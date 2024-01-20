Как сочетать шапки и шарфы, чтобы оставаться стильной даже в трескучий мороз

Да, одеваться зимой капельку сложнее. Ведь нужно не только найти идеальную шапку, которая бы подошла к лицу и к верхней одежде, так к ней еще нужно и правильно подобрать шарф. Вот мы и решили разобраться, как лучше сочетать эти зимние аксессуары, чтобы образы всегда получались гармоничными и можно было чувствовать себя уверенно.

Будьте осторожны с принтами

Как бы вы ни любили принт, при выборе шарфа и шапки лучше, если он будет только на чем-то одном. Комплекты, в которых оба изделия с рисунком, да еще и с разным, могут смотреться не очень гармонично. Но если совсем не можете удержаться от узора на обеих вещах, пусть он хотя бы будет везде одинаковый.

Уверены в своей способности найти удачное сочетание? Тогда смело экспериментируйте. Стилисты говорят, что можно попробовать комбинировать «гусиную лапку» разного размера и цветочный узор с «горошком».

Выберите один цвет

Для создания повседневного стильного образа можно придерживаться одного цвета. Так что, если не хотите мудрить, искать удачные сочетания, просто выберите шапку, шарф и даже перчатки одного цвета. Это не просто беспроигрышный вариант, который будет актуален всегда, это настоящий шик. Кстати, подобные комплекты в одном цвете часто выбирают знаменитости.

Сочетайте яркое с ярким

Если вы совершенно не боитесь добавлять краски в свой зимний образ, выберите шапку и шарф насыщенных ярких цветов, и пусть эти цвета будут разными, но обязательно комплиментарными. То есть такими, которые в цветовом круге располагаются напротив друг друга и составляют гармоничный контраст. К примеру, сиреневый и желтый, красный и зеленый, синий и оранжевый.

Комбинируйте с одеждой

Совсем не обязательно искать похожие по цвету шапку и шарф — можно выбирать такие, которые хорошо сочетаются с другими элементами, например с пальто или сумкой. Да, этот способ сложнее и требует большего количества вещей, зато образы с ним получаются яркими и нескучными. Вы можете даже носить красную шапку и синий шарф, если при этом у вас, допустим, красное или синее пальто, обувь или сумка.

Не бойтесь носить вещи из одного цветового ряда

Еще не так давно сочетание шапки и шарфа похожих цветов и оттенков считалось моветоном, а сейчас подобный вариант в тренде. У вас есть красная шапка и, например, розовый шарф? Или же голубой шарф и темно-синяя шапка? Замечательно! Смело носите их.

Обратите внимание на длину шарфа

Стилисты говорят, что пора забыть о шарфиках. В моде длинные и даже мегадлинные шарфы, и в целом лучше присматриваться к объемным изделиям.

Каких-то особых правил носки шарфов нет, но если у вас объемная верхняя одежда, концы шарфа лучше заправить внутрь, а если нет, то можно их и не прятать.

Будьте осторожнее с крупной вязкой

Крупная вязка — бесспорный хит, без которого ну никак не обойтись. Но будьте осторожны. Если на ваших изделиях есть фактурное плетение типа «косички», пусть оно будет только на чем-то одном, например на шапке, а шарф тогда лучше выбрать простой трикотажный или наоборот. Это идеальное сочетание, которое вряд ли выйдет из моды. И в целом лучше избегать большого количества текстур как в аксессуарах, так и в верхней одежде.

Следите за размером

Слишком объемные или, наоборот, тонкие комплекты могут исказить пропорции фигуры и обычно выглядят неудачно. Обтягивающая голову шапочка и тонкий шарф, так же как и чересчур «пышные» изделия, редко на ком-то смотрятся выигрышно. В первом случае голова будет казаться совсем маленькой, во втором — наоборот, огромной.

Лучше придерживаться золотой середины или сочетать оверсайз-аксессуары с обычными. К примеру, маленькие вязаные шапочки отлично смотрятся с объемными шарфами.

Присмотритесь к нейтральной цветовой гамме

А если вам больше по душе нейтральные, базовые цвета вроде серого и бежевого, смело выбирайте аксессуары из этой палитры, можно даже из одного комплекта. Эти некричащие, а потому универсальные шапки и шарфы впишутся в абсолютно любой образ. И гадать над сочетанием не придется.