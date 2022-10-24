11 бабушкиных секретов уборки, которые не переплюнул еще ни один современный девайс

Уборка — это навык, который оттачивается с годами. Никто, входя во взрослую жизнь, не знает, чем лучше всего оттирать пятна на кухне, как не оставлять разводы на окнах или что поможет сэкономить нервы и деньги. У наших бабушек не было и половины ассортимента чистящих средств, которые доступны нам сегодня. Но они точно знали, как сделать так, чтобы в доме все сияло чистотой. И некоторые их советы не просто актуальны до сих пор, но и дадут фору в эффективности новомодным гаджетам и средствам для уборки.

Отбеливать одежду лимонным соком

Пожелтевшему белью можно вернуть белизну натуральным средством, которое очень просто приготовить. Достаточно смешать примерно 4 л горячей воды с соком 1 лимона, залить этой смесью в тазике вещи и дать им пропитаться в течение 1–2 часов. После этого нужно закинуть белье в стиральную машину и запустить программу полоскания, затем высушить на солнце, развесив его на балконе или в саду. Лимонный сок содержит большое количество лимонной кислоты, которая и вступает в реакцию с пятнами, разрыхляя и удаляя их естественным путем.

Мыть унитаз уксусом

Никто не любит чистить туалет, поэтому есть простой способ для достижения суперчистоты. Нужно налить в унитаз чашку неразбавленного уксуса и оставить на ночь. На следующий день посыпать пищевой содой, протереть ершиком и спустить воду. Кислотность белого уксуса делает его отличным средством для удаления стойких отложений, таких как известковый налет и ржавчина. А смесь с пищевой содой создает абразивный раствор, который может повысить эффективность очистки, а также частично устранить запах.

Отпаривать грязь в микроволновке

Чтобы быстро очистить внутреннюю часть микроволновой печи, достаточно отпарить грязь. Нужно поставить в микроволновку миску с водой и разогревать ее на высокой мощности в течение 2 минут или положить смоченное водой полотенце и также пропарить его внутри в течение 5 минут. От этого внутри образуется пар, и любые брызги можно будет легко удалить влажной тряпкой.

Смазывать чугунную сковородку после чистки

Step by step. Heating cast iron skillet over the stove to prepare spinach and ham frittata / urban_light

Почти в каждом доме есть чугунная сковородка, доставшаяся от мамы или бабушки. Чтобы семейная реликвия прослужила долго, важно периодически смазывать ее после тщательной очистки, так как это защитит поверхность и предотвратит прилипание к ней продуктов. Сковорода должна иметь черную глянцевую поверхность, поэтому если она выглядит изношенной или серой, то нужно снова ее смазать. Для этого достаточно налить тонкий слой растительного масла, разогреть в горячей духовке при температуре 220 °C не менее 10 минут и оставить остывать в духовке.

Мыть зеркало чистой водой и газетой

Уборщица дома чистит зеркало в ванной / Valerii_Honcharuk

Чтобы на зеркале после мытья не оставалось разводов, рекомендуется использовать чистящие средства, которые не содержат мыла и ароматизаторов, поскольку именно эти добавки и оставляют после себя пятна. Лучше всего протирать зеркало чистой водой и обычной газетой, которая обладает высокой абсорбирующей способностью и впитывает любую грязь и воду, не размазывая ее.

Надевать постельное белье, вывернув его

Действительно, есть «правильный» способ надевать наволочки и пододеяльники. Нужно просто вывернуть эти элементы постельного белья наизнанку и засунуть руки внутрь. Затем взяться руками за 2 торцевых угла подушки или одеяла и натянуть белье поверх. Такой способ значительно упростит жизнь и сэкономит время.

Разрезать спонжик для мытья посуды надвое

Каждая бабушка знает, как сделать так, чтобы предметы домашнего обихода служили дольше. Например, увеличить срок службы обычной губки для мытья посуды в 2 раза, разрезав ее пополам. Это лайфхак не только по экономии средств, но и по эргономичности, ведь спонжиком меньшего размера будет легче промывать узкие горлышки и другие труднодоступные места.

Посыпать масляные пятна мукой

Если вы случайно пролили немного масла на мебель или одежду, просто посыпьте пятно небольшим количеством муки, дайте ему немного постоять и протрите тряпочкой. Жидкость должна сразу же исчезнуть, не оставив никакого следа.

Освежать воздух в доме с помощью ванили

Используйте 100%-й экстракт ванили для дезодорации — тогда в доме всегда будет чистый, свежий аромат вместо химического запаха. Для этого необходимо смочить ватные шарики ванилью и положить их в укромные места, например в горшки с растениями. Если же освежить пространство нужно экстренно, то можно просто протереть таким шариком холодную лампочку, пока она нагревается: когда она нагреется, в комнате будет чудесно пахнуть. Для микроволновок этот способ тоже подходит: положите 2 столовые ложки ванили в стеклянную миску, нагревайте в течение 30 секунд, затем оставьте в микроволновой печи на несколько часов.

Чистить кружки средством для зубных протезов

Почти каждый из нас знает о магических свойствах пищевой соды, которой можно оттереть все что угодно. В том числе и пятна от кофе или чая на кружках. Достаточно просто намочить чашку и посыпать ее небольшим количеством соды, протереть салфеткой и сполоснуть. Но есть у бабушек в запасе еще один способ: залить в чашки теплую воду, бросить туда 2 шипучие таблетки для чистки зубных протезов — и к утру пятна должны исчезнуть.

Удалять запахи из холодильника с помощью угля

Чтобы в холодильнике и морозильной камере не скапливались застоявшиеся запахи, можно положить немного угля в маленькую чашку и поставить ее на заднюю часть полки. Уголь хорошо впитывает запахи благодаря своей уникальной структуре и составу: поры отлично ловят запахи, а углерод поглощает неприятно пахнущие частицы. Таблетки активированного угля отлично подойдут. Он будет работать в качестве дезодоранта для холодильника в течение как минимум месяца.

