25+ фото, которые рассказывают о жизни в Швейцарии похлеще новомодных блогеров

Швейцария у многих людей стойко ассоциируется с захватывающими дух горными пейзажами, шоколадом и сыром. При этом большинство путешественников не знают, что у этой страны нет официальной столицы, грузовики порой добираются до удаленных деревушек по канатным дорогам, а коров любят так, что даже готовы их брать напрокат.

1. «В Швейцарии я купил купюру номиналом € 0, заплатив $ 3,25»

2. В этом придорожном туалете точно нет проблем с туалетной бумагой

3. Тут везде можно найти автоматы, в которых продается сыр

Выходные дни и праздники в Швейцарии — это тоже отдельная история.

4. В Швейцарии можно арендовать корову — примерно $ 270 в месяц

За эти деньги можно навестить корову на пастбище (вместе с пастухом), получить фотографию буренки и даже подоить ее.

5. Этот код на скорлупе помогает быстро узнать, какой именно ферме принадлежат курицы, снесшие яйца

6. «Объясните, ради бога, зачем здесь в каждом туалете рядом с унитазом розетка?»

Она нужна для электронного биде. © SchoggiToeff / Reddit

Потому что мы любим пользоваться водой для гигиенических целей. © KimJongIlLover / Reddit

7. «У меня в гостинице есть розетки различных типов для гостей из разных уголков планеты»

Впрочем, не только швейцарские отели могут похвастаться изобретательностью.

8. «Посреди горной тропы обнаружил холодильник с сыром. Оставляешь деньги и берешь то, что нужно»

Жители других стран тоже могут показать пример завидной честности.

9. «Это мой любимый поезд в Швейцарии. Чистый, современный, и кофе здесь неплохой»

10. Фонтанчики с питьевой водой здесь буквально повсюду, даже вдоль шоссе

11. Всего в стране находятся 437 горных вершин выше 3 000 м

12. А еще в Швейцарии большое количество тоннелей. И зачастую они довольно узкие

13. Железнодорожная станция Юнгфрауйох, расположенная на высоте 3 450 метров, — самая высокая в Европе

14. В южных регионах Швейцарии у некоторых домов есть собственные канатные дороги и фуникулеры. С их помощью жители поднимаются к себе от парковок, расположенных на нижних улицах

15. Плотина Гранд-Диксенс — самая высокая в Европе

16. Почтовые марки, выпущенные летом 2021 года

17. Каждую весну фонтаны в Цюрихе наполняют розами

18. Полиция здесь учит детей правилам дорожного движения

19. Вы в Швейцарии, если в посудомойке есть режим мытья фондюшницы

Если емкость для фондю в посудомойке мыть можно, то многие предметы туда отправлять не стоит.

20. «Закатный вид на Альпы из окна моей спальни»

21. Эта машина стоит на подушках

Эти подушки предназначены для автомобилей, которые находятся на длительной парковке. Их основное назначение заключается в том, чтобы предотвратить деформацию шин в местах контакта с полом. Благодаря этому шины остаются в хорошем состоянии на протяжении продолжительного времени. © Unknown author / Reddit

22. На стенах многих зданий можно встретить маленькие лестницы

Они предназначены для кошек, так как в Швейцарии доступ кошек на улицу считается жизненно важным для их благополучия.

23. С этого моста сбрасывают весь снег, убранный с дорог. В конце мая куча снега вырастает до таких размеров

24. «Брат перебрался в Швейцарию. Вот это я получил от него в подарок на день рождения»

25. «Мне сегодня выдали печеньку за то, что я выкатил велосипед на платформу из поезда, а не выехал на нем»

26. В поездах есть детские площадки

Комфортабельные и уютные поезда есть не только в Швейцарии.

27. Этот шедевральный указатель из труб помогает определить пики гор

А вот что видно через трубу