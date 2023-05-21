10 моделей обуви вне времени, которые стоят каждой вложенной в них копейки

Каждый сезон приносит новые тренды в мир моды, но базовая обувь остается вечным символом стиля. Например, балетки, черные ботинки и лоферы удачно сочетают в себе удобство и функциональность, и всегда будут актуальны. Мы собрали обувь, которая станет хорошим вложением в гардероб и прослужит вам не один сезон.

10. Лоферы

Лоферы покорили сердца многих модниц и модников удобством и функциональностью. Такая модель обуви очень похожа на мокасины, но основное отличие в том, что у мокасин нет каблука, а лоферы могут быть как с каблуком, так и без. Купите лоферы нейтрального оттенка, и вы обнаружите, что можете сочетать их практически с любым образом, независимо от общей цветовой гаммы и случая, по которому вы выходите в свет.

9. Кеды

Классические кеды удивительным образом сохраняют свою популярность уже многие десятилетия. Они стали неотъемлемой частью уличной культуры, и, в отличие от современных вариаций, в которых экспериментируют с толщиной подошвы, вряд ли когда-то выйдут из моды. Секрет их непреходящего успеха заключается не только в лаконичном дизайне, но и в комфорте, прочности и качестве материалов.

8. Босоножки

Элегантные и изящные босоножки нейтральных оттенков также составят прекрасную пару любому образу и сделают его более нежным и женственным. Кроме того, минималистичные босоножки на каблуке незаметно и естественно удлиняют ноги, что также положительно сказывается на облике в целом.

7. Туфли на каблуке с острым носом

Остроносые туфли на каблуке — это неустаревающая и универсальная классика, чего не скажешь про модели с круглым носком, которые в текущем году, например, считаются антитрендом. Даже в сочетании с самими простыми джинсами остроносые лодочки позволят вам чувствовать себя так же эффектно и нарядно, как и в любимом вечернем платье. Чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание именно на нюдовые или черные шпильки, которые будет легко вписать в любой образ.

6. Сандалии с ремешками на плоской подошве

Не всем нравится носить шлепанцы летом, так как они болтаются и не обеспечивают должной поддержки стопе. В таких случаях идеальным решением будет приобрести сандалии с ремешками. Минималистичные модели будут практически незаметны на ноге. Если же вы, напротив, хотели бы разнообразить простое сочетание шорт и майки, вам подойдут сандалии со множеством ремешков, изящно обвивающих стопы и щиколотки.

5. Высокие сапоги

В отличие от дутиков и угг, кожаные сапоги до колена в нейтральных оттенках невероятно универсальны. Их можно носить практически с любой одеждой: платьями и юбками, узкими джинсами. А сочетание сапог с леггинсами и длинным свитером, наверное, и вовсе самый простой способ создать уютный и запоминающийся образ.

4. Грубые ботинки

Еще один из немногих элементов гардероба, который никогда не выйдет из моды, — это грубые ботинки. Такая обувь может кардинально изменить настроение наряда: цветочному платью или юбке, например, такая массивная обувь добавит дерзости и при этом не снизит уровень комфорта, как, например, высокие каблуки.

3. Балетки

Балетки остаются в тренде вот уже многие века и вряд ли потеряют актуальность в ближайшее время. По спискам с модными моделями можно заметить, что на передний план постепенно выходят остроносые туфли с простым дизайном. Что не удивительно, ведь в отличие от вариаций с большим количеством украшений, такая пара станет идеальным дополнением для лаконичного капсульного гардероба.

2. Шлепанцы

Классические шлепанцы нейтральных оттенков являются воплощением элегантного минимализма и универсальности, что делает их идеальным выбором на все времена. Эта простая и удобная обувь легко вписывается в различные стили, от повседневного до более формального. И, конечно же, является незаменимой вещью в летний сезон.

1. Белые кроссовки

Независимо от того, какой стиль одежды вам нравится больше, белые кроссовки подходят практически ко всему. Более того, в 2023 году они стали одним из самых горячих трендов. Что не удивительно, ведь несмотря на то, что спортивная обувь обычно ассоциируется с повседневным стилем, белые кроссовки гораздо более практичны, и могут прекрасно вписаться в любой образ.