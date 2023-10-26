13 родительских хаков, которые оценит даже свекровь, которая лучше всех все знает

Дети в доме — источник бесконечной радости. А еще — беспорядка и прочих бытовых сложностей. Вот несколько лайфхаков, которые пригодятся родителям, за чьими непоседами глаз да глаз нужен.

Крышечки от детского питания идеально подходят для того, чтобы сделать розетки безопасными

Хороший способ утомить детей — это включить им запись чьей-нибудь игры

Пользовательница социальных сетей опубликовала видео, в котором рассказала, как она «утомляет» своих активных малышей. Девушка включает на телевизоре запись игры и просит детей поиграть за персонажей. Малыши еще не понимают, что это лишь видео, и стараются изо всех сил.

Попросите малышей покрасить пол мокрым полотенцем — и тишина на несколько минут вам обеспечена

Еще одна мама рассказала, что выдает детям мокрые полотенца и просит их «покрасить» пол. И полы чистые, и дети заняты.

Превратите уборку в игру с помощью обруча

Вместо того чтобы давать ребенку невыполнимые задания, ограничьте площадь уборки обручем. Объясните, что он должен разобрать бардак именно в этом месте.

Поиграйте в игру, где вам ничего не нужно делать

Чтобы успокоить ребенка, задайте ему простой вопрос

Этот совет дала воспитательница детского сада. Когда ребенок в истерике, спросите его о чем-то простом, вроде «Какие на тебе сегодня ботинки?» или «Какого цвета твоя футболка?». Это отвлечет малыша.

Используйте понятную временнýю шкалу

«Когда дети были еще маленькими, 3–4 года, я уводила их домой из бассейна или с детской площадки, используя следующий трюк. Вместо того чтобы кричать „Мы скоро уезжаем!“ — я говорила: „Еще 5 прыжков в бассейн, и идем собираться“».

Поощряйте детей правильно

Подставьте детям тарелку с овощами, когда они голодны

Если дети отказываются есть овощи, попробуйте такой способ. Перед ужином, когда они максимально голодны и готовы съесть все, что видят перед собой, подставьте им тарелку с нарезанной морковью и огурцами.

Назначьте каждому из детей персональный день недели, чтобы малыши не ссорились между собой

«У меня трое детей-погодков. Решила назначить каждому его собственный день недели. Например, в понедельник первым идет в ванную старший сын. Он же едет в машине на переднем сиденье и так далее. У каждого по 2 дня в неделю, кроме воскресенья. Сохранила кучу нервов».

Чтобы избежать истерики в магазине, попросите ребенка «добавить желаемое в список»

Если ребенок увидел в магазине что-то классное и устраивает истерику, а вы не можете это купить, попросите его «добавить игрушку в список». Пусть записывает все свои желания. Далее варианта 2: либо у вас будет классный список подарков, либо он просто забудет, что хотел.

Подготовьте одежду на неделю

Еще одна мама поделилась в социальных сетях классным лайфхаком, который раз и навсегда решит проблему, что же надеть в школу. Она купила пластиковую прозрачную полку, добавила подписи с днями недели, и вместе с дочерью они подготовили одежду на все дни.

Если боитесь потерять своего непоседу, привяжите к нему шарик

Это классный и простой способ не потерять ребенка в магазине среди многочисленных рядов или в парке. Просто привяжите к малышу воздушный шарик, который выделит его из толпы и будет виден вам издалека.

А вот еще одна подборка лайфхаков на все случаи жизни, которые, возможно, сохранят вам время, нервы и деньги.