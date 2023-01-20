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20+ доказательств того, что разобраться в мыслях наших детей порой сложнее, чем в уравнении Шредингера

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Когда в доме начинает слышаться топот маленьких ножек, жизнь молодых родителей становится похожа на комедийный сериал, в котором главный герой, наш маленький карапуз, без устали веселит своими проделками всю родню. Драгоценные дети с каждым днем умнеют, набираются знаний и продолжают выдавать такие фразы, что скулы на лицах любимых мам и пап начинает сводить от нескончаемого смеха.

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А вы согласны с тем, что с любимыми детьми никогда не соскучишься?

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AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что разобраться в мыслях наших детей порой сложнее, чем в уравнении Шредингера
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