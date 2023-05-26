11 вещей, к которым мы давно привыкли, а вот как использовать по уму — не догадывались

Каждый день мы совершаем огромное количество автоматических действий и даже не задумываемся над тем, что делаем. Например, моем доску с моечным средством, ломаем ногти в попытках открыть бутылек с лекарством. А между тем, все это можно, а иногда даже нужно делать совершенно по-другому.

В бонусе расскажем про чайный пакетик, который изначально предполагалось заваривать совершенно не так, как мы привыкли.

11. Не хранить в дверцах холодильника скоропортящиеся продукты

В дверцах холодильника мы, как правило, храним яйца и молоко. Однако, это не совсем верно, ведь это самая теплая часть холодильной камеры. Там лучше держать, например, кетчуп, разные соусы, одним словом, то, что не относится к скоропортящимся продуктам. Молочные же продукты и яйца стоит убрать на более прохладную полку внутри холодильника.

10. Тщательно отдираем фабричные наклейки с фруктов и отмываем остатки клея

Будет полезно знать, что случайно проглоченная наклейка не нанесет вреда организму. Стикеры делают из специальной съедобной бумаги. Причем безвреден даже клей, на который крепится стикер, так что отмывать фрукты и овощи до скрипа, чтобы убрать остатки клея, совсем необязательно. Производителей обязуют строго соблюдать правила изготовления этих разноцветных наклеек. Поглощать их в несметном количестве, конечно же, не стоит. Но если ваш ребенок нечаянно проглотил такую бумажку вместе с яблоком, не спешите бить тревогу.

9. Носим любые капроновые колготки с нижним бельем

Колготки с имитацией трусиков не нуждаются в дополнительном нижнем белье. Как правило, такие модели имеют хлопчатобумажную ластовицу. Их сразу видно по упаковке и рисунку, имитирующему наличие трусов.

8. Цепляем шарики для унитаза на ободок

Многие по привычке крепят разноцветные шарики на ободок унитаза. И мало кто знает, что это не единственный правильный способ крепления. Гигиенический блок можно просто вставить в выемку под ободком, таким образом он будет надежно держаться и не помешает плотному прилеганию сиденья.

7. Не выбираем степень помола в мельнице для перца

Чаще всего мы просто прокручиваем крышку мельницы в привычную сторону. Но, как оказалось, степень помола можно регулировать по своему усмотрению. В зависимости от тары и производителя таких способов может быть два. Первый: нужно прокрутить крышку мельницы в противоположную сторону. Второй: необходимо приподнять ее вверх.

6. Запекаем пищу в фольге

Изначально алюминиевую фольгу использовали лишь для упаковки шоколада и прочей снеди. Ее не подвергали большим температурам и тем более не готовили в ней пищу, так как считали, что это опасно для здоровья. Споры о ее вреде и безвредности ведутся до сих пор, но людям, у которых есть хронические заболевания, все же рекомендуют воздерживаться от использования фольги в духовке. А вот хранить в ней продукты можно, ведь это не опасно.

5. Кладем имбирь на роллы или суши

Многие предпочитают класть имбирь на ролл и только после этого отправляют лакомый рулетик в рот. На самом деле маринованный имбирь за счет своей свежести и жгучести помогает вкусовым рецепторам очиститься от привкуса предыдущего ролла. Эту добавку стоит есть отдельно, после каждого ломтика.

4. Чистим чеснок перед тем, как воспользоваться чеснокодавкой

Давить чеснок еще проще и быстрее, чем мы думали. Не нужно очищать зубчики от шелухи, достаточно положить их в чеснокодавку как есть — и вуаля! Шелуха останется внутри, а мякоть выйдет наружу.

3. Устанавливаем детское автокресло позади водителя

Бытует мнение, что самое безопасное место в автомобиле — позади водителя. Но, как выяснили ученые, безопаснее всего находиться посередине заднего ряда. С условием, что там установлен центральный подголовник. Поэтому не стоит устанавливать детское автокресло за спиной шофера, ведь в случае бокового столкновения травм не избежать. Посередине задних сидений, да еще и в качественном автокресле, риск получить травму уменьшается в несколько раз.

2. Всеми правдами и неправдами вытаскиваем пластиковый колпачок из бутыльков с лекарствами

В большинстве подобных емкостей присутствует специальная пластиковая пробка, вытаскивать которую мы пытаемся зубами, ногтями или ножницами. Но проще и правильнее будет чуть раскрутить крышку, чтобы она обхватила пластмассовый колпачок резьбой, и вытащить ее вместе с ним.

1. Замачивать разделочную доску в отбеливателе

Обычно после использования разделочной доски мы просто моем ее со средством для мытья посуды или с мылом. Однако, горячая вода и средство не могут уничтожить абсолютно все вредными бактерии, которые остаются на доске после резки мяса или рыбы. Самый надежны способ — это взять разделочную доску и на 20-30 минут замочить в отбеливателе.

Бонус: завариваем чай в пакетике, опуская его в кипяток

Считается, что чайные пакетики были изобретены случайно. Изначально чай продавали в больших жестяных банках, и один из торговцев решил красиво расфасовать его в шелковые мешочки. По его задумке, покупатели должны были высыпать ароматные листья в чашку, но они решили заваривать их прямо в мешочке.