20+ доказательств того, что разобраться в мыслях наших детей порой сложнее, чем в уравнении Шредингера
Когда в доме начинает слышаться топот маленьких ножек, жизнь молодых родителей становится похожа на комедийный сериал, в котором главный герой, наш маленький карапуз, без устали веселит своими проделками всю родню. Драгоценные дети с каждым днем умнеют, набираются знаний и продолжают выдавать такие фразы, что скулы на лицах любимых мам и пап начинает сводить от нескончаемого смеха.
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А вы согласны с тем, что с любимыми детьми никогда не соскучишься?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что разобраться в мыслях наших детей порой сложнее, чем в уравнении Шредингера
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