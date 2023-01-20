20+ доказательств того, что разобраться в мыслях наших детей порой сложнее, чем в уравнении Шредингера

Когда в доме начинает слышаться топот маленьких ножек, жизнь молодых родителей становится похожа на комедийный сериал, в котором главный герой, наш маленький карапуз, без устали веселит своими проделками всю родню. Драгоценные дети с каждым днем умнеют, набираются знаний и продолжают выдавать такие фразы, что скулы на лицах любимых мам и пап начинает сводить от нескончаемого смеха.