Oreo без крема»

«Взял котлет на работу.⁠⁠ Для приготовления котлет нужен хлебный мякиш. А для их транспортировки — тара. И хлеба прихватить желательно. Минимализм»

«Как можно перекусить и не испачкать посуду»

Гениально! Теперь мне не придется голодать! © Mak094 / Pikabu

«Моя девушка ест пиццу сбоку»

«В кинотеатре парень передо мной ел целый пирог»

«Мой 4-летний ребенок в последнее время ест всю свою еду вот так»

«Как моя девушка ест кукурузу»

Я представляю, как она издает звуки пишущей машинки, когда ест. © KarmaLlamaDingDong / Reddit

«Мама ест арбуз так, что остаются светлые круги на корке»

«Так моя любимая ест мороженое»

«Моя девушка ест свой KitKat горизонтально»

«Друг всегда ест яблоки сверху вниз»

Мне кажется, что тебе нужен новый друг. © TheDoritoO***Planner / Reddit

«Кто знает хорошего адвоката по разводам? Я только что видел, как моя жена ела KitKat»

«Моя девушка ест мороженое словно сумасшедшая»

Некоторые предпочитают есть яблоки так

Бонус: «Вот так я переношу горячую тарелку с едой. В кружке молоко»