20 доказательств того, что новогодние традиции бывают разные: и чудные, и прекрасные
У многих семей есть свои уникальные традиции, которые появились случайно или, наоборот, специально внедрились в праздничный день, чтобы всем было веселее. Во время суеты предпраздничных дней много чего может еще и пойти не по плану, но такие истории потом даже интереснее вспоминать и рассказывать. Новогодние дни важно провести так, как комфортно вам, а если случилась веселая, неловкая или просто экстравагантная история, то про это можно будет рассказать на следующем праздничном застолье.
- У нас в семье всегда была традиция устроить тихий и спокойный день после всего безумия праздничной суеты. Я собираюсь придерживаться этой традиции, пить чай и много читать! © SwailesRuth / Twitter
- У папы всегда были усы и была традиция сбривать их под Новый год, чтобы в новом году вырастали новые усы. Было мне лет 5, я увидела папу без усов, это меня безумно шокировало, и я некоторое время не могла его узнать. Посмотрев на него без усов, я заключила: «Будешь без усов — не буду любить». С тех пор он больше никогда их не сбривал, даже мои уговоры не помогали. Сказал, что никогда не забудет мое детское разочарование и не хочет, чтобы я его разлюбила. © Подслушано / Ideer
- Швейцарцы заканчивают зимние праздники сожжением Зимы, олицетворением которой является Бегг — огромный снеговик. © AnnieBHeini / Twitter
- У нашей большой семьи ежегодная традиция — перед Новым годом собираться всем вместе и лепить пельмени. В этот процесс вовлечены все: от внуков до бабушек-дедушек. В этот раз собрались в загородном доме, противни с готовыми пельменями выставляли на улицу для заморозки. Когда я вышел выносить четвертый противень с готовой продукцией — увидел соседскую собаку, которая доедала последние пельмени с первых трех... © Подслушано / Ideer
Немецкая елка, украшенная настоящими свечами и соломенными украшениями
- Получается, моя праздничная традиция — не пить воду вообще где-то 5 дней. © RachelConnoll14 / Twitter
- Я иногда вспоминаю, что надо бы попить воды, а потом решаю, что лучше я просто еще раз поем. © meemocomma / Twitter
- Если вы в детстве не пытались выследить Деда Мороза в ночи, то было ли у вас вообще детство? © JessBelll1 / Twitter
- В детстве в семье денег не хватало, поэтому подарки на праздники не дарили. Точнее, было так: покупали куртку на зиму — это тебе на день рождения, спортивный костюм в школу — это тебе на Новый год. А так хотелось хоть малюсеньких подарочков, но чтобы сюрпризом. Поэтому, когда начала зарабатывать деньги в 16 лет, то первое, что начала делать, — это подарки родителям на праздники. А им ведь неудобно взамен ничего не дарить, да и с деньгами лучше стало, тоже стали делать подарки. Так я завела новую семейную традицию. © Подслушано / Ideer
- Новый год — это особый праздник. Считаю, что нужно хранить традиции, чтобы подарить сказку своим детям, как когда-то дарили сказку нам. И как бы мне ни хотелось ничего делать, какая усталость ни наваливалась, я обязательно покупаю живую елку, украшаю дом, покупаю билеты на новогодние концерты, отправляю бумажные открытки — и праздник приходит! Всегда приходит! © Подслушано / Ideer
- Чтобы не заморачиваться насчет Нового года, ввела традицию праздновать его в пижамах. А чтобы избежать всей этой «нажираловки», заказали пиццу. Теперь в Новый год мои родители, которым за 50, скачут по дому в пижамах, на столе вкусная пицца, мама отдохнувшая, и все счастливы. © Подслушано / Ideer
- У нас традиция под Новый год: в конце декабря абсолютно все жители нашего подъезда украшают свои лестничные площадки. Гирлянды, игрушки, мишура, даже по несколько елок бывает. Праздничное настроение на несколько недель обеспечено. Назначается один день, когда будет проводиться конкурс на самое лучшее оформление. Потом назначают Деда Мороза с помощниками и идут по всем квартирам. Дети рассказывают стихи, а в конце все празднуют прямо на лестничной клетке, где накрыт стол и играет музыка. Хвастаюсь! © Подслушано / Ideer
- В этом году мы будем соблюдать исландскую традицию Jólabókaflóð, когда в канун Рождества всем дарят новые книги, а потом все укладываются поудобнее и читают, попивая горячий шоколад. Когда я узнала об этой традиции, то поняла, что это гениальная идея. Купила сегодня детские книги. © macdoin / Twitter
- Уже 2 года встречаю Новый год в роддоме с женой! Первую дочку жена родила 29 декабря; сына на следующий год 30 декабря. И снова нам ставят срок на последние числа декабря. С нетерпением ждем пополнения 31 декабря. Знакомые уже смеются над нашей новогодней семейной традицией. © Подслушано / Ideer
«Мы традиционно устраиваем семейные соревнования по выпечке пряничных домиков. Слева делали дети с помощью их дяди, справа — я, но глазурь не удалась»
- В моей семье есть новогодняя традиция: в полночь раздается звонок в дверь, за дверью мешок подарков, который якобы оставил Дед Мороз, а сам уехал. Когда я перестала верить в Деда, искала все подарки заранее в тайниках родителей, ибо любопытно. И как-то раз нашла новую книгу про Гарри Поттера. Искушение невозможное — я начала ее читать. И так каждый день втайне от всех. В итоге на Новый год, обнаружив книгу в заветном мешке, я открыла ее на середине и продолжила чтение. © Подслушано / Ideer
- Одно из моих любимых рождественских воспоминаний из детства — это то, как мама читала мне. Даже сейчас, читая некоторые книги, все еще слышу ее мягкий голос. © ElliottBlackwe3 / Twitter
- В детстве было сложно собрать нормальный праздничный стол на Новый год. Брат, которому было 7 лет, написал Дедушке Морозу записку с желанием: «Хочу палку докторской колбасы. Нерезаной». Не знаю как, но мама нашла ее 31 декабря. Утром ребенок радовался так, как не радовался новым машинкам. Теперь на нашей елке 31 декабря каждый год висит докторская нерезаная колбаса. Семейная традиция. А уж кот как радуется. © Подслушано / Ideer
- Еще 4,5 минуты назад я не знала, что в Швеции есть рождественская традиция поджога огромного козла из сена. А теперь я смотрю 24-часовую прямую трансляцию с этим действом. Моя жизнь никогда не будет прежней. © DrAbbyBoucher / Twitter
Расскажите про ваши любимые семейные традиции!
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что новогодние традиции бывают разные: и чудные, и прекрасные
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