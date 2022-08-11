20+ доказательств того, что даже в крепкой и дружной семье не обходится без бесящих привычек

Когда отношения только завязываются, влюбленные не думают о том, каково будет уживаться с партнером. А зря, ведь быт разрушил не одну пару, причем причины нередко одни и те же: разные биоритмы, конфликт вокруг включенного телевизора и разногласия на кухне.

Герои нашей подборки — читатели ADME — живут не в раю, а с обычными людьми, у которых много тараканов в голове. Тем не менее они продолжают любить своих избранников, хотя и высказались в треде на тему дурацких привычек вторых половин.

Меня удивляет, как он может целый день наводить порядок, а потом за 1 минуту все вернуть в доуборочное состояние. © Катя Гервагина

Муж ни один фильм не смотрит от начала до конца. Он держит пульт в руке и, как только заканчиваются шумные сцены драки, ищет другую киношку с неспокойными сценами. И все это на полный звук. © Самира Салимова

Обладает потрясающей способностью мгновенно делать все домашние дела, на которые я трачу кучу времени. © Виктория Зенгин

«У моего мужа золотые руки, он может починить что угодно. При этом он может не есть целый день. Просто потому, что не может ничего найти в холодильнике. Даже если это одно-единственное блюдо, находящееся на уровне глаз»

Он вечно куда-нибудь засовывает мои бумаги и документы, а потом забывает куда. Или забывает, что это вообще был он! © Julii Julii

Моя жена постоянно смотрит документалки про крокодилов. А еще у нее много картинок на телефоне с изображением крокодила. И это я молчу про обои на телефоне опять-таки с крокодилом. © Поющий Повар

Если начнет чихать, то получается практически всегда не меньше 5 раз, максимум 7. А мы с сыном считаем. © Mary Summer

При входе в туалет мой муж ставит тапки под каким-то особым, удобным для себя углом: так, чтобы они смотрели носками в разные стороны и чтобы при входе он мог сразу их надеть! И меня этому учит, но я забываю. © Камила Нурумбет

Он может 3 часа выбирать фильм и, так и не выбрав, пойти спать, потому что поздно. © Elena Ismailova

«Мой храпит перед телевизором, но только станешь выключать — протест»

Мой муж никогда не режет салат одним ножом. Помидор — одним, огурец — другим и так далее. Иногда после того, как он приготовит салат, в раковине собирается до 8 ножей. © Anna Kouliavtsev

Он любит заправлять бак наполовину, потому что так машина меньше весит, поэтому расход бензина меньше. © Alessia Krylova

Он может повесить майку на люстру, взять новую, повесить и ее куда-нибудь, и так до бесконечности. © Валерия Владимировна

Ругаться с навигатором. Ездить по каким-то одному ему известным маршрутам, выискивая, где меньше светофоров, иногда заезжая в тупики. Однажды, когда мы ехали на море, заблудились и приехали в непаханое поле. Но однозначно всегда виноват навигатор! © Ирина Федорова

Он совершенно не интересуется подарками, полученными на день рождения. Хотя принимает их с таким удовольствием, что аж щеки горят. Артист. Потом я подарки открываю, раскладываю по местам. Когда мы только поженились, я на чердаке нашла кучу нераспакованных красивых коробочек, адресованных мужу, — пыльных, в паутине. Раскрыла и обалдела! Дорогущие одеколоны, шелковые пижамы, красивые рамки для фото и все в этом роде. © Галина Палина

Пение. Когда она поет, я выхожу во двор, чтобы соседи видели, что я ничего плохого ей не делаю. © Темо Гвилава

«Он любит вставать в 5 утра, потому что не спится, и будить меня, чтобы было не скучно пить кофе»

Муж мешает чай с таким звоном, что слышно в соседней комнате. Меня учили это делать беззвучно, а я не решаюсь сделать замечание. Терплю 49 лет. © Горбачева Лариса

Если он чем-то увлекается, то это становится его страстью. Неважно, что это будет: работа, спорт или приготовление еды. Ничего, кроме этого, не должно существовать. © Елена Антикуз

Моя жена, даже когда чуть-чуть приболела, считает, что дети обязательно должны несколько раз позвонить и хотя бы 1 раз в день приехать навестить, несмотря на то что живут в разных частях города. © Bala-Aga Balayev

Мой муж ест за 1–2 минуты любое блюдо. Я только начинаю — он уже закончил. © Katerina Rossini

Он может проехать все свободные парковки в поисках свободной парковки. © Juli Kolganova

У него постоянно все теряется: ключи, портмоне, документы. Прямо за минуту все исчезает. Натуральный Копперфильд. © Гюзель Кауленова

В день уборки надо обязательно купить семечек. © Tamuli Khamed