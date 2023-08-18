13 фактов о Турции, о которых не каждый гид в курсе

Многие из нас отдыхали на живописных турецких курортах, но мало кто знает, как люди живут в этой стране вне туристических районов. На самом деле, Турция — колоритная страна, где многовековые обычаи причудливо сочетаются с современностью.

Никаких бритв

Турецкие женщины часто используют воск для удаления волос. Даже 15–20 лет назад, когда мы не знали многих методов депиляции, они активно использовали воск для того, чтобы избавиться от нежелательных волос на своем теле.

Идеальный порядок

Турецкие женщины любят чистоту. Они старательно убираются и делают это очень тщательно. При мытье полов они двигают мебель и технику, чтобы нигде не осталось грязи. Они также предпочитают убирать по одной комнате за раз. Сначала они приводят в порядок одно помещение: вытирают везде пыль, пылесосят и моют полы. А потом они расстилают тряпку у двери, чтобы никто не заходил, и начинают убирать следующую комнату. Такая тряпка означает, что вход воспрещен.

Помощница по хозяйству

Во многих семьях, особенно если женщина работает, есть человек, который помогает по дому. Даже семьи со средним достатком могут позволить себе клининг. В Турции это считается обычным и никого не удивляет.

Мужчины почти не носят шорты

В восточных странах из-за давних традиций и консервативных взглядов мужчины не носят шорты, какая бы жара не стояла на улице. В целом турецкие мужчины одеваются довольно однообразно. У моего мужа есть друзья-турки, и они сказали нам, что настоящий турок не будет носить шорты, он всегда носит длинные штаны, даже если жарко. © patara01 / Tripadvisor

Только прокладки

Здесь не так просто найти тампоны, потому что большинство женщин предпочитают прокладки. В отличие от западных стран, где до 70% женщин используют тампоны, многие турчанки никогда их не пробовали.

Осмотр в присутствии медсестры

В Турции много мужчин-гинекологов. Но когда они принимают женщин, рядом обычно находится медсестра. Это делается, чтобы женщины не чувствовали себя неудобно, а врачи могли избежать возможных обвинений в неподобающем поведении.

Многослойность в одежде

Многие люди в Турции предпочитают носить несколько слоев одежды. Например, когда они идут спать, они могут надеть белье или майку, а поверх них — пижаму или ночнушку. Некоторые женщины откровенно говорят, что никогда не снимают бюстгальтер, даже ночью.

Скрещенные ноги — признак невежливого человека

В Турции не принято сидеть со скрещенными ногами. Это считается невежливым поступком, особенно если находиться в такой позе на виду у старших.

Многолетние разводы

Развестись в Турции непросто, потому что процесс развода может быть очень долгим. Если супруги не могут договориться о разделе имущества или опеке, или если один из них не хочет расставаться, процедура может затянуться до 5 лет. Зачастую судебные слушания переносят и назначают следующую дату через несколько месяцев.

Во многих местах стоят привычные нам унитазы, но до сих пор можно увидеть и традиционные турецкие туалеты. Они представляют собой дырку в полу, а справлять нужду приходится на корточках. Считается, что это анатомически правильно, к тому же гигиенично — нет стульчака, на который садятся все подряд.

Имена подружек на подошве

Турецкие невесты тоже бросают букет в толпу, но в стране есть другая, очень самобытная традиция: писать на подошве туфель невесты имена ее незамужних подруг. Чье имя быстрее сотрется, та и выйдет первая замуж.

Одно кольцо на помолвку и на свадьбу

Кольцами будущие супруги обмениваются в день помолвки, когда устраивается небольшой праздник. Их надевают на безымянные пальцы правой руки, а в день свадьбы просто переодевают на левую.

Украшения расскажут многое о статусе женщины

Турецкие мужчины дарят своим женам и возлюбленным и другие украшения. Некоторые из них наделены особым смыслом. Söz yüzüğü («кольцо обещаний») — недорогое колечко, которое раньше дарили перед помолвкой. Сейчас вместо него большинство девушек предпочитают браслет Söz bileziģi, который тоже символизирует серьезность намерений кавалера. Большинство женщин получают кольцо с тремя бриллиантами по случаю рождения первенца, а после рождения второго ребенка муж традиционно дарит супруге украшение с пятью такими же камнями. На пятую годовщину брака принято дарить кольцо, украшенное камешками по всему ободку. © Ipek Gumus / Quora