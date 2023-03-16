20 человек, в заботливых руках которых и ручка от швабры зацветет

Что и говорить, даже неприхотливые растения порой испытывают на прочность нервы своих хозяев. Но у некоторых людей настолько велика любовь к зеленым друзьям, что они берутся выхаживать тех, кого, казалось бы, уже невозможно спасти. И им удается.

«Я и подумать не мог, что спасу эту алоказию»

«Сначала листья у растения стали отваливаться, а потом как поперли один за другим. Посмотрите, это просто нечто».

«Спасла гибискус, который нашла на помойке»

«Коллега разрешила забрать себе эту грустную фиттонию. Не без труда, но я смогла вернуть ее к жизни»

«Нашла это алоэ на помойке, растение было в плачевном состоянии. Но как оно счастливо сейчас»

«Купила его на распродаже, напоила, поставила на солнышко, и у него теперь все отлично»

«Из-за неправильного ухода я чуть не погубила свои суккуленты. Но я все исправила: вот как они выглядят спустя полгода»

«Купила по скидке чахлый спатифиллум. Он преобразился у меня дома меньше чем за сутки»

«Вот как теперь выглядит фикус, который я нашел 5 дней назад на помойке»

«Вот каким было это растение, когда только попало ко мне, и вот как оно выглядит спустя год»

«Купила эту монстеру несколько месяцев назад за копейки. Малышка так вымахала за это время»

«Я смогла спасти этого паренька. Соседка по комнате собиралась его выбросить»

«Купила эту малышку по скидке в продуктовом магазине. Приятно посмотреть, как она изменилась за полгода»

10 месяцев спустя лимонное дерево восстало из мертвых

«Нашла этот увядший черенок на полу в теплице. И вот он год спустя»

«Забрала у своего парня этот суккулент. Поразительно, что может сотворить капелька воды»

«Вытащила никому не нужный сингониум из офисной мусорной кучи. Вот какой он теперь красавец»

Воскрешение

Это растение простояло на солнечной витрине магазина несколько месяцев без воды

«Я не знала, можно ли его реанимировать. К счастью, мне удалось».

«Посадила „палку“. Вот что из нее выросло спустя 3 недели. Обалдеть, я такого никогда не видела»