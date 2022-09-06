20+ фотографий, которые покажут Турцию такой, какой ее не видели даже опытные путешественники
Турция — страна с неповторимым колоритом, настолько богатая многовековыми традициями, что жизни не хватит, чтобы их познать. Например, недавно мы выяснили, что там йогурт добавляют чуть ли не во все блюда, в мужских туалетах есть лак для волос, а машины накрывают коврами.
Мы в ADME откопали эти и другие не менее увлекательные факты о Турции, которые могут стать сюрпризом даже для завсегдатаев турецких отелей и берегов.
Здесь трепетно заботятся о бездомных животных
Причем о собачках и кошечках заботятся не только муниципальные центры, но и простые люди. На улицах можно увидеть, к примеру, такие кормушки и домики для бродячих кошек.
Поэтому кошки чувствуют себя вольготно и гуляют там, где им вздумается
Уличные кошки в турецких городах живут буквально повсюду: в метро, парках, магазинах, кафе. И везде они чувствуют себя королями. Вообще, по разным оценкам, в одном только Стамбуле насчитывается от 100 тыс. до 1 млн уличных кошек. Причем турки относятся к ним как к домашним животным, а не как к бездомным.
Объявления о продаже недвижимости в Стамбуле делают в виде домиков для уличных кошек
В некоторых кафе к заказанному кофе бесплатно дают рахат-лукум
В стране много людей, которые обожают болливудские фильмы. Некоторые также смотрят индийские телепередачи
Турки любят устраивать пикники
На выходные дни в парках и скверах можно увидеть целые семьи. Они приносят все необходимое для барбекю — от коврика или ткани до гриля и небольшой печи для чая. Кстати, эта печь чем-то напоминает привычный нам самовар.
Мужчины почти не носят шорты
В восточных регионах страны из-за традиций и консервативных взглядов мужчины не носят шорты, какой бы жаркой ни была погода на улице. В целом мужчины одеваются довольно однообразно.
- У моего мужа есть друзья-турки, и они сказали нам, что настоящий турок не будет носить шорты, он всегда носит длинные штаны, даже если жарко. © patara01 / Tripadvisor
Официанты брызгают на посетителей духи
После завершения трапезы в ресторане принято протягивать ладони официанту, когда он проходит мимо. В этот момент работник общепита распыляет одеколон из небольшого флакона на руки посетителям.
Турки без ума от йогурта и используют его везде
Турки — единственная нация в мире, которая ест йогурт в огромных количествах. Местные жители добавляют его во многие блюда. Вы можете представить себе теплую пасту с соусом и фаршем, политым йогуртом? Для непосвященного человека это покажется извращенным, но турки действительно считают такое блюдо вкусным. Этот молочный продукт они добавляют к овощам, макаронам, супам.
Вот такие телефонные будки в Стамбуле
Полиция патрулирует улицы в том числе и на компактных электромобилях и сегвеях
Жители массово используют солнечные панели
Турки намного опередили некоторые страны в использовании энергии солнца для обогрева домов. На многих частных и многоквартирных домах есть солнечные панели.
Здешние мужчины любят наблюдать за строительными работами
Вот что по этому поводу рассказал пользователь интернета.
- В прошлом году я видел видео, где рассказывали забавные факты о Турции, и там было сказано, что турецким мужчинам среднего и старшего возраста нравится смотреть на строительные работы. Это вроде хобби. Я не мог в это поверить. Потом спросил свою подругу, которая родилась и жила в Турции до 28 лет. И она подтвердила, что турецкие мужчины любят смотреть и комментировать строительные работы. © Bana Sorma / Quora
Мода на английские слова и фразы на одежде
Девушки любят носить футболки, на которых есть слова и фразы на английском, напечатанные посередине. Например, такие как «Why bother?» («Зачем беспокоиться?») или просто «Yes» («Да»).
В туалетах есть бесплатный лак для волос
В мужских туалетах некоторых ресторанов и кафе есть бесплатный лак для волос и гель. Иногда есть даже фены.
- В Великобритании есть негласное правило, согласно которому мужчины в туалете ресторана не смотрят в зеркало более 5 секунд, а в Турции парни в уборных наводят марафет. © Kefa James / Quora
В стамбульском аэропорту есть зона для сна
На улицах повсюду можно увидеть машины, накрытые коврами
Оказывается, турки делают так, чтобы уберечь свой транспорт от дождя с градом. Также машины накрывают пледами или картоном. Такая картина совершенно нормальна для Турции.
В Турции не принято сидеть со скрещенными ногами. Делать это считается невежливым, особенно на виду у старших
А еще категорически не приветствуется вывешивание постиранного нижнего белья на улице, такой поступок считается позорным
А вы бывали в Турции? Какие особенности жизни в этой стране вы подметили?