30+ доказательств того, что жизнь в Европе может ввести в ступор даже прожженных туристов

Итальянцы фыркают на пиццу с ананасами, немцы — гуру в экономии, а французы могут прочитать лекцию о своей высокой кухне. Кажется, мы уже все знаем о странах Европы, да и многие сами там бывали. Однако пользователи сети и сегодня бывают в ступоре от некоторых бытовых моментов и привычек местных жителей.