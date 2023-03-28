20+ фишек общественных пространств, делающих их по-настоящему уникальными
Кафе, рестораны, аэропорты могут иметь оригинальные архитектурно-дизайнерские решения и разные фишки. Увидев их раз, уже не забудешь. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые побывали именно в таких местах и делятся своими впечатлениями. А в бонусе расскажем о парне, который нечаянно набрел в кафе на шведский стол.
Бананы в продуктовом магазине продаются прямо на cтебле, на котором росли
«В моей больнице на потолке фальшивое светодиодное окно»
В этом парке есть стенд с собачьими палочками
Как вам подголовник с ручкой над писсуаром?
«В одном из кинотеатров моего города есть зона для детей с гигантской горкой»
Стойка для пончиков в буфете
В этом вагоне метро в Сеуле есть мини-библиотека
В аэропорту Атланты есть кукурузный самолет
В этом японском ресторане около писсуаров есть восковая фигура самурая
В кафе в Токио рисуют ваш портрет на пене макиато
На этом зеркале в Таллинском аэропорту есть инструкция, как завязывать галстук
«В местной библиотеке есть пчелиный улей с трубкой, ведущей наружу»
Эти зеленые световые кольца движутся с максимально разрешенной скоростью, чтобы помочь водителям
В этом торговом центре в Кувейте есть зона «снега, который можно потрогать»
В аэропорту Окленда есть автомат, который бесплатно раздает рассказы
В этом торговом центре посередине есть река, а потолок расписан как небо
В этом салоне фены подвешены на шнурах к потолку
Автобусная остановка в Норвегии с книгами, которые можно почитать во время ожидания
Эти 2 разных цвета корзин в универмаге в Бангкоке — для тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет, чтобы его оставили в покое
«Мы хотим стол и стулья»
На этом пляже есть мощеная дорожка, чтобы сделать его доступным для всех
«Пикачу в местном торговом центре»
Бонус
Друг на днях хохму рассказал: «Был в отпуске в жаркой стране, зашел в одно кафе, а там шведский стол накрыт. Ну, думаю, вот это сервис с порога! Наложил себе полную тарелку всякой всячины, и в этот момент меня под руки хватают и пытаются отобрать тарелку с едой! Оказалось, что шведский стол — это не фишка заведения, а просто банкет подготовили. Официанты отлучились ненадолго, возвращаются, а там пришелец еду тырит. Ну в итоге все разрулили, посмеялись, но струхнул я знатно тогда».