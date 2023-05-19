20+ кулинаров, которые выпекают такую крутоту, что можно слюной захлебнуться

Торт — это гораздо больше, чем просто сладкое лакомство. Иногда он служит средством для выражения эмоций и чувств в честь особого события или человека. И потому пекари стремятся превратить его в настоящее произведение искусства. А для этого необязательно быть профессионалом с многолетним опытом. Некоторые любители обладают таким талантом, что могут превзойти опытных кондитеров.

1. «Я не профессионал, но решила поделиться снимком торта, который сделала для своей мамы. Она пасечница»

2. «Это торт в виде аксолотля для мамы моего парня»

О-о-о, только посмотрите на эти миленькие маленькие ножки. 10 из 10. © LvValo / Reddit

3. «Он неидеальный, но я очень хотела испечь торт на день рождения своему малышу. Поэтому я горжусь собой»

4. «Сделала их для моего племянника»

5. «Я увидела этих маленьких овечек в японской пекарне и захотела сделать таких же»

6. «Этот торт сделала моя суперталантливая 12-летняя племянница»

«17 лет сериалу „Друзья“».

Central Perk — кофейня, в которой проводили время персонажи сериала «Друзья».

«Я буду рядом с тобой» — саундтрек к заставке сериала «Друзья».

«Драный кот» — песня, которую Фиби (персонаж сериала «Друзья») периодически исполняет под гитару.

7. «Мама испекла торт с фигуркой в виде моей собаки»

Вашей собаке понадобится психологическая помощь. © ninja9595 / Reddit

8. «Я просто любитель, но жена уговорила опубликовать фото торта, который я сделал на 4-й день рождения моего сына»

9. «Торт с ягодами и пандами для моей племянницы»

10. «Торт, который я сделала на 35-ю годовщину свадьбы моих родителей»

11. «Выпечка — это, конечно, не мое, но у моей сестры и зятя день рождения с разницей в 3 дня. Сделала 1 торт, чтобы поздравить их обоих»

«Половина торта украшена цветами, а вторая половина — зомби (по просьбе моего маленького племянника)».

12. «Миндальное печенье с Винни-Пухом с соленой карамелью»

13. «Друг попросил испечь ему „грустный торт“ на его 34-й день рождения. Думаю, я справилась»

14. «Сделал эту картинку на торте для коллеги, который увольнялся»

«Желаю тебе большого успеха».

15. «Я сделала котомакарон»

16. «Мы с сестрой сделали эти капкейки на мамин день рождения. Мы не профессионалы, но мне очень нравится то, что у нас получилось»

17. «Мы с моей 11-летней дочерью испекли торт в виде щенка на наши дни рождения с разницей в 1 день»

18. «„Крик“ Эдварда Мунка, который я нарисовала на чизкейке. Я любитель и просто пробую новые вещи, получаю удовольствие»

19. «Подруга сделала нам на свадьбу торт. Мы не видели его до того, как его вынесли. А когда открыли коробку, увидели там маленькие съедобные копии себя. И про нашу собаку она тоже не забыла»

20. «Моя 5-летняя дочка потребовала, чтобы ее торт выглядел вот так. Ну что ж, сделала»

21. «Наткнулась на вот такую форму для выпечки. Что ж, теперь у меня самые маленькие бутерброды в мире»