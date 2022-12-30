20 доказательств того, что новогодние традиции бывают разные: и чудные, и прекрасные

У многих семей есть свои уникальные традиции, которые появились случайно или, наоборот, специально внедрились в праздничный день, чтобы всем было веселее. Во время суеты предпраздничных дней много чего может еще и пойти не по плану, но такие истории потом даже интереснее вспоминать и рассказывать. Новогодние дни важно провести так, как комфортно вам, а если случилась веселая, неловкая или просто экстравагантная история, то про это можно будет рассказать на следующем праздничном застолье.