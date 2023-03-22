20+ красоток и красавчиков, которые не засмущались и показали свои детские фото. И мы упали от такой милоты

Порой, просматривая свои детские фото, мы можем задаться вопросом: «Это что, действительно я?» Среди пользователей Reddit тоже есть большое количество любителей поностальгировать. Они выкладывают в сеть свои детские фото и сравнивают их с нынешними кадрами.

1. «Когда в 14 выглядела на все 40, а сейчас мне 28»

В 14 лет ты могла бы быть риелтором. Нужно было только надеть бусы из искусственного жемчуга. © Coffeedemon / Reddit

2. «Кажется, я взрослею в стиле Бенджамина Баттона (9 лет и 24 года)»

3. «16 лет и 24 года. Я потеряла очки, но у меня все еще есть тот плащ»

4. «15 vs 22. Ко всему прочему сбросил более 45 кг»

Ты точно мог бы сыграть Тора! © AdJust1998 / Reddit

5. «От наряда, который я сшила в 11 лет, и до моделирования нижнего белья в 32 года»

6. «10 и 23 года»

7. «11 и 26 лет»

По твоему детскому фото можно было понять, что ты будешь суперкрасивой! © happily_confused / Reddit

8. «8 и 18 лет. Я была довольно нескладным ребенком»

9. «14 vs 43. Да, 90-е меня не пощадили»

Черт! Я очень надеюсь, что буду в такой же хорошей форме, когда мне стукнет за 40. © [deleted] / Reddit

10. «В 10 лет надо мной издевались в школе за застенчивость и „некрасивость“, а сейчас в свои 29 лет я работаю в модельном бизнесе и абсолютно счастлива»

Такая милая малышка слева! Ты растопила мое сердце. © king_with_a_k / Reddit

11. «12 — 16 — 25. Это были не только внешние изменения, но и приобретение уверенности, а также готовность пробовать что-то новое»

12. «13 и 36 лет»

Твои брови в 13 лет настолько идеальны, что я не могу сделать себе такие же даже в 28. © tarankowski / Reddit

13. «12 и 20 лет. Поменяла прическу, научилась правильно наносить макияж и добилась чистой кожи — все это придало мне уверенности»

Черт! Сейчас ты так похожа на молодую Брук Шилдс и Дениз Ричардс! © thebluemorpha / Reddit

14. «11 лет и 22 года. Непросто быть единственной дочерью настоящего мужчины, но, кажется, я справилась»

15. «5 — 12 — 17 — 22 года. Я была довольно нескладным ребенком»

Ты не была нескладным ребенком, ты была милой девочкой, превратившейся в прекрасную девушку. © luminararocks / Reddit

16. «Фото слева было сделано в 2008 году. Здесь я первокурсник»

17. «Да, у меня все еще хранится та самая шапка»

18. «Слева мне 14, а справа — 19 лет»

19. «От 14 до 23. Горжусь тем, что стал лучше не только физически, но и умственно»

Тебе нравился Халк в детстве. Так вот, сейчас ты им и стал. © PCGamerjunkie / Reddit

20. «От 13 до 26»

21. «На фото сверху мне 12, снизу — 27. Никогда больше не хотела бы я так выглядеть, как тогда»

22. «Слева мне 8, а справа — 19 лет»

Ты выглядишь как самая настоящая диснеевская принцесса. © babyEatingUnicorn / Reddit

23. «Когда я закрываю глаза, то вижу себя 14-летнюю, как на фото слева. Но мне уже 24. Я благодарна той девочке, которая вывела меня на сегодняшний уровень»

Вау! Ты так похожа на Скарлетт Йоханссон! © lookinlikethis / Reddit

24. «Слева мне 9, справа — 38. Всем говорю, что была странным ребенком, но никто не верит»