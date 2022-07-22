12 причесок Кейт Миддлтон, повторить которые самостоятельно под силу каждой из нас

Внешний вид герцогини Кейт всегда безупречен и элегантен. Даже в рамках строгих правил ей удается выглядеть разнообразно: она предпочитает несложные, но изящные прически, сделать которые можно и самостоятельно, и для каждого случая у нее своя укладка. На торжественных официальных мероприятиях, например, это может быть гладкий пучок, а на более неформальных — высокий хвост.

Мы в ADME рассмотрели прически супруги Уильяма чуть поближе. Оказалось, что повторить самим многие из них — проще некуда и носить их может не только герцогиня, но и обычная девушка.

Хвост с подворотом

Как сделать такую прическу: Завяжите обычный аккуратный хвост.

Волосы над резинкой разведите в стороны, чтобы между ними образовалось пустое пространство.

Кончики волос поднимите наверх и проденьте в это пространство.

Слегка подтяните хвост как обычно.

Легкие естественные кудри

GEORGE ROGERS /SIPA / SIPA / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Как сделать такую укладку с помощью утюжка: Сухие волосы разделите заколками на пряди для удобства.

Зажмите прядь у основания или чуть ниже утюжком и медленно вращайте его вокруг своей оси, как бы наматывая прядь и пропуская ее между щипцами.

Поочередно завейте все пряди, не задерживая надолго утюжок на одном месте.

Результат закрепите легким лаком для волос.

Высокий хвост

White Label / East News , White Label / East News

Как сделать идеальный конский хвост: Соберите на затылке хвост и завяжите его резинкой.

Выделите одну прядь у основания хвоста, сбрызните лаком и оберните ею резинку, а саму прядь закрепите шпилькой.

Слегка ослабьте волосы на макушке, чтобы добавить объема, как у Кейт.

Классическая «мальвинка»

GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Как сделать классическую «мальвинку»: В этой вариации прически часть волос собрана на затылке в хвостик.

Понадобится убрать волосы с висков и лба, зачесать их назад, добавив немного объема надо лбом, и закрепить на затылке резинкой или заколкой.

«Мальвинка» с узелком

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Как сделать «мальвинку» с узелком: Уберите волосы со лба и висков назад, как в случае с классической «мальвинкой».

Завяжите эту часть волос резинкой на затылке.

Отделите одну прядь у основания и оберните ею резинку, а саму прядь закрепите шпилькой.

«Мальвинка» с небрежным пучком

i-Images / Polaris / East News

Как сделать «мальвинку» с пучком: Начните так же, как и в классической вариации: уберите волосы со лба и висков и зачешите их назад.

Завяжите волосы резинкой.

Возьмите весь хвост и оберните его вокруг резинки полностью, как если бы вы делали обычный пучок.

Закрепите пучок шпильками.

Низкий хвост

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Как сделать низкий хвост: Для начала завяжите обычный нетугой аккуратный хвост.

Отделите одну прядь у основания, сбрызните лаком и оберните ее вокруг резинки.

Закрепите прядь шпилькой.

Асимметричный пучок

GEORGE ROGERS / WPA-Pool / SIPA / Sipa Press / East News , Utrecht Robin / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Как сделать боковой пучок: Основное требование к такой прическе — объем. Чтобы пучок вышел объемным, укладывать можно слегка завитые волосы.

Кейт Миддлтон носит разные вариации такого пучка: как простые, так и более сложные, например с косичкой.

Асимметричный пучок любой сложности можно сделать по такой же технологии, как и обычный: предварительно завязав волосы в хвост или косичку, а затем обернув оставшиеся волосы вокруг и закрепив их шпильками. Только здесь предварительно понадобится гладко зачесать волосы на одну сторону.

Заколотые пряди у лица

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Как элегантно убрать пряди у лица: Эта прическа чем-то напоминает «мальвинку», но разница состоит в том, что здесь не нужно убирать назад все волосы со лба, достаточно взять пару прядей у висков.

Расчешите волосы, отделите прядки и отведите их назад. Необязательно сводить пряди в одной точке, можно закрепить их с 2 сторон.

Пряди можно закрепить невидимками, шпильками или маленькими заколками вроде «крабика». Если хочется добавить объема, волосы можно предварительно слегка завить.

Греческий пучок «коримбос»

GARETH FULLER / AFP / East News

Как сделать низкий пучок коримбос: У греческого пучка много вариаций. Чтобы сделать такую прическу с косами, как у Кейт Миддлтон, понадобится разделить волосы на 3 части: центральную побольше и 2 по бокам поменьше.

Боковые части заплетите в косички.

С волосами по центру нужно сделать следующее: завяжите их резинкой у кончиков и подверните хвост валиком к затылку. Дойдя до затылка, закрепите его невидимками.

Поверх этого валика уложите косички, их тоже закрепите невидимками, чтобы прическа не рассыпалась.

Прямые волосы, закрепленные ободком

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Как сделать укладку с ободком: Гладко зачешите волосы назад. Непослушные маленькие волоски у лба можно пригладить отдельно, используя зубную щетку, сбрызнутую лаком для волос.

Наденьте объемный ободок.

Если прическе не хватает объема и легкости, кончики волос можно слегка завить.

Завитые кончики волос

Pool The Sun / Associated Press / East News , PacificCoastNews.com / East News

Как завить волосы на концах: Завейте кончики волос с помощью утюжка или (что лучше) плойки, так как у утюжка обычно слишком широкая площадь, и с кончиками волос работать будет неудобно.

Чтобы уравновесить локоны, создайте объем у корней с помощью привычного мусса для волос и фена: так кудри не будут смотреться чужеродно, а макушка не будет плоской.

Какую из причесок герцогини вы бы взяли на заметку? А может, вы уже успешно носите какую-то из них?

Фото на превью East News