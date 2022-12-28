20+ ярких женщин, которые идут по жизни с девизом «Как хочу, так и крашусь»

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Макияж — гениальная выдумка. С его помощью можно каждый день выглядеть совершенно по-разному. Кто-то любит всегда краситься ярко, а кто-то просто немного подчеркивает свою индивидуальность, грамотно расставляя акценты. Исследования показали, что многие девушки чувствуют себя еще женственнее и привлекательнее, когда накрасятся.

«Сделала макияж, чтобы сходить на ярмарку вакансий»

«Да, сегодня утром я немного нервничала. Чтобы немного успокоиться, сделала макияж. Пойду так на собеседование»

«Сделала себе макияж „без бровей“, потому что люблю эксперименты»

«Мне нравятся эти необычайные всплески цвета. Хотя, может, это и немного странно»

«Обожаю килограммы косметики на своем лице»

«Сегодня я чувствовала себя феей»

«Пробую добавлять больше зеленых оттенков. Раньше сдерживала себя, ведь я рыжая, но решила больше этого не делать»

«Я впервые накрасилась и сделала фото после пластики носа»

«Протестировала новую подводку»

«Мой любимый мейкап с эффектом раскрасневшихся глаз»

«Макияж не испортился, хотя я отработала в магазине целую смену»

«Мой сегодняшний образ с галактическим платьем»

«Такой внешний вид мне очень нравится»

«В последнее время я много грустила, поэтому решила попробовать по-новому использовать косметику. Мне даже полегчало»

«Покрасила волосы и брови. Мне бы хотелось, чтобы люди были добрее, ведь надо мной часто подшучивают из-за зубов. Но сегодня я чувствовала себя прекрасно»

«Пыталась накраситься так, чтобы макияж сочетался с платьем. Мне нравится, как все получилось»

«Сестра попросила помочь ей с макияжем перед концертом Билли Айлиш»

«Кто так же одержим яркой внешностью, как и я?»

«Мой дневной мейкап»

«Мой сегодняшний макияж для работы»

«Раз маме мой вид показался странным, значит, выгляжу я здорово. Теперь этой мой любимый цвет теней»

«Один из моих старых образов. Было весело»

«Мой вчерашний нереалистичный мейк для работы»