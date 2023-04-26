17 советов от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Ежедневно нам приходится сталкиваться со всевозможными бытовыми вопросами. В результате даже такие мелочи, как натирание сыра или беседа со словоохотливым родственником, могут отнять массу драгоценного времени. К счастью, в интернете есть изобретательные люди, которые готовы делиться неожиданными решениями повседневных проблем.

1.

Если телефон вывалился из рук, подставьте под него ногу. Навряд ли у вас получится его поймать, зато он шлепнется вам на ногу. В результате он отскочит и приземлится на землю с меньшей высоты. © ThisIsPaulina / Reddit

2.

Лучше захватить с собой бутылку воды, если вы идете в поход в одиночестве. Когда в емкости останется только половина, это будет означать, что пора поворачивать назад. © WakandaBrother / Reddit

3.

Никогда не мойте грибы. Они впитывают воду, как губка, начинают ее выделять во время жарки на сковородке и превращаются в нечто резиновое. Вместо этого просто протрите шляпки и ножки влажным бумажным полотенцем. © RobertoPaulson / Reddit

А вот еще несколько кухонных советов, которые экономят и время, и средства.

4.

Чтобы прервать бесконечный поток слов собеседника, надо всего лишь уронить что-нибудь. Человек прервется, пока вы поднимаете искомый предмет. В этот момент у вас появится шанс вставить хоть слово в диалоге. © twopacktuesday / Reddit

5.

Сделайте сначала снимок предмета, который вы собираетесь одолжить кому-то, а потом уже отдавайте его. © Hexatona / Reddit

6.

Если вас утомила беседа, просто переключите телефон в авиарежим. В этом случае другой человек получит сообщение: «Абонент недоступен» — и не станет обижаться. © fifa_g**_786 / Reddit

7.

Если в вашем доме или дворе неожиданно появился пчелиный улей, лучше обратиться к пчеловодам. Иногда они даже улей бесплатно забирают. Это не только сэкономит вам деньги, но и спасет жизнь пчелам. © cool_much / Reddit

8.

Маленький кусок скорлупы, оказавшийся в разбитом яйце, проще всего достать с помощью той же скорлупы. © npepin / Reddit

9.

Если разогревать пиццу в микроволновке с обычной салфеткой, обильно смоченной водой, блюдо не превратится в сухую несъедобную штуку. © GocoZwei / Reddit



Есть несколько других хитростей в использовании микроволновки, которые станут настоящей находкой для хозяйки.

10.

Перед тем как отправляться с детьми на прогулку или мероприятие, где будет много людей, стоит их сфотографировать. Если дети случайно потеряются в толпе, у вас будет свежий снимок, точно показывающий, во что они были одеты. © Never_Been_Missed / Reddit

Помимо этого, есть много других находок, которые облегчают жизнь родителям.

11.

Этот крутой совет буквально изменил мою жизнь: если соль не делает блюдо вкуснее, надо плюхнуть в него что-нибудь кислое. Подойдет лимонный сок, лимонная кислота или уксус. Вкус меняется фантастически. © FoodandWhining / Reddit

12.

Чтобы цепочки и подвески не перепутались во время путешествия, надо продеть украшения сквозь соломинку. © janeylaney / Reddit

13.

Если под рукой нет динамика, можно просто положить мобильный телефон в глубокую тарелку. Я всегда так делаю, когда уборкой занимаюсь. А в машинах, где проигрывателя нет, телефон стоит поставить в подстаканник. © zeppelin5 / Reddit

14.

Не стоит выкидывать обертки из-под сливочного масла. Лучше хранить их в холодильнике. Когда появится необходимость смазать сковородку или противень, можно будет использовать именно обертки, а не кусочек масла. © Sintarus / Reddit

А вот некоторые продукты в холодильнике хранить не стоит.

15.

Не стоит отказываться от стакана воды во время собеседования. Он придет на помощь, если вам зададут трудный вопрос. Чтобы тщательно продумать ответ, просто возьмите стакан и начните пить. Это позволит скрыть волнение и неловкую паузу. © elzndr / Reddit

А вот другие советы, которые помогут пройти собеседование и устроиться на работу мечты.

16.

Прежде чем натирать сыр, положите его в морозилку на 30 минут. Продукт после этого не будет крошиться и сам процесс займет меньше времени. © improbablyd***nlw / Reddit

17.