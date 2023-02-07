20 человек, которые случайно встретили звезд и хапнули впечатлений на всю жизнь
Звезды тоже люди, они любят ходить в кафе, рестораны и даже библиотеки. Говорят, чтобы понять, что за человек перед вами, нужно посмотреть, как он относится к обслуживающему персоналу и другим посетителям. Мы решили прошерстить интернет и узнать от простых пользователей сети, как знаменитости ведут себя в общественных местах. И большинство историй нас прямо-таки обрадовали.
- Однажды я обслуживал Гордона Рамзи и очень нервничал, учитывая его имидж на ТВ. Но в жизни он оказался очень вежливым. Даже, возможно, самым вежливым клиентом из всех, кто у меня когда-либо был. В конце вечера он попросил пригласить шеф-повара, с благодарностью пожал ему руку и дал нам 100 фунтов на чай. © scraps120 / Reddit
- История из вторых рук. Подруга работала в библиотеке, и однажды туда зашел Адам Сэндлер со своими детьми. Он был очень дружелюбен со своими фанатами. Правда, попросил не беспокоить и не фотографировать его детей, что было совершенно справедливо. © BarracudaImpossible4 / Reddit
- Моя подруга работала официанткой в закусочной, которую часто посещал Тайлер Перри. Однажды во время праздников ее коллега обслуживала 2 столика, за одним из которых как раз сидел Тайлер Перри, а за другим — какой-то случайный посетитель. И вот тот второй гость был крайне грубым, жаловался на все и почти не оставил чаевых. Тайлер же, в свою очередь, был очень милым и вежливым, ел свой бранч, читал книгу и время от времени болтал с официанткой. А когда пришло время уходить, он оставил ей хорошие чаевые ($ 1 200), пожелал счастливого Рождества и извинился за случайного хама. © luttnugs / Reddit
- Моя тетя работала горничной на элитном спа-курорте. Она говорила, что из всех знаменитостей, которых она встречала, самой милой была Николь Кидман. Актриса помнила мою тетю и всегда спрашивала, как дела у нее и у ее семьи. Многие считали актрису высокомерной, некой ледяной королевой, но моя тетя сказала, что она просто очень застенчивая и вовсе не сноб. © Haceldama / Reddit
- 50 Cent однажды не закрыл полностью счет и попытался уйти. Мне пришлось бежать за ним, чтобы сообщить, что денег не хватает. Он добавил и еще дал мне на чай. Меньше 10 центов. © terria_bee / Reddit
- Майкл Джордан оставил чаевые всем, включая поваров, и даже подписал кроссовки ребятам из кухни. © Nerve_Grouchy / Reddit
- Руперт Гринт обычно заходит к нам с женой и ребенком. Они очень вежливы, держатся особняком, следят за порядком и дают чаевые в размере около 25 % от стоимости заказа. © Sarahded_Edge / Reddit
- Я работал охранником в ночную смену у ворот студии Warner Bros. Видимо, в какой-то момент я заснул, потому что почувствовал, как кто-то толкнул меня. Я поднял глаза и увидел Мартина Шина, протягивающего мне чашку кофе. Он сказал, что увидел меня через окно и ему не хотелось, чтобы я попал в беду. Он даже принес сливки и сахар. © Laszlo Graham / Quora
- Билли Джоэл не раз заходил в заведение, где я работал. Он был действительно классным, очень простым в общении, а еще всегда давал хорошие чаевые. В последний раз, когда я видел его, на кухне плохо промыли зелень, и в салате его подруги оказался червяк. Как она орала! А у него было к этому отношение в духе «ну бывает». Он еще и оставил официантке чаевые в $ 30. © ShredDurst / Reddit
- Я работал в Диснейленде в конце 90-х и видел, как Том Хэнкс проводил экскурсию для группы из 25 детей. Он рассказывал, а местный гид просто молча шел за ним. © GenXer1977 / Reddit
- Однажды в ресторан, где я работала официанткой, зашли Пол и Линда Маккартни. Я поприветствовала их, проводила к забронированному столику, принесла меню. Когда они уходили, Пол наклонился ко мне и поблагодарил за то, что я отношусь к нему как к обычному человеку. А Линда сказала, что ей нравится мое ожерелье. Оно было в виде желтой подводной лодки. © Qlily / Reddit
- Кристен Белл — одна из самых милых знаменитостей, которых я когда-либо встречала. Я работала в элитном спа-салоне отеля, а она пришла в один из наших самых загруженных выходных и была при этом очень терпелива. Большинство звезд, с которыми я сталкивалась, бронировали места под псевдонимами и через ассистента, а Кристен просто звонила сама и бронировала, как самый обычный человек. Кроме того, она оставляла чрезвычайно щедрые чаевые. © Hailey_i / Reddit
- Мой двоюродный брат работал в ресторане, куда однажды зашел Квентин Тарантино. Кузен не обслуживал его, но заметил, что режиссер что-то яростно писал в блокноте и время от времени посмеивался, поднимая глаза. Мой брат поймал взгляд Тарантино, а тот расхохотался и продолжил писать. © diannakitty08 / Reddit
- Приятель рассказывал мне похожую историю. Однажды он увидел в кафе Тарантино, который что-то лихорадочно строчил в блокноте. По странному совпадению у друга в тот день была футболка с «Бешеными псами». Но он решил не беспокоить занятого режиссера. А когда мой друг встал, чтобы выйти в туалет, Квентин резко схватил его за руку и спросил: «Ты вообще знаешь, кто я?» Приятель ответил: «Конечно!» Тот ему: «А чего не подходишь?» Друг говорит: «Ну-у... Вы выглядели очень занятым». На что Тарантино заявил: «Я никогда не бываю слишком занят для того, чтобы поговорить со своими фанатами!» © Wtkeith / Reddit
- Обычно, когда я обслуживаю знаменитостей, я стараюсь вести себя с ними как с обычными людьми. Но Тайра Бэнкс устроила настоящую истерику, когда я ее якобы не узнал. © BLACKEDOUT***** / Reddit
- Я обслуживал кучу знаменитостей. Забавная история произошла с Элайджей Вудом. Какой-то 13-летний пацан подошел к нему и попросил автограф. Парнишка сказал: «Я ваш большой фанат, я люблю фильмы о Человеке-пауке!» Вуд просто посмотрел на него и ответил: «Извини, малыш, но я не Тоби Магуайр». © stetsonman420 / Reddit
- Я обслуживал Джорджа Мартина еще до того, как узнал об «Игре престолов». В мой первый день работы в том кафе мне сказали, что этот посетитель — какой-то писатель-фантаст, который держится особняком. Мол, просто подай ему несколько чашек кофе, пиццу и не болтай много. Он приходил с ноутбуком каждое утро, всегда был очень мил и давал мне щедрые чаевые. Хотя обслуживал я из рук вон плохо. Несколько лет спустя я закончил смотреть «Игру престолов», заглянул на страницу с именами авторов, и тут меня осенило! Обалдеть, я столько раз мешал Мартину писать это произведение... © theenginethatcould / Reddit
- Однажды у меня был очень тяжелый день на работе. Я обслуживал столик, за которым сидела женщина с 3 детьми, и дважды напортачил с их заказом. Посетительница была очень любезна, она сказала: «О, нет проблем, просто принесите, когда сможете». Я узнал о том, кто передо мной, только когда она протянула карту, чтобы расплатиться. Там было написано «Р. К. Зеллвегер». Дети, которые были с ней, поблагодарили меня за обед, а она обняла меня перед уходом и дала отличные чаевые за ужасное обслуживание. © ***apotamus / Reddit
- Однажды я работал на одном из голливудских мероприятий. Мне надо было приветствовать знаменитостей в тот момент, когда они выходят из машины, и провожать их к лифту. Когда подъехал Морган Фримен, я подошел к нему и сказал: «Добрый вечер, мистер Фримен, добро пожаловать на вечеринку, я провожу вас». Он остановился, посмотрел на меня и сказал: «Все? Мы больше не увидимся?» Я ответил: «Нет, сэр. Дальше вас встретят другие люди». Он пожал мне руку, посмотрел на мой бейджик и, обратившись по имени, сказал: «Я никогда не забуду время, которое мы провели вместе». Ближе к вечеру, когда гости расходились, я снова увидел Моргана Фримена. Он показал на меня пальцем и сказал: «Никогда не забуду». Это был, конечно, один из самых крутых моментов в моей жизни. © TheAdster / Reddit
- Работал водителем такси. Как-то моим пассажиром был Брюс Уиллис. Сперва мы болтали о моей работе, а затем он вдруг спросил, женат ли я. В ответ я признался: брак — это, конечно, круто, но мы с женой редко бываем вместе из-за того, что я таксую. Когда мы доехали, он внезапно протянул мне $ 1 000 и сказал: «А теперь поезжай домой, возьми отпуск на неделю и проведи его со своей женой». © unknown author / Reddit
А каких знаменитостей встречали вы? Поделитесь своим опытом.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые случайно встретили звезд и хапнули впечатлений на всю жизнь
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