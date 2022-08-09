10 уроков стиля от королевы мира глянца Анны Винтур, которая в свои 70+ легко дает фору молодежи

Будучи главным редактором журнала Vogue, Анна Винтур всегда находится под пристальным вниманием прессы, а каждый ее образ детально разбирают модники по всему миру. Она уже нашла свой собственный фирменный стиль, и это не только стрижка боб и массивные черные очки.

Мы в ADME проанализировали, как Анна умудряется идти в ногу с новым временем и при этом использовать модные приемы, проверенные годами.

Нашла одни туфли, которые подходят к любому наряду

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

На протяжении многих лет, начиная с 1994 года, Анна Винтур носит бежевые туфли Manolo Blahnik. Модный редактор использует их как универсальную обувь, которая подойдет для любого случая. В них Анну можно увидеть на показах мод, премьерах фильмов, съемках телешоу.

Никогда не надевает платья и юбки выше колен

Marechal Aurore / ABACA / East News , 0000554 / Reporter / East News

В основном Анна предпочитает носить платья миди, реже ее можно увидеть в фасонах в пол. Иногда она надевает костюм от Chanel с жакетом и юбкой ниже колена. Такой выбор длины добавляет элегантности образу.

Не изменяет любимой модели сапог

Pixelformula / SIPA / East News , PIXELFORMULA / SIPA/ SIPA / East News , Mimmo Carriero / IPA / SIPA / East News

Каждую осень Анна Винтур неизменно надевает кожаные сапоги до колена на массивном каблуке. Они могут быть однотонными или иметь характерный для изделий из кожи узор. Такую обувь Анна сочетает с костюмами Chanel, платьями, тренчами и пальто.

Знает, что яркий принт требует простого силуэта

Cyril Pecquenard / KCS / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Анна не боится цвета. Она любит крупные смелые принты, которые привлекают внимание. При этом платье всегда скроено очень просто, в наряде нет тяжелых дополнительных деталей. Очень редко женщину можно увидеть в однотонных нарядах, если только это не тренч или накидка.

Если и надевает черное, то делает цветной акцент и не забывает о текстуре

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Jean-Marc Haedrich / SIPA / East News

Надевая черные вещи, Винтур полагается в первую очередь на текстуру ткани. Материалами могут послужить шерсть, бархат и замша. При этом Анна добавляет акцентные детали в виде яркого меха, пуговиц или других украшений, чтобы немного разбавить темный тон.

Носит свитера только накинутыми на плечи

Laurent Vu / SIPA / East News , AP / East News , Mark Von Holden / Invision / AP / East News

Вы не увидите Анну Винтур в толстовке. Более того, она заявляла, что вообще никогда не носила этот предмет гардероба. Максимум, что она может добавить в свой образ, — это яркие однотонные свитера, накинутые на плечи. Обычно Анна сочетает их с любимыми платьями миди.

Из всех украшений предпочитает ожерелья

Ik Aldama / DPA / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Jonathan Short / Invision / AP / East News

Трудно найти фото, где на шее Анны нет массивного украшения. По ее словам, ожерелье — это самая вдохновляющая вещь, которая может быть у женщины. Если позволяет бюджет, стоит приобрести именно этот аксессуар — он добавит уверенности в себе.

Никогда не носит скучные тренчи или пальто

Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News , Fotogramma / ANDBZ / ABACA / East News , Joel Ryan / Invision / AP / East News , Lia Toby / WENN.com / agefotostock / East News

Длинные пальто и тренчи — еще одна страсть Анны Винтур. Их она надевает поверх платьев, в сочетании с сапогами до колен или туфлями. Можно выделить 3 наиболее часто используемые модели: кожаные однотонные базовые тренчи, разные вариации клетки и, конечно, яркие необычные массивные принты. Иногда женщина выходит в свет в меховых пальто.

Практически всегда надевает очки

ASSOCIATED PRESS / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Анна не сидит в социальных сетях, о ее личной жизни мало что известно. А солнцезащитные очки — это, пожалуй, еще один способ скрыться от любопытных глаз. Женщина сама признается, что очки «невероятно полезны, потому что люди не знают, о чем вы думаете». Аксессуар помогает Анне выглядеть на все сто, когда она чувствует себя немного уставшей и сонной. А в одном интервью Винтур вообще предположила, что очки просто стали частью ее имиджа.

Нашла свою фирменную стрижку

Adam Scull / PHL / MPI / CapitalPictures / East News , ASSOCIATED PRESS / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Анна — яркий пример того, что, когда женщина находит свою стрижку, нет причин ее менять. Мы годами видим главного редактора Vogue практически с одной и той же прической. Это боб, который, кстати, никогда не выходил из моды и наверняка еще не скоро выйдет. Что касается цвета волос, то в самом начале карьеры волосы Анны были темно-каштановыми, но со временем стали светлее и в них отчетливо заиграли теплые оттенки.

Какой модный прием Анны Винтур вы бы взяли на заметку? Вам нравится стиль этой женщины?