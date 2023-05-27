20 невест, которые плюнули на классические платья и вышли замуж в наряде своей мечты

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Выбор свадебного платья — очень ответственная часть подготовки к торжеству. Одним удается найти его в первом же салоне, другим приходится обойти десяток мест, но главное, чтобы наряд был по душе невесте. Наша сегодняшняя подборка о девушках, которые решили, что привычный вариант не для них.

«Шелковое радужное свадебное платье ручной росписи, единственное в своем роде»

«Я без ума от своего необычного платья. А вот жених, зная мои вкусы, очень переживал. Но я никогда не забуду его лицо, когда он меня увидел»

«Моим свадебным платьем стала ночная рубашка прямиком из 1930-х годов»

«Этим вечером я закончила свое свадебное платье»

«Наша свадьба состоялась, несмотря на несколько переносов. И весь праздник был, как мое платье, которое, кстати, еще и светится разными цветами»

«Нашла свое ведьминское свадебное платье»

«Мое сказочно-лесное свадебное платье. В нем я чувствую себя богиней»

«У кого еще было нетрадиционное свадебное платье?»

«Свое свадебное платье я сшила сама»

«Как же мне было сложно удерживать в секрете, каким будет мое платье. Я перемерила кучу белых, но ни одно из них мне не подошло»

«Сшила себе вот такой свадебный наряд»

«Мое свадебное платье имело успех! Только вот что мне сделать с оставшейся тканью?»

«Я так рада своему свадебному платью, что чувствую себя феей»

«Мое свадебное платье, сшитое несколько недель назад, — адаптация популярной юбки из 1930-х годов. Верх же я придумала сама»

«На мою свадьбу я надела свадебное платье своей двоюродной бабушки»

«Хотела продать платье в стиле школьного выпускного 80-х годов, но мой жених хочет, чтобы я надела его на нашу свадьбу»

«Мне подарили вот такое прекрасное свадебное платье прямиком из Германии 1920-х годов»

«Решила примерить свадебное платье моей бабушки, которое она надевала в 1952-м»

«Я сама сшила и покрасила свое платье»

«Я стала настоящей сказочной принцессой на один день. Кстати, все цветы на моем платье были сделаны из маленьких перьев»