20+ случаев, когда детская непосредственность просто сшибала с ног
Родителям однозначно нужно выдавать молоко и другие плюшки за воспитание детей. Одни только бессонные ночи чего стоят. Но ко всем трудностям прилагается огромный бонус в виде бесконечной любви и детской непосредственности.
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Есть еще немало доказательств того, что жизнь с детьми — это настоящее приключение:
AdMe/Народное творчество/20+ случаев, когда детская непосредственность просто сшибала с ног
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