20+ фотографий, которые покажут Турцию такой, какой ее не видели даже опытные путешественники

Турция — страна с неповторимым колоритом, настолько богатая многовековыми традициями, что жизни не хватит, чтобы их познать. Например, недавно мы выяснили, что там йогурт добавляют чуть ли не во все блюда, в мужских туалетах есть лак для волос, а машины накрывают коврами.

Мы в ADME откопали эти и другие не менее увлекательные факты о Турции, которые могут стать сюрпризом даже для завсегдатаев турецких отелей и берегов.

Здесь трепетно заботятся о бездомных животных

Причем о собачках и кошечках заботятся не только муниципальные центры, но и простые люди. На улицах можно увидеть, к примеру, такие кормушки и домики для бродячих кошек.

Поэтому кошки чувствуют себя вольготно и гуляют там, где им вздумается

Уличные кошки в турецких городах живут буквально повсюду: в метро, парках, магазинах, кафе. И везде они чувствуют себя королями. Вообще, по разным оценкам, в одном только Стамбуле насчитывается от 100 тыс. до 1 млн уличных кошек. Причем турки относятся к ним как к домашним животным, а не как к бездомным.

Объявления о продаже недвижимости в Стамбуле делают в виде домиков для уличных кошек

В некоторых кафе к заказанному кофе бесплатно дают рахат-лукум

В стране много людей, которые обожают болливудские фильмы. Некоторые также смотрят индийские телепередачи

Турки любят устраивать пикники

На выходные дни в парках и скверах можно увидеть целые семьи. Они приносят все необходимое для барбекю — от коврика или ткани до гриля и небольшой печи для чая. Кстати, эта печь чем-то напоминает привычный нам самовар.

Мужчины почти не носят шорты

В восточных регионах страны из-за традиций и консервативных взглядов мужчины не носят шорты, какой бы жаркой ни была погода на улице. В целом мужчины одеваются довольно однообразно. У моего мужа есть друзья-турки, и они сказали нам, что настоящий турок не будет носить шорты, он всегда носит длинные штаны, даже если жарко. © patara01 / Tripadvisor

Официанты брызгают на посетителей духи

После завершения трапезы в ресторане принято протягивать ладони официанту, когда он проходит мимо. В этот момент работник общепита распыляет одеколон из небольшого флакона на руки посетителям.

Турки без ума от йогурта и используют его везде

Турки — единственная нация в мире, которая ест йогурт в огромных количествах. Местные жители добавляют его во многие блюда. Вы можете представить себе теплую пасту с соусом и фаршем, политым йогуртом? Для непосвященного человека это покажется извращенным, но турки действительно считают такое блюдо вкусным. Этот молочный продукт они добавляют к овощам, макаронам, супам.

Вот такие телефонные будки в Стамбуле

Полиция патрулирует улицы в том числе и на компактных электромобилях и сегвеях

Жители массово используют солнечные панели

Турки намного опередили некоторые страны в использовании энергии солнца для обогрева домов. На многих частных и многоквартирных домах есть солнечные панели.

Здешние мужчины любят наблюдать за строительными работами

Вот что по этому поводу рассказал пользователь интернета. В прошлом году я видел видео, где рассказывали забавные факты о Турции, и там было сказано, что турецким мужчинам среднего и старшего возраста нравится смотреть на строительные работы. Это вроде хобби. Я не мог в это поверить. Потом спросил свою подругу, которая родилась и жила в Турции до 28 лет. И она подтвердила, что турецкие мужчины любят смотреть и комментировать строительные работы. © Bana Sorma / Quora

Мода на английские слова и фразы на одежде

Девушки любят носить футболки, на которых есть слова и фразы на английском, напечатанные посередине. Например, такие как «Why bother?» («Зачем беспокоиться?») или просто «Yes» («Да»).

В туалетах есть бесплатный лак для волос

В мужских туалетах некоторых ресторанов и кафе есть бесплатный лак для волос и гель. Иногда есть даже фены. В Великобритании есть негласное правило, согласно которому мужчины в туалете ресторана не смотрят в зеркало более 5 секунд, а в Турции парни в уборных наводят марафет. © Kefa James / Quora

В стамбульском аэропорту есть зона для сна

На улицах повсюду можно увидеть машины, накрытые коврами

Оказывается, турки делают так, чтобы уберечь свой транспорт от дождя с градом. Также машины накрывают пледами или картоном. Такая картина совершенно нормальна для Турции.

В Турции не принято сидеть со скрещенными ногами. Делать это считается невежливым, особенно на виду у старших

А еще категорически не приветствуется вывешивание постиранного нижнего белья на улице, такой поступок считается позорным