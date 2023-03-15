20 человек поделились своими чудными находками из супермаркетов. Некоторые из покупок словно с другой планеты
Мы делаем покупки ежедневно. Порой мы бросаем в корзинку привычные товары, даже не посмотрев новинки. Однако, если приглядеться, на полках можно найти весьма странные предметы. А иногда сам супермаркет выглядит как музей диковинок. В конце статьи вас ждет бонус — фото супермаркета, который переделали в другое публичное место.
«Грибы растут прямо из коробки на полке магазина»
- Это весьма подозрительно. У меня мурашки по коже. © marlan191 / Reddit
«Мне не продали его, потому что не нашли ценник»
«Что за штука такая свисает с потолка в супермаркете?»
- Это специальное зеркало для помощников, чтобы видеть проходы и наблюдать за людьми.
© Hitman-0311 / Reddit
«Местный супермаркет здорово меня насмешил»
В этой банке маринованных огурцов есть свой подъемник
«Вот это удача. Мне уже 40 лет, но я был в восторге от находки. Теперь собираюсь купить лотерейный билет»
- Мужик, тебе реально повезло. На моей старой работе я разрезал по 100 таких штук в день, и никогда подобного не видел. © FakMiPls / Reddit
«Я офигела, когда увидела эту штуку в супермаркете. И тут мой 41-летний муж выдает: „О, это же дрова нам на дачу“»
К банке с соусом прилагается кисточка
Разница в цвете между двумя совершенно одинаковыми бутылками сливового соуса в супермаркете
«Купил хлебные палочки и заметил, что парень на коробке похож на Тома Круза»
Гаечный ключ размера выше среднего
Бутылка ароматизированного кислорода
«В местном магазине все специи собраны в большой корзине»
Вероятно, это сделал какой-то странный покупатель или продавец. Но мир никогда не узнает наверняка
Производитель забыл нарезать вторую половинку хлеба
Холодное прессованное молоко
Вывеска над полкой с конфетами гласит: «упакованный сахар»
Тут продается мясо в форме сердца ко Дню святого Валентина
«Купила эту штуку в японском магазине. Я думала, это губка. В пакете оказался мягкий пух. Что это вообще?»
- Я перевела, оказывается, это материал для декораций. Для того чтобы заменить снег, например. © camwynya / Reddit
«Думала, меня кондрашка хватит, когда увидела это на полке. Я решила, что он живой»
«Такое можно увидеть в магазинах Германии. Это не колбаса, а суп»
- То же самое в Швеции. В таких же колбасных упаковках еще можно купить кашу и варенье. © Flowerino / Reddit
Бонус: местная библиотека переехала в старый продуктовый магазин
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Фото на превью its-chilly-up-here / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек поделились своими чудными находками из супермаркетов. Некоторые из покупок словно с другой планеты
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