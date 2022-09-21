10 вещей, из-за которых многие женщины стыдливо краснеют. А зря

В нашем обществе сформировался определенный стереотип женщины: она должна быть терпеливой мамой, бизнес-леди с идеальным телом, прекрасной хозяйкой, любящей женой и в придачу искусным поваром. Разумеется, никто не может совмещать в себе все перечисленное. Да и идеалов не существует.

Мы в ADME вспомнили, какие особенности тела и образа жизни вызывают у женщин смешанные чувства. К счастью, все больше дам перестают стыдиться того, что вообще-то естественно.

Неидеальные пальцы ног

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Кривые пальцы на ногах — распространенное явление. Причем они бывают такими с рождения или становятся в течение жизни. А еще есть такое понятие, как «палец Мортона» — своеобразное строение стопы, при котором второй палец длиннее, чем первый. Таких особенностей физиологии стыдиться точно не стоит.

Волосы на животе

Считается, что появление волос на животе женщины — повод бежать в салон делать эпиляцию или покупать бритву. Но это нормальное явление. Во время полового созревания волоски на животе становятся темнее и грубее, но могут стать такими и в период с 20 до 30 лет. Волосков на животе не стесняются даже поп-звезды. Например, Карди Би, которую вы видите на фото выше.

Умение быть счастливой в одиночестве

Исследователи пытались ответить на вопрос, могут ли одинокие женщины быть счастливыми. Как выяснилось, могут. К тому же они способны чувствовать себя более счастливыми, чем те дамы, у которых есть муж и дети. Мы считаем, что умение наслаждаться одиночеством — это крутая, а не постыдная способность.

Доход больше, чем у мужчины

Некоторые исследователи считают, что если женщина в семье зарабатывает больше, то вероятность развода выше. Зачастую это останавливает дам, которые начинают делать успехи в карьере. Хотя в отдельных странах доля семей, в которых женщина приносит больше денег в дом, уже составляет 25 %. Психологи советуют просто сесть и вместе обсудить, в какой сфере мужчина возьмет на себя больше ответственности. Это может помочь сохранить отношения.

Трещины на пятках

Некоторые женщины стесняются своих пяток, ведь нередко кожа на них сильно пересыхает и появляются трещины. Порой дамы не надевают открытую обувь именно по этой причине. Но сухость кожи пяток — довольно распространенное явление. Главное — следить, чтобы это не переросло в проблему и не привело к болезненным ощущениям. Неидеальность пяток не повод отказывать себе в туфлях без задника. Это доказывает герцогиня Меган Маркл, которой небезупречная кожа стоп не мешает блистать на красной ковровой дорожке.

Легкий беспорядок дома

Наверняка каждый оказывался в ситуации, когда хозяева начинали извиняться за бардак. Особенно некомфортно чувствуют себя из-за беспорядка женщины. Это может быть связано с тем, что, как показывают исследования, в обществе их чаще стыдят за неубранную квартиру. Да и в среднем в основном за чистотой дома следят хозяйки, даже если живут с мужчинами. Но в современном мире немытая посуда или брошенные на диван джинсы — это точно не то, из-за чего нужно испытывать стыд и извиняться. При этом важно понимать, что постоянный беспорядок может привести к негативным последствиям, например перееданию. Да-да, неубранное жилье может спровоцировать нарушение питания.

Отсутствие наполеоновских планов

Сегодня все чаще говорят о том, что женщина может и семью создать, и крутую карьеру построить. Образ многодетной матери с идеальной фигурой и собственным бизнесом уже не кажется недосягаемым. Но не у всех девушек есть такие стремления, не каждая мечтает достичь в жизни сразу всего. Женщины без грандиозных планов могут даже быть счастливее других. Ведь постоянное стремление к достижению высоких идеалов влияет на нас не лучшим образом. А одно исследование показало, что близкие отношения делают людей более счастливыми, чем деньги или слава.

Волоски на пальцах ног

Волосы на пальцах ног не редкость. К тому же они могут свидетельствовать о нормальном здоровье. В частности, о хорошем кровообращении, ведь иначе волоски просто не выросли бы.

Кормление грудью на виду у всех

Исследователи изучают вопрос, допустимо ли кормить грудью детей в общественных местах. Одни считают, что лучше сцеживать молоко дома и давать ребенку бутылочку. Другие уверены, что кормление грудью естественно и потому приемлемо. В любом случае, если мама решила покормить малыша в удобном для нее месте — это ее право. При этом можно просто прикрыться, чтобы не ставить окружающих в неловкое положение.

Домоседство

Если женщина шумным тусовкам предпочитает просмотр сериалов за чашкой чая и вязание, ей не стоит этого стесняться. Психологи говорят, что желание свернуться калачиком у себя дома под теплым пледом является нормальным. Особенно в прохладное время года. Другое дело, если человек вообще не выходит из квартиры и всех сторонится. Но здесь может скрываться психологическая проблема, которой тоже не нужно стыдиться, как и обращения за помощью к специалисту.

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