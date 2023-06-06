14 мелочей для дома, которые лучше оставить в магазине, даже если скидка 90%

На прилавках магазинов можно найти разнообразные предметы для дома и повседневного использования, которые обещают чудеса. Одни утверждают, что мгновенно удаляют грязь с одежды, другие заявляют, что избавляют от бактерий. Но вот на практике не все из них оправдывают приставку «чудо». Однако нет необходимости лично проверять каждую бытовую мелочь, чтобы выяснить, какие из них действительно эффективны, а от каких только разочарование.

Бумажные полотенца

Кухонные полотенца из бумаги можно встретить практически в каждой квартире. Их покупают вместе с туалетной бумагой и бумажными салфетками, и возникает логичный вопрос: зачем? Во-первых, кухонные полотенца из бумаги не сильно отличаются от других подобных изделий для дома. Если, например, требуется быстро вытереть сковороду от излишков масла, обычная салфетка будет также эффективна. Во-вторых, не следует забывать о наличии на кухне тканевых полотенец. Они стоят дешевле бумажных аналогов, но не уступают им в эффективности, когда речь идет о вытирании рук.

Метелка для пыли

Существуют разные виды метелок и изготавливаются они из различных материалов — от полипропилена до страусиных перьев. Но все работают по одному принципу: ворсинки притягивают пыль благодаря статическому электричеству. Однако часть пыли все же может оставаться на поверхностях или падать на пол, из-за чего нужны дополнительные усилия для уборки. Более простым решением может быть использование обычных тряпочек или планирование мест хранения таким образом, чтобы пыль на них не попадала.

Вакуумные пакеты

Компактное и гигиеничное хранение вещей в вакуумных пакетах — очень популярное решение. Однако не всегда оно соответствует рекламным обещаниям. Во-первых, вакуумные пакеты не предназначены для хранения самых крупных предметов, таких как пуховики и объемные куртки. Во-вторых, если одежда остается внутри полиэтиленового мешка без должной вентиляции, она может потерять свою форму и приобрести неприятные запахи. В-третьих, некоторые пакеты могут иметь слабую зиплок-застежку, что приводит к быстрому попаданию воздуха и увеличению объема пакета. Поэтому перед тем, как решиться на приобретение вакуумных пакетов, стоит рассмотреть и другие варианты хранения. Например, использование корзин для одежды или тканевых контейнеров с застежками.

Пылесос для клавиатуры

USB-пылесос — безопасная альтернатива обычному пылесосу для очистки клавиатуры от грязи. Если вы решите подарить такой гаджет кому-то в качестве сувенира, то ваша креативность будет определенно оценена, хотя сам подарок вероятно будет использоваться редко. Во-первых, мы не очищаем клавиатуру каждый день, а во-вторых, существуют более доступные аналоги, такие как спринцовка и обычные салфетки.

Освежитель воздуха

Душистые аэрозоли могут маскировать запахи, но они не решают проблему их источника. Более того, такие продукты могут быть вредными для здоровья. Освежители воздуха содержат токсичные вещества, которые могут вызывать проблемы с дыханием. Если в вашем доме возник неприятный запах, в первую очередь стоит проверить, нет ли где-то забытого мусора и исправно ли работают коммуникации. И если все в порядке, можно обратиться к ароматерапии. Необязательно покупать искусственные освежители воздуха — можно обойтись натуральными средствами. Например, вы можете нанести несколько капель любимого эфирного масла на ватные шарики и распределить их по комнатам.

Влажные салфетки

Влажные салфетки, несмотря на ожидания, не обеспечивают должной очистки и дезинфекции, а, наоборот, способствуют распространению бактерий. Кроме того, они плохо справляются с очисткой поверхностей, оставляют мыльные разводы, все становится липким и после их использования руки часто хочется помыть водой. Вместо влажных салфеток можно воспользоваться бумажными аналогами или использовать одноразовые носовые платки, смоченные водой. Если необходим антибактериальный эффект, можно заменить воду на антисептик.

USB-вентилятор

Вопреки распространенным слухам, правильное использование USB-вентиляторов не причиняет вреда компьютеру. Однако некоторые пользователи замечают, что эти вентиляторы не всегда обладают достаточной эффективностью: некоторые модели могут быть слишком маленькими и ломаться уже через 3-4 дня использования. Чтобы избежать дискомфорта от перегрева, рекомендуется использовать более мощные вентиляторы или попробовать альтернативные методы охлаждения, например, употребление прохладной воды.

Очиститель для духовок

При очистке духовки мы часто используем агрессивные химические средства, не осознавая потенциальный вред для нашего организма. Даже во время чистки может возникнуть раздражение горла, носа или глаз, а если мы не полностью смываем средство с поверхностей, оно может испариться при следующем включении, оказывая влияние на всех присутствующих или даже попадая в пищу. Кроме того, очистители могут представлять опасность для самой духовки. Химические компоненты моющих средств могут повредить эмаль на отдельных деталях, вызывая коррозию и их дальнейшее повреждение. Чтобы избежать ненужных рисков, можно использовать домашнее средство, такое как смесь соды, перекиси водорода и средства для мытья посуды. Этой смесью можно безопасно чистить духовку, но следует помнить, что абразивные компоненты могут повредить поверхность, поэтому необходимо быть осторожным.

Салфетки для очистки электроники



Еще один тип влажных салфеток, которые, по сути, не приносят значительной пользы, но стоят дороже обычных. Вместо них можно смело использовать мягкую тряпочку для пыли, смоченную в воде или разбавленном растворе спирта. Такая замена будет эффективной и экономически выгодной.

Маска для сна

Маска для сна — часто используемая вещь. Однако у нее может быть несколько минусов. Один из них — она может стать причиной проблем со зрением. В некоторых случаях из-за длительного давления на глаза после пробуждения мы будем видеть все немного размыто. А еще порой из-за маски на коже могут появиться раздражение и прыщи.

Капсулы для стирки

Капсулы для стирки представляют собой концентрированное моющее средство. Производители утверждают, что некоторые из этих капсул обладают большими преимуществами по сравнению с аналогами. Однако пользователи заметили существенный недостаток: капсулы часто прилипают к дверце стиральной машины, и часть средства не попадает в барабан. Кроме того, некоторые капсулы могут оставлять пятна и липкую пленку на одежде вместо того, чтобы эффективно очищать ее. Впоследствии стало ясно, что появление пятен связано с неправильным использованием капсул, а не с производственными ошибками. Однако мало кто желает рисковать своей любимой одеждой, поэтому более надежным вариантом будет использование проверенных моющих средств.

Бумажный ролик для одежды

Похоже, что липкие ролики для чистки одежды считаются неотъемлемой необходимостью в любом доме. А уж с наличием домашних животных в доме тем более. Однако на практике ситуация несколько иная: некоторые пользователи в интернете предлагают заменить их скотчем, другие рекомендуют использовать бархатистую щетку для одежды. Последняя может служить в течение нескольких лет без необходимости покупки сменных частей.

Силиконовые шарики для стирки

Пришло время стирать и убирать на хранение теплую верхнюю одежду, ведь зима уже позади. В интернет-магазинах можно найти силиконовые шарики, и некоторые люди ошибочно пытаются использовать их для стирки пуховиков. Однако такое применение не рекомендуется, поскольку эти шарики предназначены для очистки деликатных тканей. Более того, пользователи отметили их бесполезность: они застревают в одежде и не выполняют свою функцию. Вывод состоит в том, что для каждой ткани необходимо подбирать соответствующие инструменты для очистки. Пуховики эффективнее стирать с помощью мячей для тенниса или других специальных шариков для стирки.

Ножи для масла

Многие из нас хранят на кухне такой нож, который унаследовали от мамы или бабушки. Однако часто приходится задумываться, когда мы в последний раз его использовали. И это понятно, ведь чтобы отрезать масло на бутерброд можно вполне успешно воспользоваться обычным ножом, вилкой или ложкой.