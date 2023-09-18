10 фраз продавцов, от которых покупатели уже на стенку лезут

В идеале продавец должен внимательно выслушать все пожелания покупателя и подобрать для него нужный товар. Но некоторые работники сферы услуг настолько неординарно подходят к выполнению своей задачи и выдают такие фразочки, что мы вылетаем из магазина с мыслью «Ноги моей здесь больше не будет!»

1.

Почему, собственно, предполагается, что любая женщина мечтает выглядеть как девочка? Возможно, она вполне довольна своим возрастом и внешним видом, а потому не задается вопросом «Где мои 16 лет?» Подобные стереотипы несколько раздражают.

2.

Тот факт, что другие покупатели предпочитают тот или иной товар, вовсе не значит, что и вам он нужен. Может быть, этих незнакомых людей привлекает цена. Или настойчивые рассказы продавщицы о том, что именно его все и берут.

3.

Не все женщины носят туфли 38-го размера, а барышни с большой или широкой стопой вовсе не обязаны закупаться исключительно в мужском отделе. В физиологических особенностях нет ничего постыдного. Смущаться стоило бы производителям, которые не выпускают достаточно разнообразную линейку размеров.

4.

Люди обычно рассчитывают на конкретную сумму, закупаясь в магазине. И если нужно потратить больше денег на мясо, то от чего-то другого придется отказаться. Поэтому, когда покупатель настаивает на определенном количестве продукта, возможно, к нему стоит прислушаться? Да и воообще, уважаемые продавцы, вас попросили взвесить 1 кг продукта. Неужели это так сложно?

5.

Предполагается, что продавец-консультант хотя бы поверхностно знаком с характеристиками товаров. В ином случае вообще непонятно, что он здесь делает. Помогает доставать коробки с верхних полок?

6.

Конечно, продавец не отвечает за ассортимент товаров в магазине, ведь это не он закупает продукцию. Но всегда можно ответить, что вещи того или иного размера уже раскупили. Или хотя бы не отпускать колкости в адрес посетителя. Клиент все равно уйдет с пустыми руками, но хотя бы не станет проклинать магазин, в котором не умеют нормально общаться с людьми.

7.

Некоторых продавцов обязывают втюхивать определенные товары покупателям по акции, то есть они просто выполняют свою работу, мы понимаем. Но это ничуть не уменьшает раздражение от подобного поведения. Да и предложить что-то можно по-разному.

8.

Обувь из натуральной кожи действительно может растянуться. Но если туфли не налезают на ногу в магазине, стоит ли надеяться на чудо? Лучше покупать вещи по размеру. Но продавец, который хочет поскорее продать то, что есть, думает иначе.

9.

А кто сказал, что требуется именно средство от морщин? Возможно, девушка вообще покупает крем не себе, а в подарок. Подобные заявления отдают эйджизмом и подспудно обижают покупателя.

10.

Магические способности некоторых продавцов за секунду оценивать параметры человека и угадывать его желания несколько раздражают. Возможно, стоит ответить на вопрос покупателя, а не рассказывать, что ему нужно? Или кому-то просто надо втюхать тот размер, что остался в наличии?