20 невест, которые плюнули на классические платья и вышли замуж в наряде своей мечты
Выбор свадебного платья — очень ответственная часть подготовки к торжеству. Одним удается найти его в первом же салоне, другим приходится обойти десяток мест, но главное, чтобы наряд был по душе невесте. Наша сегодняшняя подборка о девушках, которые решили, что привычный вариант не для них.
«Шелковое радужное свадебное платье ручной росписи, единственное в своем роде»
«Я без ума от своего необычного платья. А вот жених, зная мои вкусы, очень переживал. Но я никогда не забуду его лицо, когда он меня увидел»
«Моим свадебным платьем стала ночная рубашка прямиком из 1930-х годов»
«Этим вечером я закончила свое свадебное платье»
«Наша свадьба состоялась, несмотря на несколько переносов. И весь праздник был, как мое платье, которое, кстати, еще и светится разными цветами»
«Нашла свое ведьминское свадебное платье»
«Мое сказочно-лесное свадебное платье. В нем я чувствую себя богиней»
«У кого еще было нетрадиционное свадебное платье?»
«Свое свадебное платье я сшила сама»
«Как же мне было сложно удерживать в секрете, каким будет мое платье. Я перемерила кучу белых, но ни одно из них мне не подошло»
«Сшила себе вот такой свадебный наряд»
«Мое свадебное платье имело успех! Только вот что мне сделать с оставшейся тканью?»
«Я так рада своему свадебному платью, что чувствую себя феей»
«Мое свадебное платье, сшитое несколько недель назад, — адаптация популярной юбки из 1930-х годов. Верх же я придумала сама»
«На мою свадьбу я надела свадебное платье своей двоюродной бабушки»
«Хотела продать платье в стиле школьного выпускного 80-х годов, но мой жених хочет, чтобы я надела его на нашу свадьбу»
«Мне подарили вот такое прекрасное свадебное платье прямиком из Германии 1920-х годов»
«Решила примерить свадебное платье моей бабушки, которое она надевала в 1952-м»
«Я сама сшила и покрасила свое платье»
«Я стала настоящей сказочной принцессой на один день. Кстати, все цветы на моем платье были сделаны из маленьких перьев»
Свадьба, это одно из тех событий, о котором многие девушки мечтают, с детства. Представляют жениха, красивое платье, радостных гостей. И это тот праздник, который у большинства случается единственный раз в жизни. Поэтому стоит делать выбор только в пользу наряда мечты.
Фото на превью thedaintypanda / Reddit
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