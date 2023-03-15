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20 человек поделились своими чудными находками из супермаркетов. Некоторые из покупок словно с другой планеты

Народное творчество
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Мы делаем покупки ежедневно. Порой мы бросаем в корзинку привычные товары, даже не посмотрев новинки. Однако, если приглядеться, на полках можно найти весьма странные предметы. А иногда сам супермаркет выглядит как музей диковинок. В конце статьи вас ждет бонус — фото супермаркета, который переделали в другое публичное место.

«Грибы растут прямо из коробки на полке магазина»

  • Это весьма подозрительно. У меня мурашки по коже. © marlan191 / Reddit

«Мне не продали его, потому что не нашли ценник»

«Что за штука такая свисает с потолка в супермаркете?»

  • Это специальное зеркало для помощников, чтобы видеть проходы и наблюдать за людьми.
    © Hitman-0311 / Reddit


«Местный супермаркет здорово меня насмешил»

В этой банке маринованных огурцов есть свой подъемник

«Вот это удача. Мне уже 40 лет, но я был в восторге от находки. Теперь собираюсь купить лотерейный билет»

  • Мужик, тебе реально повезло. На моей старой работе я разрезал по 100 таких штук в день, и никогда подобного не видел. © FakMiPls / Reddit


«Я офигела, когда увидела эту штуку в супермаркете. И тут мой 41-летний муж выдает: „О, это же дрова нам на дачу“»

К банке с соусом прилагается кисточка

Разница в цвете между двумя совершенно одинаковыми бутылками сливового соуса в супермаркете

«Купил хлебные палочки и заметил, что парень на коробке похож на Тома Круза»

Гаечный ключ размера выше среднего

Бутылка ароматизированного кислорода

«В местном магазине все специи собраны в большой корзине»

Вероятно, это сделал какой-то странный покупатель или продавец. Но мир никогда не узнает наверняка

Производитель забыл нарезать вторую половинку хлеба

Холодное прессованное молоко

Вывеска над полкой с конфетами гласит: «упакованный сахар»

Тут продается мясо в форме сердца ко Дню святого Валентина

«Купила эту штуку в японском магазине. Я думала, это губка. В пакете оказался мягкий пух. Что это вообще?»

  • Я перевела, оказывается, это материал для декораций. Для того чтобы заменить снег, например. © camwynya / Reddit

«Думала, меня кондрашка хватит, когда увидела это на полке. Я решила, что он живой»

«Такое можно увидеть в магазинах Германии. Это не колбаса, а суп»

  • То же самое в Швеции. В таких же колбасных упаковках еще можно купить кашу и варенье. © Flowerino / Reddit

Бонус: местная библиотека переехала в старый продуктовый магазин

Если вам так же, как и героям нашей подборки, нравится чувствовать себя кладоискателем, то рекомендуем заглянуть в другие наши статьи:

Фото на превью its-chilly-up-here / Reddit
172322
AdMe/Народное творчество/20 человек поделились своими чудными находками из супермаркетов. Некоторые из покупок словно с другой планеты
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