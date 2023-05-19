10 вещей, которыми многие привыкли гордиться, и это вызывает лишь недоумение

Наверняка каждому хоть раз в жизни встречались хвастливые люди. Некоторые из них неустанно рассказывают о своих роскошных машинах и брендовой одежде. Другие постоянно превозносят своих детей и перечисляют бесчисленный список их талантов и побед на олимпиадах. Однако есть и те, чье хвастовство принимает несколько неуместные и даже абсурдные формы. Именно сомнительные поводы для гордости мы и решили рассмотреть в данной статье.

Трудное детство и строгое воспитание

Распространенный повод для гордости среди представителей старшего поколения. Как правило, он всплывает в разговорах о том, что мы-то своих детей воспитываем, по их мнению, слишком мягко. «Не приучай к рукам, я тебя тоже оставляла в кроватке. Покричит, потом успокоится». Или еще хуже: «Ремня ему надо. Меня так воспитывали, и ничего, человеком вырос». Мы уверены, что не нужно напоминать о том, что физические наказания в целях воспитания недопустимы, а строгая дисциплина полезна лишь в меру. М-да... «Меня так воспитали, и я вырос нормальным» — так обычно говорит человек, который вырос каким угодно, только не нормальным. © totalmoonbrain / Reddit

«Я вырос нормальным», — говорит он и продолжает поднимать руку на жену. © Teloch_Lap_Babalond / Reddit

Отпуск в кредит

Что мешает человеку отправиться в путешествие? Чаще всего недостаток денег. Отсюда рождается ложное представление: богатые только и делают, что ездят по миру, и это обязательно турне класса люкс. Чтобы приблизиться к этому уровню, в ход идут самые разные уловки, например непомерно большие кредиты. Всегда твердил другу, что на отпуск лучше копить. Но их с женой, видите ли, так нервирует домашняя обстановка, что они предпочитают влезть в огромные долги. И его даже не смущает, что по возвращению им приходится буквально вкалывать, чтобы закрыть займ. Абсурд. А ведь они оба работают. © VengefulRainbow / Reddit

Знаю людей, которые едут в Лас-Вегас на большую вечеринку в стиле рок-звезд, а сами при этом не в состоянии оплатить коммунальные услуги. © jt2ou / Reddit

Суперспособность нагнать страху на окружающих

Наверняка каждому встречались такие «тихие задиры»: они вечно хвастаются, что на работе злобный начальник достает всех, кроме них, потому что якобы боится. Или что в автобусе ни одна сварливая старушка не потребует уступить место — опять же именно потому, что видит, что связываться не стоит. А я считаю, что большая часть этих мистеров «не шути со мной» не такие крутые, как они о себе говорят. © ACaffeinatedWandress / Reddit

Ага, у меня начальник такой. Вечно говорит подобную ​​фигню, а когда на деле случаются конфликты, он попросту сбегает, заставляя меня в одиночку со всем разбираться. © IdahoJack / Reddit

Бывшие-абьюзеры

Есть такие мужчины и женщины, которые любят поливать грязью бывших даже несмотря на то, что уже лет 10 назад расстались с ними и строят новые отношения. Все их предыдущие партнеры непременно были «козлами» или «стервами», во всех бедах они винят своих бывших. И при этом они так усердно смакуют детали своего прошлого, будто эти воспоминания доставляют им вовсе не дискомфорт, а истинное удовольствие. Выглядит такое поведение не очень здоровым. Как говорится, если работаешь с одним дураком, то он дурак, а если работаешь с 2 десятками людей и всех считаешь дураками, то дурак тут только ты. © DerCatzefragger / Reddit

Эх, в случае с моим бывшим я слишком поздно догадалась. Он жаловался на 4 «сумасшедших» бывших, «сумасшедшую» мать и «сумасшедшую» сестру. Потребовалось 5 лет ругани, чтобы понять, что на самом деле это не я очередная «сумасшедшая», а попросту он ненавидит женщин. © fractalfarmer / Reddit

Привычка говорить правду в лицо

С такими людьми вы тоже наверняка сталкивались. Они преподносят свое поведение как некий плюс, мол, они молодцы, что никогда не врут. Но на деле такие любители правды еще хуже, чем лжецы. Своей «честностью» они оправдывают собственную же грубость и отсутствие такта. От таких запросто можно услышать нечто подобное: «Фу, это платье тебя ужасно полнит. Не обижайся, я просто говорю как есть». Обманывать — плохо, но и говорить людям в лицо гадости — это тоже не слишком хорошо. Эх, смешать бы характеры этих людей воедино и раздать им поровну, да? Бесят люди, которые думают, что быть нетактичным придурком — это навык. Они считают, будто грубить людям — это круто и умно, хотя на самом деле вести себя подобным образом как раз проще всего. © Zestyclose-Pangolin6 / Reddit

Непоколебимая уверенность в своей правоте

Это настоящие «гуру», которые всегда знают, как лучше жить или что-либо делать. У них есть ответы на все вопросы, советы на любой случай жизни, и плевать они хотели на разность опыта или разность условий одной и той же ситуации. Они просто «поняли эту жизнь», а их так называемый бэкграунд универсален для любого человека (на самом деле нет). Лишний вес? Просто меньше ешь. Депрессия? Просто чаще улыбайся. Выгорел? Ищи новую работу. Устал? Ну спи больше. Если человеку больше 20 лет и он так и не научился критически мыслить, это прямо серьезный звоночек. © BeefInGR / Reddit

Сидел с женой в ресторане. Суп был недосолен, попросил передать соль. Она начала спорить и доказывать, что я ошибся. А когда я все же посолил, вообще обиделась. И тут я понял, почему последние 2 года перестал чувствовать себя счастливым. У нее жуткая привычка доказывать свою правоту, спорить ради спора. Она и раньше была такой, а я был влюбленным и слепым. Подал на развод на следующий день. Она считает, что я ушел из-за недосоленого супа. А я понял смысл выражения «последняя капля». © Подслушано / Ideer

Противопоставление себя другим

Пожалуй, у многих есть подобные коллеги, знакомые или даже подруги: «Я не такая, как другие девушки», «Я общаюсь только с мужчинами», «Мне неинтересны шопинг и маникюр». Но адекватный взрослый человек вряд ли будет настолько акцентировать внимание на том, что он не такой, как все остальные. Это сродни поведению подростка, когда очень хочется выделиться среди других, а нечем. Женская мизогиния — отнюдь не выдуманная проблема. Многие женщины действительно считают себя особенными, говорят, что они лучше остальных, потому что «другие». Они увлекаются «другими вещами» и им не присуще стереотипное женское поведение — опять же по их словам. У меня есть коллега, которая хвастается тем, что она «не любит женщин». И добавляет, что «женщины всегда устраивают драму». Да только вот она сама вечно устраивает разные драмы. © inmyelement_haha / Reddit

Трудоголизм и бессонница

Хорошо выполнять свои обязанности — это здорово. И это достойно похвалы. Однако есть разница между тем, чтобы хорошо работать, и тем, чтобы быть трудоголиком. Ценность трудоголизма переоценена, на самом деле он опасен и разрушителен не только для самого человека, но и для его семьи. Так что гордиться тут нечем. А уж хвастаться тем, что мало спишь... Может, это в детстве было круто — рассказать друзьям, что не спал всю ночь, но сейчас-то кого подобным удивишь? Скажу по своему опыту. Хвастовство человека тем, как мало он спит, свидетельствует о том, что он воспринимает «занятость» и «постоянную рутину» как нечто статусное. Подобные люди хотят, чтобы другие восхищались его страданиями или тем, что у него «не хватает времени на жизнь». © The5thDoppelganger / Reddit

Хвастовство вечной занятостью и сверхурочной работой говорит лишь о том, что в тайм-менеджменте человек ничего не смыслит. © Superplayer117 / Reddit

Богатые и влиятельные друзья

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эта пословица учит нас выбирать друзей по моральным качествам. Но, кажется, кто-то решил, что речь идет о благосостоянии. Неужели общение с обеспеченными людьми поможет разбогатеть, а бедность может оказаться заразной? Многие состоятельные люди наоборот дружат с людьми среднего достатка и не видят в этом ничего зазорного. Я встречал таких людей, которые заводили себе богатых друзей, пользовались их милостями, а потом хвастались перед «бедными» знакомыми своими безумными выходными. Они работали вместе со мной, получали такую же зарплату, оплачивали такие же счета. Но стоило какому-нибудь состоятельному приятелю или родственнику пригласить их, как мне приходилось выслушивать об их «уик-энде в особняке Гуччи». © MoorePlz15 / Reddit

Был на одном ужине, на котором собрались в основном неприлично богатые люди. Помню, одна женщина повернулась ко мне и начала жаловаться, как было гадко в детстве ходить в обычную школу и постоянно общаться с бедными. Она пыталась показать, что принадлежит к высшему обществу, а на деле продемонстрировала, какая она грубая и неприятная. © TheDragonTemeraire / Reddit

Жизненные трудности

Рядом с такими людьми всегда возникает чувство, будто ты участвуешь в каких-то соревнованиях на тему «кому пришлось хуже». У них всё и всегда драматичнее, чем у остальных. Если расскажете подобной знакомой о тяжелых родах, то мигом услышите: «А вот у меня...» — и последующий рассказ о том, как она страдала, с явным намеком на то, что ваши трудности и рядом не стояли. Притом о страданиях такие люди рассказывают совсем не с негативом — напротив, ими упиваются, буквально неся впереди себя, будто знамя, свои проблемы. Подруга родила на 10 недель раньше срока. Сейчас у нее и дочки все хорошо. Неделю назад в больнице, где она рожала, проводили лекцию о преждевременных родах, и ее пригласили встретиться с другими мамами недоношенных детей, чтобы поделиться опытом. Но на собрании эти женщины пристыдили ее, потому что ее дочь родилась «всего» на 10 недель раньше срока. Ее слова просто проигнорировали, потому что «Да что там тяжелого, вот я родила сына на 12 недель раньше!», «А я на 15!» и т. д. Самый непростой опыт в ее жизни попросту высмеяли, потому что ее дочь была «недостаточно недоношенной». © filipbergendahl / Reddit

Ох, я был женат на такой страдалице. Скажешь ей, что устал, а она тебе заявит, что всю ночь кормила грудью. Если у тебя противный начальник, то у нее он вообще злобный диктатор. Поранишься немного, так она покажет тебе старый шрам на ноге, который «куда больше». А если я скажу, какой у меня был плохой день, она будет рассказывать, что вот ее чуть не засосало в зыбучие пески. © e6dewhirst / Reddit