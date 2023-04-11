20 рукастых выдумщиков, чьей фантазии остается только позавидовать

У некоторых людей есть столько упорства и мастерства, что иногда просто диву даешься. Кто-то делает крутые часы просто ради развлечения. Другие смело берутся за новый вид творчества, и у них получается просто обалденно. А кто-то объединяет несколько своих увлечений, например биологию и вязание, и результат выходит очень необычным.

«Это моя первая работа такого рода. Я связала ночник»

«Я вышила всю эту энтомологическую коллекцию»

«Я попросила ChatGPT создать мне схему для вязания жирафа. И результат получился так себе, но я его вроде как люблю»

«Моя войлочная кукла»

«Я выжег этого броненосца на липе»

«Кожаная сумка, которую я недавно сделал»

«Мой „зимостойкий“ кактус»

«Моя первая попытка резьбы по дереву! Сделал эту ложку-перо из липы»

«Моя вышивка лаванды на шляпе»

«Я сделала эти ожерелья, вдохновленные природой, и они кажутся волшебными!»

«Я смастерил неоновые скрепки!»

«Кофейный столик, который я спроектировал и изготовил для нашего нового дома»

«Мое настенное украшение в виде цветущей вишни»

«Я разрисовал толстовку в стиле мультика о Тоторо»

«Крошечный портрет кролика, который я нарисовала недавно. Его можно использовать как брошь, миниатюрную картину или елочное украшение»

«Решила немного повеселиться и сделала часы-яичницу»

«Я полностью сама связала свадебное платье для моей сестры»

«Когда вы оба биологи и один из вас вяжет»

«Мой брат попросил меня связать больше носков с животными. Было очень весело делать этих ребят»