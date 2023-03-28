20+ фишек общественных пространств, делающих их по-настоящему уникальными

Кафе, рестораны, аэропорты могут иметь оригинальные архитектурно-дизайнерские решения и разные фишки. Увидев их раз, уже не забудешь. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые побывали именно в таких местах и делятся своими впечатлениями. А в бонусе расскажем о парне, который нечаянно набрел в кафе на шведский стол.

Бананы в продуктовом магазине продаются прямо на cтебле, на котором росли

«В моей больнице на потолке фальшивое светодиодное окно»

В этом парке есть стенд с собачьими палочками

Как вам подголовник с ручкой над писсуаром?

«В одном из кинотеатров моего города есть зона для детей с гигантской горкой»

Стойка для пончиков в буфете

В этом вагоне метро в Сеуле есть мини-библиотека

В аэропорту Атланты есть кукурузный самолет

В этом японском ресторане около писсуаров есть восковая фигура самурая

В кафе в Токио рисуют ваш портрет на пене макиато

На этом зеркале в Таллинском аэропорту есть инструкция, как завязывать галстук

«В местной библиотеке есть пчелиный улей с трубкой, ведущей наружу»

Эти зеленые световые кольца движутся с максимально разрешенной скоростью, чтобы помочь водителям

В этом торговом центре в Кувейте есть зона «снега, который можно потрогать»

В аэропорту Окленда есть автомат, который бесплатно раздает рассказы

В этом торговом центре посередине есть река, а потолок расписан как небо

В этом салоне фены подвешены на шнурах к потолку

Автобусная остановка в Норвегии с книгами, которые можно почитать во время ожидания

Эти 2 разных цвета корзин в универмаге в Бангкоке — для тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет, чтобы его оставили в покое

«Мы хотим стол и стулья»

На этом пляже есть мощеная дорожка, чтобы сделать его доступным для всех

«Пикачу в местном торговом центре»

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