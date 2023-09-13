8 советов о том, как подобрать обувь к юбке, чтобы ноги были, как у лани

Специалисты советуют подбирать бежевые или кремовые туфли к ярким и цветастым юбкам, а джинсовые туалеты сочетать с обувью в насыщенных тонах. Однако не только цвет имеет значение при выборе подходящих ботинок. Некоторые модели отлично смотрятся с одними нарядами, но совершенно не подходят к другим. Большую роль здесь играют длина подола и фасон юбки.

Юбка-карандаш

Этот наряд давно уже стал неувядающей классикой, но подобрать к нему подходящую обувь порой непросто. Выигрышнее всего облегающая юбка смотрится с туфлями на небольшом каблуке, а еще лучше если у обуви будут острые носы. В них ноги выглядят стройнее и изящнее. А вот от обуви на танкетке лучше отказаться, так как она может визуально укоротить конечности. Юбка-карандаш обычно выглядит элегантно и при этом просто. Поэтому вместо обычных балеток стоит выбрать яркие, украшенные модели. Это придаст образу некоторую свежесть.

Мини-юбка

В идеале, чем короче юбка, тем ниже должен быть каблук. Сочетание мини-юбки и шпилек может оказаться слишком вызывающим. Лучше всего подобрать к этому наряду лоферы или кеды. Броги подойдут к более легкомысленной модели — например, к юбке с цветочным принтом. Другой выигрышный вариант — сапоги по колено. Главное, чтобы промежуток между подолом юбки и голенищем сапог был не больше 10-12 см.

Расклешенная юбка

Этот фасон особенно идет женщинам с типом фигуры «груша». Она подчеркивает узкую талию и расширяется от бедер и ниже, подчеркивая достоинства силуэта — просто блеск. К юбкам-клеш подходит практически любая обувь на каблуке: и туфли лодочки, и высокие сапоги. А вот балетки и любые другие модели на плоской подошве смотрятся не слишком симпатично.

Шелковая юбка-слип

Облегающие юбки из легких и струящихся тканей вошли в моду пару лет назад и не торопятся сдавать свои позиции. Эти наряды отлично сочетаются с мюлями на небольшом каблуке или кроссовками. Так как эти юбки обычно достигают середины икр или спускаются чуть ниже, лучше не носить их с сапожками высотой по щиколотку.

Асимметричная юбка

Юбки с косым, асимметричным подолом бывают разной длины, начиная от мини и заканчивая макси, поэтому и подходят к ним различные модели обуви. Главное, чтобы туфли не были слишком вычурными. Лучше всего с такими туалетами смотрятся простые, классические варианты в нейтральных тонах: балетки и лодочки. А вот массивные, яркие кроссовки или разукрашенные лоферы могут испортить образ.

Юбка А-силуэта

Эти юбки, так же как и расклешенные модели, облегают талию и расширяются к подолу. Обычно их шьют из плотной ткани, поэтому они хорошо держат форму. Подобрать к ним подходящую обувь бывает непросто. Если такая юбка опускается чуть ниже колена, лучше всего носить ее с открытыми туфлями на каблуке. Обувь на плоской подошве или полусапожки в сочетании с длинной юбкой портят фигуру, визуально укорачивая ноги.

Юбка-миди

Юбка такой длины практически не выходит из моды, к тому же юбки-миди неплохо сидят на всех типах фигуры. Но если не подобрать к наряду подходящую обувь, такой образ прибавляет лет женщине. В сочетании с балетками и объемным свитером юбка может выглядеть несколько неряшливо, придавая дополнительный объем и скрывая все естественные изгибы тела. Заправленная под юбку кофта подчеркнет линию талии, а высокие сапоги на каблуке визуально удлинят ноги, и туалет будет выглядеть хорошо. Плохо с юбкой-миди смотрятся ботинки по щиколотку. Классические лодочки на невысоком каблуке подходят к ней значительно лучше.

Юбка-макси

Длинные юбки подходят и невысоким, и статным барышням, а главное, носить их можно практически с любой обувью. Эти наряды отлично сочетаются с туфлями на кабулке, балетками, сапогами, тяжелыми ботинками и кроссовками. Нужно лишь подобрать модель, дополняющую стиль, в котором выполнена юбка. Единственно исключение — ботинки по щиколотку. Если подол будет постоянно скользить по краю сапог, ненароком попадая в них, выглядеть это будет немного странно.