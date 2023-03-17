12 фактов о том, как создавались культовые образы с красной дорожки

Восхищаясь культовыми нарядами знаменитостей на красной дорожке, мы часто даже не предполагаем, как создавались эти самые образы. А ведь было бы любопытно узнать, почему звезды выбрали ту или иную вещь и какая история стоит за этим.

Шер нарушила дресс-код, чтобы позлить киноакадемию

В 1986 году Шер обескуражила публику, появившись на церемонии «Оскар» с открытым животом и огромным головным убором из перьев, похожим на ирокез. Скандальный наряд создал давний друг актрисы и автор многих ее костюмов. Идею для образа ему подала сама Шер, сказав, что хочет что-то индейское и безумно эксцентричное. Как мы видим, дизайнер справился с задачей на все сто. При виде платья тогдашний парень певицы продюсер Джошуа Донен чуть не упал в обморок. Своим выбором Шер хотела позлить киноакадемию, которая, по ее мнению, всегда недолюбливала ее. Это у нее получилось: никто еще так вопиюще не нарушал дресс-код «Оскара». В 2022 году певица доказала, что есть еще порох в пороховницах, выйдя на подиум в 76 лет.

Почти все, что Гвен Стефани надела на премию MTV Video Music Awards в 1998 году, досталось ей бесплатно

Образ, в котором Гвен Стефани появилась на премии MTV Video Music Awards в 1998 году, считается одним из самых экстравагантных и смелых в истории. Как выяснилось, певица не особо заморачивалась над тем, что надеть в тот вечер, и собрала образ из вещей, которые накануне получила бесплатно от разных брендов. В их числе были сандалии на платформе, меховой купальник и оттеночный гель, которым Гвен покрасила волосы. А замысловатую юбку сшила дизайнер, с которым начинающую звезду познакомил ее менеджер.

Платье Ким Кардашьян на Met Gala — 2013 могло быть черным

East News

В 2013 году Ким Кардашьян впервые посетила Met Gala в платье, которое специально для нее сшил Рикардо Тиши. Изначально было 2 варианта наряда: черного цвета и с цветочным принтом. Ким хотела надеть первый, но дизайнер и редактор Vogue Анна Винтур настояли на второй версии. В итоге Кардашьян появилась на балу, с ног до головы усыпанная розами, и породила множество мемов. Девушку сравнивали с диваном. «Я ехала домой и рыдала», — вспоминала телезвезда. Но спустя годы она даже полюбила этот выход и считает платье великолепным.

Наряд Наоми Кэмпбелл на Met Gala — 2019 переделали с нуля

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News , Anthony Behar/Sipa USA/East News

В 2019 году для посещения бала Института костюма Наоми Кэмпбелл нарядилась в розовое платье Valentino авторства модельера Пьерпаоло Пиччоли. Наряд из тонкого шифона дополняли кружевное трико в тон и кейп из перьев. Для создания костюма понадобилась всего лишь одна примерка. Изначальная версия платья не была такой откровенной, но Пьерпаоло полностью переделал его, создав новый наряд с нуля всего за 30 часов, что является очень небольшим сроком для подготовки к столь важным событиям.

Белла Хадид впервые примерила платье за 15 минут до выхода на красную дорожку

East News , Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News

Белла Хадид долгое время мечтала о черно-белом наряде из коллекции Jean Paul Gaultier 2002 года, в котором дефилировала Наоми Кэмпбелл. Набравшись решимости, модель позвонила представителю модного дома, но ей ответили, что платье находится в музее и они не могут его предоставить. К счастью для Беллы, позже с ней связались и сказали, что готовы сшить для нее точно такой же наряд за 6 дней. И платье действительно успели сшить. Хадид надела его всего за 15 минут до выхода, и оно село идеально.

Платье Шарлиз Терон разошлось по швам

На свою первую большую церемонию в 2000 году Шарлиз Терон надела специально созданное для нее персиковое платье от Vera Wang. Наряд из тонкого шифона имел сбор на спине, и когда актриса заняла свое место в зале, платье разошлось по швам. Терон заметила неладное, когда встала, чтобы похлопать, и почувствовала прохладный ветерок, пробежавший по ее спине. Актриса в панике забежала в туалет, где Джулианна Мур помогла ей зафиксировать ткань английской булавкой. В память об инциденте Шарлиз сохранила платье в нетронутом виде с той самой булавкой.

Скарлетт Йоханссон надела культовое атласное платье по дружбе с дизайнером

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Скарлетт Йоханссон признается, что очень далека от мира моды. В 2004 году актриса стала лицом рекламной компании духов Eternity Moment бренда Calvin Klein. Поэтому, когда встал вопрос, что она наденет на бал Met Gala в том же году, Скарлетт, недолго думая, выбрала платье того же дома, закрепив дружбу с компанией.

Блейк Лайвли, будучи беременной, втиснулась в обычное платье

Broadimage/EAST NEWS

В 2014 году Блейк Лайвли, будучи беременной, посетила благотворительный вечер в облегающем желтом платье от Gucci. Но представители компании до последнего не знали об интересном положении звезды. Получив готовый наряд, Блейк не стала отправлять его на переделку, хотя уже находилась на приличном сроке. «Я подумала: платье прикольное, а ткань тянется. Наверное, втиснусь в него», — поделилась актриса. Так и произошло — Блейк, как всегда, была на высоте. И кто бы мог подумать, что платье не предназначалось для беременной! Больше прочитать о стиле актрисы вы можете здесь.

Гвинет Пэлтроу хотела просто одолжить на церемонию юбку, но для нее сшили целое платье

Robert Hepler/Everett CollectionEAST NEWS

Нежно-розовое платье, в котором Гвинет Пэлтроу получала заветный «Оскар» в 1999 году, настолько легендарное, что ему посвящена страница в Википедии. В то время у актрисы не было стилиста, поэтому она сама искала себе наряд. Гвинет приглянулась огромная розовая юбка из тафты, которую она увидела в каталоге Ralph Lauren. Актриса планировала одолжить юбку на вечер, но представители бренда предложили сшить для нее наряд. В итоге свет увидело элегантное платье с тонкими бретелями и легкой струящейся накидкой.

Хэлли Берри получала «Оскар» в платье малоизвестного дизайнера

Robert Hepler/Everett Collection/East News

В 2002 году Хэлли Берри получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров», став первой афроамериканской актрисой, удостоившейся такой награды за исполнение главной роли. Обычно номинанты премии выбирают для церемонии награждения наряды от мастодонтов мира моды. Ведь так шансы на модный промах сводятся к минимуму. Но актриса пошла на риск и надела платье тогда еще малоизвестного ливанского бренда Elie Saab. И попала в яблочко, произведя настоящий фурор.



Кристина Агилера вышла на красную дорожку в шарфе вместо топа

Kraig Geiger/Everett Collection/East News

В нулевых Кристина Агилера экспериментировала со стилем как только могла. В 2002 году она появилась на премии MTV Video Music Awards в микроюбке, которая больше напоминала пояс, и очень смелом голубом топе. Певица рассказала, что это был просто шарф, который она обернула вокруг шеи.

Элизабет Херли выбрала платье в последний момент

Черное платье с булавами Versace, которое Элизабет Херли надела на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году, бесспорно, является одним из самых культовых нарядов, продемонстрированных на красной дорожке. Интересно, что актриса выбрала его случайно и буквально в последний момент. В тот вечер Херли сопровождала своего бойфренда Хью Гранта и совсем не знала, что надеть. Она связалась с пиар-агентством, которое нашло для нее платье. А остальное уже история.

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