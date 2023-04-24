25+ фото, которые рассказывают о жизни в Швейцарии похлеще новомодных блогеров
Швейцария у многих людей стойко ассоциируется с захватывающими дух горными пейзажами, шоколадом и сыром. При этом большинство путешественников не знают, что у этой страны нет официальной столицы, грузовики порой добираются до удаленных деревушек по канатным дорогам, а коров любят так, что даже готовы их брать напрокат.
1. «В Швейцарии я купил купюру номиналом € 0, заплатив $ 3,25»
2. В этом придорожном туалете точно нет проблем с туалетной бумагой
3. Тут везде можно найти автоматы, в которых продается сыр
- Выходные дни и праздники в Швейцарии — это тоже отдельная история.
4. В Швейцарии можно арендовать корову — примерно $ 270 в месяц
За эти деньги можно навестить корову на пастбище (вместе с пастухом), получить фотографию буренки и даже подоить ее.
5. Этот код на скорлупе помогает быстро узнать, какой именно ферме принадлежат курицы, снесшие яйца
6. «Объясните, ради бога, зачем здесь в каждом туалете рядом с унитазом розетка?»
- Она нужна для электронного биде. © SchoggiToeff / Reddit
- Потому что мы любим пользоваться водой для гигиенических целей. © KimJongIlLover / Reddit
7. «У меня в гостинице есть розетки различных типов для гостей из разных уголков планеты»
- Впрочем, не только швейцарские отели могут похвастаться изобретательностью.
8. «Посреди горной тропы обнаружил холодильник с сыром. Оставляешь деньги и берешь то, что нужно»
- Жители других стран тоже могут показать пример завидной честности.
9. «Это мой любимый поезд в Швейцарии. Чистый, современный, и кофе здесь неплохой»
11. Всего в стране находятся 437 горных вершин выше 3 000 м
12. А еще в Швейцарии большое количество тоннелей. И зачастую они довольно узкие
13. Железнодорожная станция Юнгфрауйох, расположенная на высоте 3 450 метров, — самая высокая в Европе
14. В южных регионах Швейцарии у некоторых домов есть собственные канатные дороги и фуникулеры. С их помощью жители поднимаются к себе от парковок, расположенных на нижних улицах
15. Плотина Гранд-Диксенс — самая высокая в Европе
16. Почтовые марки, выпущенные летом 2021 года
17. Каждую весну фонтаны в Цюрихе наполняют розами
18. Полиция здесь учит детей правилам дорожного движения
19. Вы в Швейцарии, если в посудомойке есть режим мытья фондюшницы
- Если емкость для фондю в посудомойке мыть можно, то многие предметы туда отправлять не стоит.
20. «Закатный вид на Альпы из окна моей спальни»
21. Эта машина стоит на подушках
- Эти подушки предназначены для автомобилей, которые находятся на длительной парковке. Их основное назначение заключается в том, чтобы предотвратить деформацию шин в местах контакта с полом. Благодаря этому шины остаются в хорошем состоянии на протяжении продолжительного времени. © Unknown author / Reddit
22. На стенах многих зданий можно встретить маленькие лестницы
Они предназначены для кошек, так как в Швейцарии доступ кошек на улицу считается жизненно важным для их благополучия.
23. С этого моста сбрасывают весь снег, убранный с дорог. В конце мая куча снега вырастает до таких размеров
24. «Брат перебрался в Швейцарию. Вот это я получил от него в подарок на день рождения»
25. «Мне сегодня выдали печеньку за то, что я выкатил велосипед на платформу из поезда, а не выехал на нем»
26. В поездах есть детские площадки
- Комфортабельные и уютные поезда есть не только в Швейцарии.
27. Этот шедевральный указатель из труб помогает определить пики гор
А вот что видно через трубу
28. Панорамные окна в пассажирском поезде «Бернина Экспресс». Состав следует по маршруту, пересекающему Энгадинские Альпы
Фото на превью MispeltYouth / Reddit
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