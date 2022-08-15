20 человек, которые взяли котенка. А из него что выросло, то выросло
Говорят, кошки никогда не взрослеют и в душе всегда остаются котятами. Возможно, это и правда, но вот внешность у них в первые годы жизни меняется так, что только успевай делать фотографии на память. Ведь оглянуться не успеешь, как маленький пищащий комочек превратится в здоровенного кота с барскими замашками.
Мы в ADME принялись рассматривать снимки, на которых запечатлено превращение усатых-полосатых крох во взрослых лежебок.
«Мой диванный лев. Сначала он выглядел как обычный короткошерстный котенок, но с 4-й недели начал становиться все пушистее и пушистее»
«Людвиг в 3 месяца и в 5 лет. Первые 2 года своей жизни он только и делал, что рос и рос. Мы понятия не имели, что он так вымахает»
«Каспер был маленьким хулиганом, а теперь вон какой здоровяк. И он до сих пор спит в своей коробке»
«Темуджин и Анкалагон с разницей примерно в 1 год»
«Нашли его под мусорным контейнером. За год наш больной малыш превратился в роскошную домашнюю пантеру»
Большой мальчик. Весит почти 6 кг
«Прошел год, как я взял из приюта эту кроху. Моя девочка была в плохом состоянии, а теперь вон какая чистенькая»
«Когда я брала Софи, думала, что она будет бело-рыжей, но шубка со временем стала коричневой»
Вот как можно измениться за год
«Тыковка живет у меня с тех пор, как ему исполнилось 2 недели. Его уши продолжают расти вместе с ним»
«До нашей встречи эта малышка была голодной и больной. Сейчас моей девочке уже 4 года, она здорова и счастлива»
«Тарзану пока еще меньше года. Я надеялся, что щечки будут попушистее, но он и с остренькой мордой очень даже хорош»
Трансформация из маленькой картошки в кошку удалась
«Моя спасенная малышка выросла и стала прекрасной девочкой»
«Ригби в 4 недели и в 5 месяцев. Любопытно, насколько большим мой дружок планирует стать»
Грустная кошечка с обочины выросла и превратилась в великолепную бездельницу
«Эдди мы нашли на обочине, ему было всего дня 2 от роду. Да, заботиться о такой крохе дело непростое, но как же я счастлива, что вырастила его»
«Звучит дико, но моему котику всего 7 месяцев, а расти он будет до 2 лет»
«Теперь Миша больше, сильнее и намного тяжелее сестры. А его глазки приобрели красивую миндалевидную форму»
«Растет как на дрожжах. Ему всего полгода, а он весит почти 4 кг. Я даже начинаю беспокоиться, что мой пушистик планирует стать огромным»
А ваши питомцы сильно изменились или вообще ни капельки?
Фото на превью barnabythesiberian / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые взяли котенка. А из него что выросло, то выросло
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