12 вещей, которые не так давно разлетались с полок магазинов как горячие пирожки. А теперь на них и не взглянут

У трендовых вещей есть один минус: чем они популярнее, тем больше вероятность, что совсем скоро они выйдут из моды. Давайте взглянем на 10 вещей, которые еще недавно мы так сильно любили, но теперь отложим до лучших времен.

«Уродливые» кроссовки

«Уродливые», или «папины» кроссовки на несколько лет завоевали сердца модниц и модников по всему миру. Тренд уверенно держался с 2017 года, однако сейчас популярность массивных кроссовок снижается. Их можно заменить на более легкие кеды или лоферы.

Бежевые пальто

В 2021 году бежевый цвет подвинул своего темного конкурента и стал «новым черным» осенне-зимнего сезона. Уверены, каждая из нас если не купила, то хотя бы подумала о приобретении бежевого пальто. К 2023-му их стало так много, что, видя это обилие бежевого вокруг, мы невольно думаем: «Где-то неподалеку перевернулся модный грузовик». Если все же хочется пальто, но нет желания быть «одной из», попробуйте заменить бежевый на серый.

Кричащий анималистичный принт

Не так давно были популярны анималистичные принты в варианте «с ног до головы», а также акценты с таким узором или неестественных цветов (например, леопардовые пятна на розовом фоне). Вряд ли подобные вещи когда-то покинут наши гардеробы. Но всем немного надоели кричащие предметы одежды с подобными узорами. На смену им приходит спокойная «классика» с анималистичным принтом, которая органично вписывается в образ и добавляют ему изюминку, а не эпатажность. А в этой статье можно подглядеть, как круто сочетать весенние вещи, — «10 сочетаний на весну, которые просты для повторения, но выглядят круче привычного „джинсы и футболка“».

Логомания

Этот тренд то возвращается, то исчезает. И в 2023 году все немного устали от вещей, которые всем своим видом «сообщают» о бренде. Речь идет о принтах с логотипами, больших видимых «товарных знаках» или сочетании в одном образе большого количества брендов с их фирменным стилем. Сейчас лучше вводить отличительные знаки модных домов в образы по одному за раз — небольшой рисунок, неброский фирменный узор или пряжка ремня. А в этой статье мы рассказали о том, какие аксессуары в этом году пополнили список антитрендов и чем их можно заменить, — «10 аксессуаров, которыми еще вчера многие хотели дополнить свой гардероб. А сегодня они возглавляют списки антитрендов».

Очень пышные и объемные рукава

Не так давно все были в восторге от платьев и кофт с пышными рукавами, которые так напоминали нам наряды принцесс из сказок. Но, во-первых, такая деталь сегодня — антитренд, а во-вторых, эти рукава утяжеляют силуэт, подходят не каждой фигуре. Конечно, не стоит возвращаться к обтягивающим вариантам. Однако, выбирая вещь с объемными рукавами, обратите внимание на то, чтобы они были не экстрапышными. Кстати, заменить такую акцентную деталь можно на бахрому.

Кожаные блейзеры

Кожаные блейзеры свободного кроя, вдохновленные модой 90-х, были популярны уже несколько лет, но в этом году сдают позиции. На первый план выходят кожаные куртки — байкерские и свободные.

Солнцезащитные очки c очень крупными стеклами

Ничего плохого в таких очках, разумеется, нет. Однако они странно выглядят, когда сочетаются с официально-деловым или вечерним нарядом. Гораздо более стильно будут выглядеть аккуратные очки овальной или прямоугольной формы.

Вещи с вырезами на плечах

Топы и кофты с вырезами на плечах были популярны достаточно длительное время, но сейчас они выглядят неуместно. Если сильно хочется показать красоту плеч, попробуйте глубокие V-образные или квадратные вырезы декольте — они сейчас на пике популярности.

Огромный воротник а-ля Питер Пэн

Этот тренд ушел так же быстро, как и ворвался пару лет назад. Такие детали были очень популярны, потому что придавали силуэту интересный вид, но, к сожалению, сейчас такой воротник смотрится устаревшим. Однако не стоит переживать, ведь на смену ему пришли женственные и утонченные воротники с рюшами, которые тоже можно вписать почти в любой образ.

Высокая платформа

Тот случай, когда ноги начинают болеть от простого взгляда на огромные каблуки и высокие платформы. Совсем недавно мы стали свидетельницами возвращения платформ, но прямо сейчас они выходят из моды. Однако совсем отказываться от высокой подошвы никто не собирается. Вполне подходящим решением будут дерби на небольшой платформе.

Брюки карго

Основное правило горпкора (стиль в одежде, который сочетает в себе стиль и комфорт. — Прим. ADME): главное — это удобство. И неважно, сколько карманов на брюках и как ветровка сочетается с юбкой. Спорный стиль, но популярный. И пока он не покидает нас, но один из главных его элементов — брюки карго — уходит из гардеробов. Поэтому, если нужно что-то широкое и удобное, стоит выбрать джинсы свободного кроя или мягкие джоггеры.

Атласные миди-юбки