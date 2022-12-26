10 нюансов, которые отличают трендовое вечернее платье от безнадежно устаревшего

Большие праздники и волна корпоративов обычно становятся весомым поводом для того, чтобы присмотреть себе какое-нибудь эффектное вечернее платье. Однако без знания о текущих тенденциях очень легко в итоге приобрести наряд-близнец, не особо отличающийся от того, что и так висит в шкафу с прошлого года. Чтобы этого не произошло, мы решили разобраться, на какие нюансы стоит обращать внимание, чтобы выбрать более оригинальную модель платья и собрать кучу комплиментов.

10. Нестандартные вырезы

ANGELA WEISS/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Классическое декольте или разрез до бедра вряд ли когда-то полностью выйдут из моды, так как это привычный и практически беспроигрышный вариант. Однако если хочется попробовать что-то свежее и менее примелькавшееся, стоит обратить внимание на наряды с необычными вырезами, например на уровне талии, на животе, каплевидные, треугольные и т. д. Этот тренд появился еще в 2020 году и даже не помышляет уйти в прошлое.

9. Корсетное платье

STEFANI REYNOLDS/AFP/East News , Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

Если в этом году на модных подиумах и была какая-то безраздельно господствующая тенденция, то это определенно корсеты. Только теперь это не элемент, создающий впечатление идеального телосложения, а самый настоящий аксессуар по типу бюстье, который позволяет почувствовать себя сильнее и увереннее. Так что если вы и так любите облегающие платья, подчеркивающие фигуру, то имеет смысл присмотреться именно к таким модным моделям.

8. Вставки из полупрозрачной сетки

Dave Norton/bauergriffinonline.com/East News , Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News

В списках трендовых вечерних платьев встречается все меньше классических моделей из шифона с пышной юбкой, как у диснеевской принцессы. Зато все чаще можно заметить платья с сетчатыми вставками, которые уравновешивают плотную ткань платья и делают образ достаточно элегантным и без наслоения шифона. В основном прозрачными делают рукава, но вы можете приглядеться и к другим вариациям, например как на фото у Адель.

7. Пышные детали без перебора

RW/Capital Pictures/East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Также не стоит перебарщивать и с объемами, особенно при любви к ярким цветам, чтобы в итоге не стать похожей на зефирку. Если вы питаете слабость к внушительным деталям, рюшам и т. п., выбирайте элегантные классические платья с одним большим элементом. Например, это может быть довольно спокойное и короткое платье, но с крупным бантом и длинным шлейфом. Либо же облегающее платье миди, но с объемными рукавами.

6. Эффект омбре

Morandi/Terenghi/EAST NEWS , MICHAEL TRAN/AFP/East News

Он уже давно вышел за рамки применения только в макияже или при окрашивании волос. Его яркая вариация ворвалась в нашу жизнь еще в 2020 году и называлась тай-дай — тогда чуть ли не каждый второй носил спортивные костюмы и футболки в ярких расплывающихся и сливающихся цветных пятнах. Сейчас же дизайнеры пересмотрели подход и представили более элегантную версию этого тренда, которая отлично вписывается в праздничный гардероб.

5. Цвет металлик

MARK RALSTON/AFP/East News , AP Photo/Chris Pizzello/East News

Неоновые оттенки выглядят привлекательно, но в то же время и слишком агрессивно, если вы не привыкли обыгрывать их в своем повседневном образе. Поэтому, если вас потянуло на эксперименты, но не хотелось бы слишком рисковать, имеет смысл обратить внимание на платья цвета металлик. Одежда и аксессуары с этим эффектом были актуальны в течение всех сезонов этого года и по-прежнему находятся в топе.

4. На одно плечо

Dee Cercone/Everett Collection/East News , Piovanotto Marco/ABACA/EAST NEWS

Платья на одно плечо с асимметричной линией декольте буквально заполонили подиумы летом, и их популярность только растет. Неудивительно, ведь такой крой выглядит чрезвычайно эффектно и утонченно, а главное, подходит для любого случая — от обычной вечеринки до свадебного мероприятия.

3. Движущиеся детали

VALERIE MACON/AFP/East News , Kento Nara/Geisler-Fotopress/DPA/East News

Платья в пайетках и стразах, безусловно, незаменимы для новогодних праздников и корпоративов. Однако чем популярнее что-то, тем сильнее оно начинает приедаться, ведь это носит каждая вторая. Если вам хочется блистать, но при этом выделиться из толпы, присмотритесь к платьям с необычной подвижной текстурой, например украшенным перьями или же сверкающей бахромой, которая будет эффектно раскачиваться при движении.

2. Изящное кружево

Giulio Marcocchi/Sipa USA/East News , Emiley Schweich/Everett Collection/East News

Кружевные платья — неустаревающая классика, однако есть существенная разница между качественным кружевом в дизайнерских моделях и грубой синтетикой из массмаркета. Последняя обычно отличается неровной поверхностью, дешевым блеском и шершавостью, что определенно не придает образу изысканности. Лучше сделать выбор в пользу платья пусть и с небольшой, но качественной кружевной вставкой — плоской, тонкой и нежной на ощупь.

1. Атласная ткань

Joel C Ryan/Invision/AP/East News , Joel C Ryan/Invision/AP/East News

Если вы поставили перед собой цель выглядеть гламурно, в этом, конечно, может помочь такая ткань, как бархат. Однако редакторы модных журналов все же призывают временно отложить покупку бархатных платьев и обратить внимание на сияющие атласные модели. Эта ткань уже сама по себе символизирует роскошь, поэтому смотрится стильно и уместно на любом мероприятии.

Расскажите, вы обращаете внимание на подобные нюансы и тренды при выборе одежды или ориентируетесь только на то, как платье сидит именно на вас?