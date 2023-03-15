20 человек поделились своими чудными находками из супермаркетов. Некоторые из покупок словно с другой планеты

Мы делаем покупки ежедневно. Порой мы бросаем в корзинку привычные товары, даже не посмотрев новинки. Однако, если приглядеться, на полках можно найти весьма странные предметы. А иногда сам супермаркет выглядит как музей диковинок. В конце статьи вас ждет бонус — фото супермаркета, который переделали в другое публичное место.

«Грибы растут прямо из коробки на полке магазина»

Это весьма подозрительно. У меня мурашки по коже. © marlan191 / Reddit

«Мне не продали его, потому что не нашли ценник»

«Что за штука такая свисает с потолка в супермаркете?»

Это специальное зеркало для помощников, чтобы видеть проходы и наблюдать за людьми.

© Hitman-0311 / Reddit



«Местный супермаркет здорово меня насмешил»

В этой банке маринованных огурцов есть свой подъемник

«Вот это удача. Мне уже 40 лет, но я был в восторге от находки. Теперь собираюсь купить лотерейный билет»

Мужик, тебе реально повезло. На моей старой работе я разрезал по 100 таких штук в день, и никогда подобного не видел. © FakMiPls / Reddit



«Я офигела, когда увидела эту штуку в супермаркете. И тут мой 41-летний муж выдает: „О, это же дрова нам на дачу“»

К банке с соусом прилагается кисточка

Разница в цвете между двумя совершенно одинаковыми бутылками сливового соуса в супермаркете

«Купил хлебные палочки и заметил, что парень на коробке похож на Тома Круза»

Гаечный ключ размера выше среднего

Бутылка ароматизированного кислорода

«В местном магазине все специи собраны в большой корзине»

Вероятно, это сделал какой-то странный покупатель или продавец. Но мир никогда не узнает наверняка

Производитель забыл нарезать вторую половинку хлеба

Холодное прессованное молоко

Вывеска над полкой с конфетами гласит: «упакованный сахар»

Тут продается мясо в форме сердца ко Дню святого Валентина

«Купила эту штуку в японском магазине. Я думала, это губка. В пакете оказался мягкий пух. Что это вообще?»

Я перевела, оказывается, это материал для декораций. Для того чтобы заменить снег, например. © camwynya / Reddit

«Думала, меня кондрашка хватит, когда увидела это на полке. Я решила, что он живой»

«Такое можно увидеть в магазинах Германии. Это не колбаса, а суп»

То же самое в Швеции. В таких же колбасных упаковках еще можно купить кашу и варенье. © Flowerino / Reddit