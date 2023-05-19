8 пустяковых вещей, из-за которых вся работа над продуманным образом идет насмарку

Мы все порой совершаем досадные ошибки, выбирая тот или иной наряд. Но особенно обидно, когда подготовленный и тщательно продуманный образ портят, казалось бы, незначительные мелочи. При этом подобные промахи совершают все, и из неловкой ситуации иногда можно выйти без всякого ущерба для собственной самооценки.

1. Пятна от пота

Слишком тесная одежда не только причиняет дискомфорт. Пятна пота на таких нарядах появляются практически моментально и могут испортить даже самый стильный образ. Лучше подобрать одежду из материалов, способных хорошо впитывать влагу и обеспечивающих естественную циркуляцию воздуха.

2. Неподходящая длина наряда

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Подобрать идеальную длину платья или юбки бывает непросто. Здесь стоит опираться не только на собственные ощущения, но и на формат будущего мероприятия. Если вам предстоит сидеть на высоком стуле у стойки в кафе или на сцене во время торжественного мероприятия, то короткая юбка может преподнести немало неприятных сюрпризов. Или можно просто прихватить с собой шаль или жакет и прикрыть ею ноги.

3. Расстегнутая молния

Одно из самых неприятных открытий — разошедшаяся ширинка. Особенно если вы находитесь на рабочем собрании или ужинаете с друзьями в ресторане. Возможно, молния расстегнулась давно, а вы и не догадывались об этом.

Чтобы не возникло таких трудностей, можно просто зафиксировать бегунок с помощью металлического кольца.

4. Порванные колготки

BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS

Неважно, насколько аккуратно мы двигаемся, иногда колготки или чулки все равно рвутся. А чулки с прорехами точно не соответствуют элегантному образу. К счастью, на рынке представлено множество более прочных моделей, которые не так просто разорвать. В качестве альтернативы можно выбрать тонкие колготки телесного цвета, на которых маленькие зацепки остаются незаметными.

5. Молния, которая разошлась на спине

David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Представьте себе: вы находитесь на важном мероприятии или вечеринке и внезапно молния на задней части вашего изысканного наряда начинает расходиться. Если вы оказались в такой ситуации и не можете починить застежку, попробуйте скрыть прореху волосами. Кроме того, можно просто накинуть на плечи платок или пиджак.

А вот еще несколько деталей, на которые люди обычно обращают внимание, оценивая наш внешний вид.

6. Неудобная обувь

magicinfoto / Depositphoto , AFP/EAST NEWS

Несомненно, шпильки восхитительно выглядят. Они делают наши ноги стройнее, а силуэт — изящнее. Однако неудобные высокие каблуки могут превратить вечер в настоящую пытку, особенно если приходится носить их на протяжении нескольких часов. Если вы не хотите мучиться с опухшими ногами или скидывать обувь посреди мероприятия, лучше выбрать комфортные и стильные туфли.

7. Слишком длинное платье

Роскошное платье с длинным подолом позволяет нам ощутить себя настоящей принцессой из сказки, но в реальной жизни оно может быть неудобным. В таком наряде не только сложно двигаться, но и его подол покрывается грязью. Можно споткнуться или растянуться, наступив на подол. Поэтому лучше подогнать длину платья под свой рост, чтобы избежать подобных неудобств.

8. Новые туфли

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Иногда мы так торопимся вывести в свет обновку, что забываем о таких мелочах, как ценники. И если надеть платье с ярлыком довольно сложно, то о стикерах на туфлях забывают многие. Хотя углядеть подобные мелочи могут только уж слишком пристрастные зрители.



Порой мы довольно строго судим внешний вид окружающих, навешивая на человека ярлык «неопрятный» всего из-за одной мелочи. Причем многие эти недочеты легко можно устранить.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News