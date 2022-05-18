20+ оригиналов, у которых есть свой собственный способ есть обычную еду
Поужинать перед сном, сидя за компьютером или развалившись на диване, — милое дело. Все мы любим покушать, и отрицать это мало кто решится. Но есть люди, которые делают это, мягко говоря, своеобразно: одни смакуют пирог не разрезая, а другие едят яблоки ложкой.
Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, что макароны вприкуску с хлебом — это еще цветочки. А в конце статьи будет небольшой бонус, который поможет донести горячую тарелку из кухни до любимого дивана.
«Вот как моя жена ест Cheetos, чтобы не запачкать мышку»
- А я обычно открываю пакет и высыпаю его содержимое в свою глотку, как пеликан. © SHMUCKLES_ / Reddit
«Я ем почти каждый свой сэндвич вот так. Начинаю с края и двигаюсь по кругу, пока не останется сердцевинка»
«Как мой друг ест ореховый пирог»
«Так моя жена ест свои сэндвичи. Мне кажется, что я должен был это узнать до того, как мы поженились»
- Наймите адвоката по разводам. © ilikepotatos / Imgur
«Вот как моя жена ест шоколадные тарталетки. Спросил, как долго она была волшебницей. Захихикала и убежала»
«Я создал алфавит, тщательно откусывая кусочки от кренделей»
- Я всегда хотела это сделать, но не хватало решимости. © gallowsserket / Reddit
«Вот так жена ест сыр, когда сильно голодна»
«Я люблю есть свои Oreo без крема»
«Взял котлет на работу. Для приготовления котлет нужен хлебный мякиш. А для их транспортировки — тара. И хлеба прихватить желательно. Минимализм»
«Как можно перекусить и не испачкать посуду»
- Гениально! Теперь мне не придется голодать! © Mak094 / Pikabu
«Моя девушка ест пиццу сбоку»
«В кинотеатре парень передо мной ел целый пирог»
«Мой 4-летний ребенок в последнее время ест всю свою еду вот так»
«Как моя девушка ест кукурузу»
- Я представляю, как она издает звуки пишущей машинки, когда ест. © KarmaLlamaDingDong / Reddit
«Мама ест арбуз так, что остаются светлые круги на корке»
«Так моя любимая ест мороженое»
«Моя девушка ест свой KitKat горизонтально»
«Друг всегда ест яблоки сверху вниз»
- Мне кажется, что тебе нужен новый друг. © TheDoritoO***Planner / Reddit
«Кто знает хорошего адвоката по разводам? Я только что видел, как моя жена ела KitKat»
«Моя девушка ест мороженое словно сумасшедшая»
Некоторые предпочитают есть яблоки так
Бонус: «Вот так я переношу горячую тарелку с едой. В кружке молоко»
А какие гастрономические странности есть у вас или ваших близких?
Фото на превью TheBryceRuss / Imgur
AdMe/Народное творчество/20+ оригиналов, у которых есть свой собственный способ есть обычную еду
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