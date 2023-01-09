20 ярких женщин, которые считают, что для смелого макияжа не нужен особый праздник

Во время праздничных событий нам всем хочется выглядеть как-то по-особенному, чуть ярче, чем обычно. Поэтому многие девушки даже прибегают к услугам визажиста или просто позволяют себе более смелый макияж. Но героиням нашей статьи не нужен повод, чтобы эффектно накраситься, они считают, что для этого подходит любой день.

«Мне плевать, что я старею, я буду носить яркие тени до последнего»

«Макияж королевы океана. Без тонального крема, без фильтров. Мне 65 лет, и я горжусь тем, как накрасилась»

«Вдохновлялась глубиной и неизвестностью океана. Я знаю, что темная помада обычно не сочетается с ярким цветом глаз. Мне кажется, получилось круто»

«Воссоздала потрясающий образ из интернета. Я воспользуюсь любым предлогом, чтобы нанести блестки на лицо»

«Хотела быть такой же яркой, как мои волосы»

«Пыталась сделать черную подводку на белых тенях, а на черных тенях — белую. И вроде как получилось»

Нежный, но яркий весенний образ

Соблазнительный «вампирский» макияж

«Заменила румяна на розочки»

«Очень нравится то, что получилось»

Яркие цвета в надежде на приход весны

«Мне за 40, и я постоянно думаю о том, что стоит уже начать краситься поскромнее»

«Вот в каком образе я вернусь в офис на работу»

«Для разнообразия решила использовать белую подводку вместо черной. Так понравилось, как получилось»

«Просто почувствовала себя немножко смелой»

«Менеджеру на работе не понравилось, как я накрасилась, и она начала ко мне придираться. Вот как я накрасилась, чтобы ее позлить»

«Впервые попробовала сделать цветные брови, и я так довольна. Уверена, что буду теперь их каждый раз делать»

«В качестве подводки использовала красную помаду»

«Конечно, получилось не идеально, но вот один из моих ярких образов»

«Макияж для выходного дня. Я специально сделала губы комично круглыми»