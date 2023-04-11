20 рукастых выдумщиков, чьей фантазии остается только позавидовать
У некоторых людей есть столько упорства и мастерства, что иногда просто диву даешься. Кто-то делает крутые часы просто ради развлечения. Другие смело берутся за новый вид творчества, и у них получается просто обалденно. А кто-то объединяет несколько своих увлечений, например биологию и вязание, и результат выходит очень необычным.
«Это моя первая работа такого рода. Я связала ночник»
«Я вышила всю эту энтомологическую коллекцию»
«Я попросила ChatGPT создать мне схему для вязания жирафа. И результат получился так себе, но я его вроде как люблю»
«Моя войлочная кукла»
«Я выжег этого броненосца на липе»
«Кожаная сумка, которую я недавно сделал»
«Мой „зимостойкий“ кактус»
«Моя первая попытка резьбы по дереву! Сделал эту ложку-перо из липы»
«Моя вышивка лаванды на шляпе»
«Я сделала эти ожерелья, вдохновленные природой, и они кажутся волшебными!»
«Я смастерил неоновые скрепки!»
«Кофейный столик, который я спроектировал и изготовил для нашего нового дома»
«Мое настенное украшение в виде цветущей вишни»
«Я разрисовал толстовку в стиле мультика о Тоторо»
«Крошечный портрет кролика, который я нарисовала недавно. Его можно использовать как брошь, миниатюрную картину или елочное украшение»
«Решила немного повеселиться и сделала часы-яичницу»
«Я полностью сама связала свадебное платье для моей сестры»
«Когда вы оба биологи и один из вас вяжет»
«Мой брат попросил меня связать больше носков с животными. Было очень весело делать этих ребят»
«У моего кота настолько милая мордашка, что я не могла не добавить ее в свой свитер»
Если вам все еще не хватает вдохновения для творчества, у нас есть еще примеры разного мастерства:
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Фото на превью rcjvnr04 / Reddit
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