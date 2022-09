20+ фотографий, которые покажут Турцию такой, какой ее не видели даже опытные путешественники

Поэтому кошки чувствуют себя вольготно и гуляют там, где им вздумается

Объявления о продаже недвижимости в Стамбуле делают в виде домиков для уличных кошек

В некоторых кафе к заказанному кофе бесплатно дают рахат-лукум

Мужчины почти не носят шорты

Официанты брызгают на посетителей духи

Турки без ума от йогурта и используют его везде

Вот такие телефонные будки в Стамбуле

Полиция патрулирует улицы в том числе и на компактных электромобилях и сегвеях

Жители массово используют солнечные панели

Здешние мужчины любят наблюдать за строительными работами

Мода на английские слова и фразы на одежде

В туалетах есть бесплатный лак для волос

В стамбульском аэропорту есть зона для сна

На улицах повсюду можно увидеть машины, накрытые коврами

