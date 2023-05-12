19 таких бомбезных вещиц для ванной и туалета, что хочется сказать: «Просто заберите мои деньги»

Ванная комната и туалет — это места, которые люди посещают достаточно часто. И, конечно же, хочется сделать их более удобными и функциональными. К счастью, уже есть изобретения, которые могут сделать времяпрепровождение в уборной комфортнее.

«В хостеле, где я остановился, есть диспенсер, который трет мыло, как пармезан»

В душевой отеля установлен угловой пьедестал для бритья ног с держателем бритвы

«Из старой крышки для слива и напечатанного на 3D-принтере стержня сделал новую ловушку для волос»

Поднос для банных принадлежностей

«Влюбилась с первого взгляда, это держатель для зубных щеток и мыльница»

Эта щетка осуждающе смотрит, если зубы чистили недостаточно долго

Кошачий лоток — робот, он собирает использованный наполнитель в отдельную емкость

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«Откопал на барахолке лейку для душа в форме тираннозавра»

«У моего отца есть „спа“ для полотенец»

«Эта штука подогревает полотенца, чтобы после душа в них было тепло выходить в комнату».

«Мой унитаз светится в темноте»

«Увидел и понял — мне просто необходима эта шторка для ванной с вешалками»

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Специальное окошко в дверце душевой, чтобы настроить подачу воды и при этом не намокнуть

«Установил новый смеситель для ванны со светодиодами»

Лейка показывает температуру воды

«В туалете моего отеля двойная сидушка для унитаза — специально для детей»

В душевой установлена сушилка для тела

Держатель для туалетной бумаги в виде крестиков и ноликов

Магнитная мыльница. Нужно только воткнуть в мыло железную крышечку — и вуаля!

Щетка-капа, которая чистит все зубы сразу