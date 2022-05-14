8 ошибок при выборе яркой одежды, которые допускают даже дамы с отменным чувством стиля

В 2022 году скучные оттенки отошли на второй план. В моде теперь насыщенные цвета, особенно зеленый, оранжевый, синий. Однако многие часто неправильно подбирают яркую одежду и ошибочно думают, что она им не идет.

Мы в ADME разузнали, какие промахи при выборе ярких вещей мешают выглядеть на все сто.

Не интересоваться тем, какие цвета идут

Чтобы подобрать подходящий цвет, надо определить свой тон кожи. Обладатели теплого тона, как правило, отличаются зеленоватым оттенком вен, а еще равномерно загорают, получая красивый золотистый оттенок кожи. Им пойдут теплые цвета одежды: красный, желтый, оранжевый. «Холодную» кожу отличают синие вены и склонность быстро обгорать на солнце. Таким людям подойдут синие, зеленые, фиолетовые тона. Но в палитре любого цвета каждому можно найти подходящие оттенки. Например, обладатели теплого тона кожи могут носить желтый с красным подтоном, а тем, у кого кожа «холодная», подойдет желтый цвет на зеленой базе. Если же четко определить свой тип не получается, кожа имеет смешанные признаки — можно экспериментировать с разными цветами.

Сочетать много разных цветов в одном образе

Чтобы образ не казался перегруженным от изобилия цветов, эксперты советуют сочетать в одном наряде не более 4 оттенков, а также стараться не выходить за пределы одного цвета. К примеру, можно взять за основу зеленый и использовать разные его тона: салатовый, бирюзовый, аквамариновый и так далее.

Или бояться использовать 2 ярких цвета

Если подобрать гармонирующие друг с другом цвета, то можно не бояться использовать сразу 2 разных оттенка в одном образе. К примеру, яркие радужные цвета (желтый, оранжевый, голубой) хорошо сочетаются с тонами драгоценных камней (аметистовый, сапфировый, изумрудный).

Носить вещи в обтяжку

Чересчур обтягивающая одежда неподходящей длины всегда выглядит не очень. Если речь о ярком наряде, то он еще и подчеркнет недостатки фигуры. Чтобы цвет действительно стал изюминкой образа, стоит подбирать хорошо сидящую, но не обтягивающую одежду.

Считать, что спокойные цвета — это скучно

Многие думают, что черный, белый, серый, бежевый и другие нейтральные тона не вяжутся с яркими образами. Однако именно они позволяют сделать акцент на вещах смелых цветов, так как оттеняют их. Кстати, с помощью ярких предметов одежды можно выгодно подчеркнуть отдельные части тела.

Перебарщивать с розовым

С этим цветом важно не переусердствовать. Чем его меньше, тем лучше. Стоит надевать только один розовый предмет одежды либо сочетать разные оттенки этого цвета. Он круто смотрится с нейтральными (белый, черный, хаки) и контрастными тонами (серебристый, оранжевый, желтый). Важно подобрать оттенок розового, сочетающийся с тоном кожи. Светлокожим людям идут бледные оттенки, обладателям кожи оливкового или темного цвета — яркие. Если тон кожи находится где-то посередине, подойдет вся гамма оттенков, кроме чересчур светло- и ярко-розовых.

Превращаться в Петрушку из-за кричащих аксессуаров и обуви

Придать ярких красок образу за счет аксессуаров и обуви можно. В 2022 году это вообще модно. Но, чтобы образ смотрелся выгодно, важно подбирать вещи одинакового оттенка (например, сумка и туфли одного и того же цвета). Если сумочка и обувь яркие и разного цвета, лучше, чтобы одежда была более спокойной.

Не рисковать носить яркую верхнюю одежду

Сейчас стилисты советуют обратить внимание на неоновые оттенки (например, ярко-розовый или электрик), а также красный и желтый цвета. Отличным решением также может стать темное пальто или куртка с ярким элементом (например, темно-синяя куртка с оранжевым мехом). Однако при этом остальную одежду лучше выдерживать в нейтральных тонах.