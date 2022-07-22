12 причесок Кейт Миддлтон, повторить которые самостоятельно под силу каждой из нас
Внешний вид герцогини Кейт всегда безупречен и элегантен. Даже в рамках строгих правил ей удается выглядеть разнообразно: она предпочитает несложные, но изящные прически, сделать которые можно и самостоятельно, и для каждого случая у нее своя укладка. На торжественных официальных мероприятиях, например, это может быть гладкий пучок, а на более неформальных — высокий хвост.
Мы в ADME рассмотрели прически супруги Уильяма чуть поближе. Оказалось, что повторить самим многие из них — проще некуда и носить их может не только герцогиня, но и обычная девушка.
Хвост с подворотом
Как сделать такую прическу:
- Завяжите обычный аккуратный хвост.
- Волосы над резинкой разведите в стороны, чтобы между ними образовалось пустое пространство.
- Кончики волос поднимите наверх и проденьте в это пространство.
- Слегка подтяните хвост как обычно.
Легкие естественные кудри
Как сделать такую укладку с помощью утюжка:
- Сухие волосы разделите заколками на пряди для удобства.
- Зажмите прядь у основания или чуть ниже утюжком и медленно вращайте его вокруг своей оси, как бы наматывая прядь и пропуская ее между щипцами.
- Поочередно завейте все пряди, не задерживая надолго утюжок на одном месте.
- Результат закрепите легким лаком для волос.
Высокий хвост
Как сделать идеальный конский хвост:
- Соберите на затылке хвост и завяжите его резинкой.
- Выделите одну прядь у основания хвоста, сбрызните лаком и оберните ею резинку, а саму прядь закрепите шпилькой.
- Слегка ослабьте волосы на макушке, чтобы добавить объема, как у Кейт.
Классическая «мальвинка»
Как сделать классическую «мальвинку»:
- В этой вариации прически часть волос собрана на затылке в хвостик.
- Понадобится убрать волосы с висков и лба, зачесать их назад, добавив немного объема надо лбом, и закрепить на затылке резинкой или заколкой.
«Мальвинка» с узелком
Как сделать «мальвинку» с узелком:
- Уберите волосы со лба и висков назад, как в случае с классической «мальвинкой».
- Завяжите эту часть волос резинкой на затылке.
- Отделите одну прядь у основания и оберните ею резинку, а саму прядь закрепите шпилькой.
«Мальвинка» с небрежным пучком
Как сделать «мальвинку» с пучком:
- Начните так же, как и в классической вариации: уберите волосы со лба и висков и зачешите их назад.
- Завяжите волосы резинкой.
- Возьмите весь хвост и оберните его вокруг резинки полностью, как если бы вы делали обычный пучок.
- Закрепите пучок шпильками.
Низкий хвост
Как сделать низкий хвост:
- Для начала завяжите обычный нетугой аккуратный хвост.
- Отделите одну прядь у основания, сбрызните лаком и оберните ее вокруг резинки.
- Закрепите прядь шпилькой.
Асимметричный пучок
Как сделать боковой пучок:
- Основное требование к такой прическе — объем. Чтобы пучок вышел объемным, укладывать можно слегка завитые волосы.
- Кейт Миддлтон носит разные вариации такого пучка: как простые, так и более сложные, например с косичкой.
- Асимметричный пучок любой сложности можно сделать по такой же технологии, как и обычный: предварительно завязав волосы в хвост или косичку, а затем обернув оставшиеся волосы вокруг и закрепив их шпильками. Только здесь предварительно понадобится гладко зачесать волосы на одну сторону.
Заколотые пряди у лица
Как элегантно убрать пряди у лица:
- Эта прическа чем-то напоминает «мальвинку», но разница состоит в том, что здесь не нужно убирать назад все волосы со лба, достаточно взять пару прядей у висков.
- Расчешите волосы, отделите прядки и отведите их назад. Необязательно сводить пряди в одной точке, можно закрепить их с 2 сторон.
- Пряди можно закрепить невидимками, шпильками или маленькими заколками вроде «крабика». Если хочется добавить объема, волосы можно предварительно слегка завить.
Греческий пучок «коримбос»
Как сделать низкий пучок коримбос:
- У греческого пучка много вариаций. Чтобы сделать такую прическу с косами, как у Кейт Миддлтон, понадобится разделить волосы на 3 части: центральную побольше и 2 по бокам поменьше.
- Боковые части заплетите в косички.
- С волосами по центру нужно сделать следующее: завяжите их резинкой у кончиков и подверните хвост валиком к затылку. Дойдя до затылка, закрепите его невидимками.
- Поверх этого валика уложите косички, их тоже закрепите невидимками, чтобы прическа не рассыпалась.
Прямые волосы, закрепленные ободком
Как сделать укладку с ободком:
- Гладко зачешите волосы назад. Непослушные маленькие волоски у лба можно пригладить отдельно, используя зубную щетку, сбрызнутую лаком для волос.
- Наденьте объемный ободок.
- Если прическе не хватает объема и легкости, кончики волос можно слегка завить.
Завитые кончики волос
Как завить волосы на концах:
- Завейте кончики волос с помощью утюжка или (что лучше) плойки, так как у утюжка обычно слишком широкая площадь, и с кончиками волос работать будет неудобно.
- Чтобы уравновесить локоны, создайте объем у корней с помощью привычного мусса для волос и фена: так кудри не будут смотреться чужеродно, а макушка не будет плоской.
Какую из причесок герцогини вы бы взяли на заметку? А может, вы уже успешно носите какую-то из них?