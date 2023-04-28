20+ ситуаций, весь юмор и боль которых поймут только те, кто снимал жилье

Аренда — это всегда лотерея, даже если очень тщательно подходить в этому вопросу. Никогда не знаешь, чем все может обернуться: то хозяин выдвинет странные условия или без предупреждения скосит ваш садик, то внезапно отвалится потолок. А можно и вовсе найти огромную сумму денег в съемной квартире и не знать, что вообще делать в такой ситуации.

«Я принимал душ в последний раз перед тем, как сдать ключи хозяину квартиры. Выключаю воду, и тут ручка от душа ломается у меня в руке»

«Хозяйка дома, который я сняла ненадолго, сказала, что тут находится их прачечная. Короче, я лучше всю неделю буду носить грязную одежду»

«Хозяин квартиры установил новый светильник»

«Арендодатели установили стену между стиральной машиной и сушилкой, поэтому я не могу легко перекладывать одежду из одной в другую»

«Мой домовладелец уже год не разрешает мне отклеить защитный пластик от панели микроволновки»

«Хозяин дома скосил мой сад»

«Ну вот, у моего арендодателя рухнули полки»

«Вот и снял квартиру»

В конце августа снял квартиру. При уборке нашел 100 тысяч, долго думал, что делать с ними. Потом позвонил хозяйке, она приехала. Была в шоке, не знала, ее ли деньги. Выяснилось, что это ее родители заначку сделали и сами забыли про нее. Короче, теперь в этой квартире до Нового года живу бесплатно! © kva1994 / Pikabu

«Хозяин не прислушался к моим опасениям по поводу повреждения водой. Теперь я остался без потолка, а он потерял много денег»

«Наш радиатор в гостиной только что изверг грязную воду и начал протекать. Домовладелец не отвечает на звонки»

«У меня была сломана дверная ручка и протекал кран в душе. Арендодатель пришел разобраться с этим, пока я был на работе»

«Возвращаюсь домой, а хозяин квартиры снял ту ручку и сделал душ не пригодным к использованию».

«Хозяин квартиры установил новый шкафчик»

«Должен ли я беспокоиться о том, что растет на моем потолке? Арендодатель говорит, что эта проблема вообще-то решена»

«Хозяин дома обрезал мой 50-летний бонсай слишком коротко, и теперь тот не растет»

Когда лучше чего-то не узнавать

Снимал как-то комнату у пожилой пары. Старался сильно не отсвечивать и на кухню ходил готовить, когда бабка смотрела сериалы. Сижу жду, когда кухня освободится, жрать хочу после универа. Слышу, они ругаются на кухне, громко так, с азартом. Слышу, ругань перешла в их комнату, дверь смежная с кухонной. Ну, думаю, пора идти, а то сам себя уже перевариваю. А они, оказывается, ругаются, у кого из них ноги воняют. Проходил я мимо их двери в момент, когда они проводили «следственный эксперимент»: ноги друг у друга нюхали. Я так подумал, что есть мне не особо-то и хочется... © Sakhalinchik / Pikabu

«Как арендодатель „заменил“ выпавшую в душе плитку. „Все в порядке, теперь вы можете им пользоваться“»

«Сегодня хозяин дома наконец-то заменил нашу потрескавшуюся плитку»

«Арендодатель наконец-то взял на себя ответственность за это спустя 6 месяцев»

«Хозяин дома отказывается чинить разбитое окно в моей комнате, а растения продолжают прорастать внутрь»

«Домовладелец говорит, что у нас „слишком много растений“, и хочет, чтобы мы от них избавились. Это наш единственный личный двор, и я выращиваю в основном овощи»

«Я нашла камеру, которую арендодатель пытался спрятать в прачечной. И направлена она на зеркало, перед которым я иногда переодеваюсь»

Когда наглость не имеет границ