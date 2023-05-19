8 пустяковых вещей, из-за которых вся работа над продуманным образом идет насмарку
Мы все порой совершаем досадные ошибки, выбирая тот или иной наряд. Но особенно обидно, когда подготовленный и тщательно продуманный образ портят, казалось бы, незначительные мелочи. При этом подобные промахи совершают все, и из неловкой ситуации иногда можно выйти без всякого ущерба для собственной самооценки.
1. Пятна от пота
Слишком тесная одежда не только причиняет дискомфорт. Пятна пота на таких нарядах появляются практически моментально и могут испортить даже самый стильный образ. Лучше подобрать одежду из материалов, способных хорошо впитывать влагу и обеспечивающих естественную циркуляцию воздуха.
2. Неподходящая длина наряда
Подобрать идеальную длину платья или юбки бывает непросто. Здесь стоит опираться не только на собственные ощущения, но и на формат будущего мероприятия. Если вам предстоит сидеть на высоком стуле у стойки в кафе или на сцене во время торжественного мероприятия, то короткая юбка может преподнести немало неприятных сюрпризов. Или можно просто прихватить с собой шаль или жакет и прикрыть ею ноги.
3. Расстегнутая молния
Одно из самых неприятных открытий — разошедшаяся ширинка. Особенно если вы находитесь на рабочем собрании или ужинаете с друзьями в ресторане. Возможно, молния расстегнулась давно, а вы и не догадывались об этом.
Чтобы не возникло таких трудностей, можно просто зафиксировать бегунок с помощью металлического кольца.
4. Порванные колготки
Неважно, насколько аккуратно мы двигаемся, иногда колготки или чулки все равно рвутся. А чулки с прорехами точно не соответствуют элегантному образу. К счастью, на рынке представлено множество более прочных моделей, которые не так просто разорвать. В качестве альтернативы можно выбрать тонкие колготки телесного цвета, на которых маленькие зацепки остаются незаметными.
5. Молния, которая разошлась на спине
Представьте себе: вы находитесь на важном мероприятии или вечеринке и внезапно молния на задней части вашего изысканного наряда начинает расходиться. Если вы оказались в такой ситуации и не можете починить застежку, попробуйте скрыть прореху волосами. Кроме того, можно просто накинуть на плечи платок или пиджак.
А вот еще несколько деталей, на которые люди обычно обращают внимание, оценивая наш внешний вид.
6. Неудобная обувь
Несомненно, шпильки восхитительно выглядят. Они делают наши ноги стройнее, а силуэт — изящнее. Однако неудобные высокие каблуки могут превратить вечер в настоящую пытку, особенно если приходится носить их на протяжении нескольких часов. Если вы не хотите мучиться с опухшими ногами или скидывать обувь посреди мероприятия, лучше выбрать комфортные и стильные туфли.
7. Слишком длинное платье
Роскошное платье с длинным подолом позволяет нам ощутить себя настоящей принцессой из сказки, но в реальной жизни оно может быть неудобным. В таком наряде не только сложно двигаться, но и его подол покрывается грязью. Можно споткнуться или растянуться, наступив на подол. Поэтому лучше подогнать длину платья под свой рост, чтобы избежать подобных неудобств.
8. Новые туфли
Иногда мы так торопимся вывести в свет обновку, что забываем о таких мелочах, как ценники. И если надеть платье с ярлыком довольно сложно, то о стикерах на туфлях забывают многие. Хотя углядеть подобные мелочи могут только уж слишком пристрастные зрители.
Порой мы довольно строго судим внешний вид окружающих, навешивая на человека ярлык «неопрятный» всего из-за одной мелочи. Причем многие эти недочеты легко можно устранить.