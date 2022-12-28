25+ доказательств того, что поведение и мысли наших любимых детей запутаннее, чем тайны Бермудского треугольника

В мире существует масса загадок, над решением которых человечество бьется не один десяток лет. Но куда сложнее приходится родителям, которые каждый день пытаются понять, что же происходит в головах их драгоценных чад и как сдерживать эмоции, когда из уст ненаглядных дочек и сыновей вылетают все новые и новые афоризмы.