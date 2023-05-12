19 таких бомбезных вещиц для ванной и туалета, что хочется сказать: «Просто заберите мои деньги»
Ванная комната и туалет — это места, которые люди посещают достаточно часто. И, конечно же, хочется сделать их более удобными и функциональными. К счастью, уже есть изобретения, которые могут сделать времяпрепровождение в уборной комфортнее.
«В хостеле, где я остановился, есть диспенсер, который трет мыло, как пармезан»
В душевой отеля установлен угловой пьедестал для бритья ног с держателем бритвы
«Из старой крышки для слива и напечатанного на 3D-принтере стержня сделал новую ловушку для волос»
Поднос для банных принадлежностей
«Влюбилась с первого взгляда, это держатель для зубных щеток и мыльница»
Эта щетка осуждающе смотрит, если зубы чистили недостаточно долго
Кошачий лоток — робот, он собирает использованный наполнитель в отдельную емкость
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«Откопал на барахолке лейку для душа в форме тираннозавра»
«У моего отца есть „спа“ для полотенец»
«Эта штука подогревает полотенца, чтобы после душа в них было тепло выходить в комнату».
«Мой унитаз светится в темноте»
«Увидел и понял — мне просто необходима эта шторка для ванной с вешалками»
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Специальное окошко в дверце душевой, чтобы настроить подачу воды и при этом не намокнуть
«Установил новый смеситель для ванны со светодиодами»
Лейка показывает температуру воды
«В туалете моего отеля двойная сидушка для унитаза — специально для детей»
В душевой установлена сушилка для тела
Держатель для туалетной бумаги в виде крестиков и ноликов
Магнитная мыльница. Нужно только воткнуть в мыло железную крышечку — и вуаля!
Щетка-капа, которая чистит все зубы сразу
Хорошо, что появляются новые изобретения, в том числе для ванной комнаты. Ведь они действительно могут еще больше упростить жизнь. Но сколько бы крутых штук ни было в этой комнате, самое главное — это поддерживать порядок в ней.