13 домашних дел, которые можно беззастенчиво пропустить, и ничегошеньки от этого не поменяется

По подсчетам, на всяческие домашние дела в среднем человек тратит около часа в день. И в это легко можно поверить, ведь иногда кажется, что вся эта глажка, мытье посуды и стирка бесконечны. Но, как оказалось, некоторые бытовые задачи можно вполне себе упростить и даже не выполнять.

1. Гладить тюль и постельное белье

На фотографии слева тюль был поглажен утюгом, в то время как на фотографии справа его просто повесили сразу после стирки, когда ткань была еще немного влажной. В первом случае было затрачено много времени и усилий на глажку, а вот во втором складки и заломы прекрасно расправились сами. И никакой заметной разницы между ними мы не заметили. Поэтому стоит ли заморачиваться с глажкой? Тем более что можно повредить деликатный материал или оставить на нем неприятные желтые следы.

Необязательно гладить постельное белье — можно легко избавиться от складок при помощи отпаривателя или даже обычной воды. Например, просто положите простыню на кровать, хорошо натяните и немного сбрызните водой из распылителя. Затем разгладьте складки рукой и дайте белью высохнуть. Это простое сочетание напряжения и воды поможет вам быстро избавиться от складок на постельном белье.

2. Мыть деревянные полы с большим количеством воды

Деревянные полы и вода не совместимы друг с другом. Но это не значит, что полы не нужно мыть совсем. Просто слишком большое количество воды может оставить пятна на поверхности, а если в досках имеются трещины, то влага проникнет под покрытие и испортит пол. Поэтому важно помнить о принципе «чем меньше воды, тем лучше» и не пытаться отмыть каждый сантиметр паркета.

3. Постоянно чистить унитаз хлорсодержащими средствами

Если сантехника выглядит чистой и не имеет пятен, то нет необходимости часто мыть ее. Раза в неделю будет достаточно. Кстати, туалет — это не самое грязное место в доме: в кухонной раковине содержится гораздо больше бактерий, чем в унитазе. А слишком частое использование средств с содержанием хлора может быть вредным для здоровья. И не следует сочетать хлор с другими химическими веществами, чтобы не создать гремучую смесь различных химикатов. Если нужно быстро очистить унитаз, можно добавить таблетки типа «Алка-Зельтцер» в чашу, оставить их на несколько минут, а затем смыть воду. Таблетки для унитаза с содержанием хлора могут повредить сантехнику и привести к протечке, поэтому лучше избегать их использования.

4. Каждый день убирать пыль сухой тряпкой

Многие люди предпочитают ежедневно протирать поверхности с помощью старых футболок или других материалов. Они проходят быстро по полкам, смахивают пыль и думают, что теперь все чисто. Но лучше бороться с пылью раз в неделю, чем делать такую уборку каждый день. Во-первых, сухие тряпки могут повредить мебель, так как на ее поверхности со временем появляются микроцарапины. Во-вторых, пыль не оседает на материи, а поднимается в воздух и перемещается в другие места. Чтобы сэкономить время на уборке верхних поверхностей шкафов, их можно покрыть пергаментом для выпечки и менять его каждые несколько недель. В отличие от газет пергамент не крошится и не оставляет следов на поверхностях.

5. Регулярно протирать со средством зеркало в ванной

Если на зеркале появился отпечаток или капельки зубной пасты, лучше осторожно удалить загрязнение с помощью влажной тряпки из микрофибры. Частое использование жидкости для мытья стекол может навредить подложке зеркала или даже привести к ее полному износу. Не стоит также распылять жидкость напрямую на зеркало — все средства следует наносить на тряпку.

6. Натирать до блеска поверхности из нержавейки

Нержавеющая сталь — материал, который склонен к появлению пятен. Любой след на такой поверхности сразу бросается в глаза. Тем не менее при чистке таких предметов не стоит усердствовать. Изделия из нержавеющей стали не следует очищать продуктами, содержащими спирт или хлор. Первые могут привести к потере цвета, а вторые повредят поверхность. На поверхности нержавеющей стали часто можно заметить маленькие канавки. При чистке следует протирать вдоль этих канавок, а не поперек. Это сделает процесс более эффективным и быстрым.

7. Слишком часто мыть духовку

Если вы редко используете духовку, то нет необходимости чистить ее чаще раза в месяц. Использование сильных химических средств может нанести вред устройству и привести к его поломке. Если вы не хотите покупать специальные чистящие средства, то можно приготовить пасту из соды, нанести ее на внутренние поверхности духовки кисточкой и оставить на ночь. Утром останется только удалить пасту пластиковой скребком и протереть все влажной тряпкой.

8. Отстирывать вручную вещи из деликатных тканей

Для очистки деликатных вещей обычно используется ручная стирка. Однако если изделие сильно тереть, то это может привести к появлению катышков и растяжению ткани. Чтобы избежать этого, одежду можно просто замочить в холодной воде с моющим средством на полчаса и затем аккуратно прополоскать. Это гораздо проще, чем тереть загрязнения вручную.

9. Чистить сковородки и кастрюли

Устранение жира и застарелых кусочков пищи на посуде может быть непростой задачей. Иногда чистка одной сковородки может занять больше времени, чем мытье целой горы тарелок. Однако есть простой способ справиться с этим быстрее — достаточно заполнить раковину теплой водой, добавить немного моющего средства и поместить туда грязную посуду. Важно дать ей перед этим остыть. Посуда пролежит в мыльной воде, и очистить ее потом будет гораздо легче.

10. Усердно мыть пластиковые контейнеры

Не стоит сильно тереть пластиковые контейнеры, пытаясь избавиться от пятен и разводов. Все это может привести к образованию царапин и трещин, которые служат идеальным местом для роста и распространения бактерий. Чтобы соус или подлива не окрашивали стенки контейнеров, просто не кладите в них горячую пищу. Это поможет не только сохранить изделие, но и предотвратить образование вредных веществ. Если же вам впоследствии не хочется удалять остатки пищи, можно выстелить контейнеры пекарской бумагой или фольгой перед использованием.

11. Интенсивно пылесосить ковры

Ковер нужно пылесосить не чаще 1–2 раз в неделю. Но многие пылесосят его каждый раз, стоит на нем появится кусочку шерсти или другому мусору. А ведь та же шерсть легко удаляется мокрой резиновой перчаткой или специальной варежкой для вычесывания животных. Также стоит помнить, что, если на ковре оказалась земля из цветочного горшка, пудра или румяна, не стоит их убирать пылесосом. Это может повредить технику.

12. Протирать посуду после мытья

Сушить посуду полотенцем — не лучшая идея. Да, кажется, что так быстрее. Но полотенце — рассадник бактерий, поэтому сушить посуду на воздухе гораздо гигиеничнее. Если вам все же нужно высушить блюдо полотенцем, убедитесь, что оно свежевыстиранное и не использовалось ни для чего другого.

13. Стирать каждый день

Многие полагают, что чуть ли не все вещи следует стирать после первого же использования. Но это не так. Да, носки и нижнее белье относятся к этой категории, но остальную одежду, в том числе для сна, можно надевать несколько раз, прежде чем стирать. Это не только сокращает время стирки, но и продлевает срок службы одежды.