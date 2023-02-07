20 человек, которые случайно встретили звезд и хапнули впечатлений на всю жизнь

Звезды тоже люди, они любят ходить в кафе, рестораны и даже библиотеки. Говорят, чтобы понять, что за человек перед вами, нужно посмотреть, как он относится к обслуживающему персоналу и другим посетителям. Мы решили прошерстить интернет и узнать от простых пользователей сети, как знаменитости ведут себя в общественных местах. И большинство историй нас прямо-таки обрадовали.