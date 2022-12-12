20+ человек, для которых рукоделие — это способ сделать что-то сумасшедшее всем на зависть

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Многие люди занимаются различными видами рукоделия: вяжут, шьют, варят мыло или создают украшения. Для того чтобы сделать что-то неповторимое, важен не только опыт, но и полет фантазии. У некоторых рукодельников воображение развито настолько сильно, что от их нетривиальных композиций взгляд оторвать невозможно.

«Девушка заказала у меня браслет. Сначала я налепила пельмени. Потом сделала стручки острого перца. К браслету было решено сделать серьги»

Ха! А заказчица-то знает, чем мужиков привлечь. © Thar / Pikabu

С девушкой с таким украшением каждый справный мужик непременно захочет познакомиться. Шикарно! © klevelandit / Pikabu

«Придумала и сшила этот макет для моих внуков, чтобы объяснить им, что у человека внутри. Вдохновлялась учебником анатомии»

«Как-то случайно родился такой дом после покупки электролобзика. В каждой квартире — жильцы со своим характером»

«Довязала гусиную сумочку!»

Зеркало с оправой в виде солнечных лучей, но со своей изюминкой

«Мне приснилось, будто у меня есть лифчик с глазами. Подружка сказала, что это выглядело бы странно. Ну что ж, 530 приклеенных глаз спустя»

Рядом с человеком в таком головном уборе сразу чувствуешь себя Красной Шапочкой

«Было у меня много мягкой бархатистой пряжи оранжево-коричневого цвета, из нее получился осьминог. Потом белый. Потом зеленый. Я не смогла остановиться»

Угольки под елочку для тех, кто вел себя плохо в этом году. Сделаны из глины

Почему бы не связать русалочий хвост, если есть время и пряжа?

«Лисичек много не бывает, поэтому я рисую их на обуви, сумках, рубашках и футболках»

«Я связала диван для кошки! Думаю, он ей понравился»

«Эксперименты с губастыми брошками постоянно заставляют меня лавировать между эпатажем и здравым смыслом»

«Перчатки с злючками-кофеманами из искусственного меха и полимерной глины»

«Песец пришел, не полный, но упитанный и, главное, вовремя. Сухое валяние, ручная работа»

Миниатюрная еда для кукольного дома. Все «приготовлено» вручную: пирог, варенье и даже соленая капуста в банке

Великолепная рыбина хочет осветить вашу ночь

Печенье с шоколадной крошкой и молоко выглядят аппетитно, но есть их нельзя, потому что это мыло

«Делаю ушки из искусственного меха. Их можно гнуть по длине, а также двигать по ободку. Это очень меняет образы»

«Когда я впервые сделала что-то подобное, меня закидали помидорами. Мол, как можно носить что-то настолько яркое и необычное?»

Прекрасные кошельки! Я прямо вижу, как я на почте посылку из такой штуки оплачиваю. Взрослый мальчик, 68 годиков. © aqsw / Pikabu

«На создание украшений меня вдохновляет еда!»

Шарф-опоссум согревает даже лютой зимой одним своим видом